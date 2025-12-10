Internxt avanza en su reto de ser alternativa europea a ChatGPT al llevar al mercado una IA "soberana, privada y ética"

Las claves nuevo Generado con IA Internxt, startup valenciana, lanza Internxt AI, una inteligencia artificial enfocada en la privacidad, soberanía y ética, como alternativa europea a ChatGPT. La IA de Internxt opera íntegramente en servidores europeos, garantiza el anonimato, no almacena datos de usuario y cumple con el RGPD y la futura Ley de IA de la UE. El modelo destaca por su cifrado de extremo a extremo, acceso sin registro y protección avanzada frente a riesgos de seguridad y sesgos algorítmicos. Con casi un millón de usuarios y presencia en más de 100 países, Internxt refuerza su posición como referente en servicios digitales seguros y privados desde Europa.

"Internxt nació con la ambición de devolver el control digital a las personas. Esta nueva etapa nos permitirá llegar a más empresas y usuarios, manteniéndonos fieles a nuestros principios de privacidad, seguridad y soberanía tecnológica", señalaba Fran Villalba Segarra, CEO y fundador de Internxt, en una información publicada el pasado verano en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Esa meta está hoy un poquito más cerca. La tecnológica valenciana invertida por Juan Roig a través de Angels y Prosegur Tech Ventures, entre otros nombres de referencia del ecosistema emprendedor, acaba de anunciar el lanzamiento de su propia inteligencia artificial: Internxt AI.

No se trata de una IA más, sino del resultado de un puntero desarrollo tecnológico que se alinea con los objetivos de Europa de luchar por su soberanía en medio de una férrea lucha geopolítica y tecnológica a escala global.

Internxt AI prioriza la privacidad del usuario, el anonimato total y el cumplimiento estricto de las normativas europeas, ofreciendo una experiencia de IA accesible, soberana y libre de vigilancia masiva.

La startup avanza así en su meta de ser un referente en la protección del usuario en internet, al proporcionarle "una suite alternativa a la de los gigantes americanos", han explicado desde la compañía.

En un contexto donde las grandes plataformas de IA globales generan preocupaciones crecientes sobre la recopilación de datos, la dependencia de infraestructuras no europeas y los riesgos de sesgos algorítmicos, Internxt AI emerge como una solución nativa de la Unión Europea.

Desarrollada íntegramente en servidores europeos, Internxt AI "garantiza que todos los datos de los usuarios permanezcan en territorio europeo, cumpliendo con el RGPD y la futura Ley de IA de la UE". A diferencia de competidores estadounidenses, Internxt AI "no rastrea, no vende datos ni requiere cuentas vinculadas, permitiendo interacciones completamente anónimas. Asimismo, no guarda nada de lo que se le comparte con ella".

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con su CEO, Fran Villalba, en este punto de inflexión para el proyecto. Frente a las propuestas de EEUU y China, su modelo de IA se erige en una herramienta muy útil para Europa. "El modelo de negocio de estas empresas es el mismo de siempre: datos, datos y datos. Securizarlos, anonimizarlos, privatizarlos, en definitiva, que todo sea 100% confidencial, ha sido nuestra motivación para sacar al mercado este IA y diferenciarnos".

"Nuestra solución es europea, privada, soberana. No guardamos absolutamente nada de historial, no usamos los datos, no tenemos acceso a nada; todo se queda en tu dispositivo en local; encriptado y sin que nosotros guardemos la clave de desencriptación".

Fran Villalba fundó Internxt en 2020 y en 2022 ya consiguió la confianza de Juan Roig para desarrollar su empresa de almacenamiento de archivos en la nube que creció exponencialmente en la pandemia.

Cabe recordar que Internxt es conocida por su apuesta por la soberanía y privacidad del dato, contando con los más altos estándares y certificaciones (RGPD, ISO 27001, SOC2, ENS, HIIPA), y habiendo sido galardonada por la Agencia Española de Protección del Dato con el Premio a mejor Startup.

En la actualidad y, tras el espaldarazo que esta IA le imprime al proyecto de Villalba, la startup valenciana ha logrado situarse entre el reducido grupo de propuestas disruptoras europeas que pueden luchar por marcar diferencias en la región con ChatGPT.

"Proton, por ejemplo, también ha sacado su propia IA, Proton Mail, muy parecida a la nuestra, con esa intención de impulsar este tipo de modelos, en este caso desde Suiza", aporta el CEO.

"Entramos en un momento muy temprano del mercado de la IA. Es muy diferente al 'cloud', que ya es una solución mucho más madura y hay que robar usuarios a Google. Aquí la gente está empezando a buscar soluciones y tenemos margen para posicionarnos" Fran Villalba, CEO y fundador de Internxt

"Creo que la legislación en Europa acompaña mucho a que se creen este tipo de soluciones y que gracias a empresas como Internext o Proton, vamos a poder luchar en este nicho":

La razón hay que buscarla en los tiempos. "Al final, entramos en un momento muy temprano del mercado de la IA. Por ejemplo, es muy diferente al cloud, que ya es una solución mucho más madura y consolidada y hay que robar usuarios a Google. Aquí la gente está empezando a buscar soluciones y tenemos margen para posicionarnos", explica el fundador a esta redacción.

Las características principales de Internxt AI son privacidad absoluta: cifrado de extremo a extremo en todas las conversaciones; no se almacenan logs ni metadatos; anonimato garantizado: acceso sin registro, sin cookies ni identificadores de usuario; soberanía europea: hospedada exclusivamente en infraestructura europea, asegurando cumplimiento con regulaciones UE y evitando fugas de datos transfronterizas; seguridad avanzada: protección contra inyecciones de prompts maliciosos y auditorías independientes para mitigar sesgos; accesibilidad: interfaz intuitiva en múltiples idiomas, incluyendo español, de forma totalmente gratis, y por último, potencia: es capaz de manejar consultas complejas en áreas como programación, redacción creativa, análisis de datos y más, con un rendimiento comparable a modelos líderes pero optimizado para eficiencia energética.

Internxt acelera con este último paso en su misión de ser alternativa ética a Google y otros gigantes del sector. Desde Valencia ha desarrollado una suite de servicios digitales seguros y privados. Sus productos utilizan cifrado de conocimiento cero y están diseñados para proteger los datos de los usuarios desde Europa, con el máximo estándar de privacidad.

Con casi un millón de usuarios activos y presencia en más de 100 países, Internxt está llamada a liderar la nueva generación de servicios cloud centrados en el usuario y, ahora también, a marcar los pasos en el campo de la inteligencia artificial en Europa.