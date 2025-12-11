El 'foodtech' español ante la ola de la IA: un 31,3% menos de inversión en 2025, pero más músculo emprendedor

El censo total de startups asciende a 416, un 5% más que en 2024, año en el que el ecosistema había registrado un descenso.

Los datos han acabado por corroborar la tendencia que se veía advirtiendo en el sector agrifoodtech español en los últimos años. La ola de la inteligencia artificial en que se ha sumido la economía ha acabado por acaparar la atención del sector del capital que, prácticamente, ha quedado fascinado por los flases de esta tecnología tan disruptiva y transformadora.

Razones no faltan. La IA ha cambiado cómo trabajamos, nos formamos, nos comunicamos, e incluso, cómo disfrutamos del tiempo libre. Está por ver si se está gestando una burbuja, lo que corroboran ya algunas fuentes del ecosistema, o si, por el contrario, transitamos hacia un nuevo tiempo como ya sucediera en el pasado con las .como o el mundo del software.

Pero mientras todo se consolida, queda confirmado que el agrifoodtech español no ha podido escapar a los efectos de la ola de la IA, al igual que ha sucedido a escala internacional durante este 2025, y, aunque hay algunas lecturas negativas, también vislumbran motivos para la esperanza.

En esta línea, la última entrega del informe El Estado del Agrifoodtech en España 2025, elaborado por la aceleradora Eatable Adventures con el apoyo de ICEX, otorga una de cal y otra de arena a este sector crítico para la construcción de un modelo productivo más sostenible.

A nivel global, la inversión en el sector cae un 12 %, y en España desciende un 31,3 % alcanzando los 123 millones de euros, en línea con esta reorientación del capital. Según se apunta en el informe, "no se trata de un retroceso estructural, sino un reajuste del ecosistema hacia proyectos capaces de demostrar impacto tecnológico y escalabilidad industrial".

José Luis Cabañero, CEO y fundador de Eatable Adventures.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con José Luis Cabañero, fundador y CEO de Eatable Adventures, en esta etapa crítica para las empresas de agrifoodtech españolas.

"Hay una caída de la inversión que se ha visto trasvasada a nivel global hacia las startups de IA", defiende, y pone el acento sobre la "convergencia tecnológica".

"Prácticamente, cualquier startup nueva que se lanza en este sector está aportando una mezcla de tecnologías avanzadas, entre ellas la IA, y pensamos que esta convergencia tecnológica es una de las fuerzas que está haciendo que el mercado crezca y evolucione y que aparezcan más startups que nos permiten mirar hacia un futuro ilusionante".

El responsable defiende que no estamos ante una burbuja de IA, sino ante "el paso hacia un nuevo horizonte tecnológico". Y es que junto a la caída de la inversión, otros datos del informe identifican un mayor músculo inversor del ecosistema agrifoodtech en la actualidad.

Un 500% más de nuevas startups

Prueba de ello es que el número total de startups asciende a 416, con un crecimiento del 5 % respecto al año anterior, y otro dato no menos halagüeño respecto a lo que está por venir: "Se observa un incremento excepcional (500%) en startups con niveles de madurez bajos. Este repunte evidencia la aparición de tecnologías incipientes que comienzan a abrirse paso y que podrían definir la próxima ola de innovación del sector".

Destaca también la puesta en marcha de iniciativas pioneras a nivel europeo, como ha sido el lanzamiento del primer Sandbox Agrifoodtech, impulsado por CNTA con el apoyo de las administraciones nacionales (MAPA y MCIU) y de los gobiernos autonómicos de Navarra y La Rioja, así como el lanzamiento del programa de aceleración Raíces, desarrollado por Eatable Adventures, puente estratégico entre los ecosistemas de España y América Latina.

Ecosistema diverso y más experimentado

Por otra parte, el informe pone de relieve una mayor madurez en el perfil emprendedor en agrifoodtech: la edad media del fundador asciende a 42 años y destaca un elevado nivel educativo, así como experiencia previa en el sector. Todo ello refleja una clara evolución hacia una mayor profesionalización del ecosistema.

Además, persiste una fuerte presencia femenina en el equipo fundador, con el 58% de los equipos liderados por mujeres, superando ampliamente la media nacional del sector tecnológico.

A nivel geográfico, el ecosistema muestra una mayor diversidad respecto a años anteriores. La mayoría de los emprendedores se concentra en Madrid (28%), Cataluña (18%) y Castilla y León (12, %), mientras que Galicia alcanza el cuarto puesto (7,38%), desplazando a Andalucía y Valencia, que habitualmente ocupaban la tercera y cuarta posición, respectivamente.

En términos de verticales, el ecosistema mantiene una distribución estable, con las categorías de nuevos alimentos, agritech y Retail & HORECA como áreas principales de innovación. A ellas se suman avances en logística, sensórica, automatización, agricultura de precisión y economía circular, consolidando un ecosistema orientado a la aplicación industrial.

Transferencia tecnológica, un gran desafío

El origen de la base tecnológica no ha experimentado cambios significativos en el último año. La tecnología desarrollada internamente continúa liderando con un 58% del total de la muestra. Sin embargo, el informe señala que la transferencia tecnológica sigue representando un gran desafío.

De hecho, solo el 15% del origen tecnológico de las startups proviene de universidades y centros de investigación, lo que "subraya la necesidad de fortalecer estas conexiones para maximizar el impacto de las innovaciones en el sector", indica el estudio.

Entre las tecnologías más empleadas, destaca en primer lugar la inteligencia artificial con un 48%, lo que supone un incremento de un 9% respecto al año pasado. Le siguen biotecnología (36%), SaaS (25%), hardware especializados (15%) e IoT (21%).

En definitiva, España mantiene una posición destacada en investigación aplicada y en campos emergentes con potencial transformador. "El reto, sin embargo, ya no es producir más conocimiento, sino convertirlo en tecnología validada y escalable. La entrada en escena de estas tecnologías incipientes revela un momento clave: estamos generando las bases científicas, pero aún falta músculo industrial y financiero para llevarlas al mercado", concluyen.