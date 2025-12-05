Advocacy Academy aterriza en España para profesionalizar los Asuntos Públicos en pleno debate regulatorio

Las claves nuevo Generado con IA Advocacy Academy, la mayor plataforma europea de formación en Asuntos Públicos, se lanza oficialmente en España para profesionalizar el sector en un momento clave de debate regulatorio. La metodología de los 7 Pasos, ampliamente usada en Bruselas, será el estándar formativo para estructurar y medir el trabajo de los equipos de Asuntos Públicos en España. Durante la jornada de lanzamiento se subrayó la importancia de la transparencia, la profesionalización y la comunicación sin estigmas entre organizaciones, instituciones y medios. La plataforma ofrece más de 30 módulos formativos, recursos en inglés y español, y certificaciones, adaptándose tanto a profesionales nuevos como a expertos sénior del sector.

Advocacy Academy, la primera y mayor plataforma online de formación en Asuntos Públicos de Europa, ha celebrado su lanzamiento oficial en España. El proyecto llega a nuestro país de la mano de Irene Matías y Agustín Baeza, expertos en Asuntos Públicos, quienes lideran su implementación local. Y lo hace en un momento decisivo para la profesión, coincidiendo con el repunte de profesionales en España y el impulso de la regulación de la actividad.

La propuesta propone aportar un enfoque metodológico basado en el “Método de los 7 Pasos”, un estándar ampliamente utilizado en Bruselas y otras capitales europeas que permite estructurar, medir y profesionalizar el trabajo de los equipos de Asuntos Públicos.

La entrada de Advocacy Academy en España en este contexto de cambios en la profesión, "refuerza el valor de una metodología sólida y alineada con estándares europeos" han explicado fuentes de la compañía en un comunicado.

En este contexto, Agustín Baeza, director de Advocacy Academy en España, ha destacado que: "España vive un momento decisivo en materia de profesionalización y regulación del lobby. Es el contexto ideal para impulsar una nueva generación de profesionales más preparados y más conscientes del impacto real de su trabajo. Advocacy Academy quiere formar parte de ese cambio aportando conocimiento y formación de la actividad".

Durante la jornada inaugural celebrada en CLABE (Club Abierto de Editores) se ha analizado el estado actual de los Asuntos Públicos en España y se ha puesto de manifiesto "la brecha existente entre la percepción social de la actividad guiada por los medios de comunicación y la realidad del trabajo de los profesionales". Se ha destacado, además, la importancia de reforzar la transparencia y profesionalización en el diálogo entre organizaciones e instituciones, así como el papel clave que desempeñan los medios de comunicación a la hora de informar sobre la actividad sin estigmatizar.

Una de las mesas de la jornada de presentación de la iniciativa.

En la primera mesa de debate, moderada por Agustín Baeza, se ha debatido sobre las diferencias de percepción entre la realidad corporativa y cómo es percibida en la opinión pública y publicada.

El panel, en la que han participado Paloma Esteban (ABC), Fernando Cano (The Objective) y Javier Sánchez (Consultor de Comunicación Política), se puso en evidencia la necesidad de una mayor transparencia en la comunicación entre organizaciones e instituciones, así como el papel fundamental que desempeñan los periodistas, los medios y los generadores de contenidos al informar sobre estas dinámicas sin estigmatizar una actividad legítima en una sociedad democrática.

La segunda mesa, moderada por Irene Matías, Socia Directora de Advocacy Academy para España ha contado con la participación de Miguel Giménez de Castro, Director de Corporate Affairs & Engagement para España y Portugal en L'Oréal; Juan Antonio Orgaz, Director de Asuntos Europeos de Atresmedia; y Paloma Beltrán, Senior Head of Public Affairs Iberia en Boston Scientific.

Los ponentes han compartido los avances y desafíos del sector, desde la integración de los asuntos públicos en la estrategia de las organizaciones hasta la necesidad de desarrollar equipos con una formación técnica y metodológica más sólida.

Segunda mesa del acto de presentación de Advocacy Academy.

La intervención de Paul Shotton, Co-fundador de Advocacy Academy, y Stefan Borst, Socio Senior de la iniciativa en Bruselas, ha cerrado la jornada con una reflexión sobre cómo fortalecer la actividad de los Asuntos Públicos mediante metodologías estructuradas y herramientas realmente eficaces. Ambos subrayaron la importancia de profesionalizar procesos, dotarlos de metodología y herramientas y avanzar hacia modelos de trabajo más sistemáticos.

Paul Shotton ha señalado: "La metodología y las herramientas que propone Advocacy Academy pueden contribuir a reducir la improvisación y a consolidar una cultura de trabajo estructurada, medible y plenamente alineada con los estándares internacionales".

Profesionalizar para influir mejor

La segunda jornada del lanzamiento en España, celebrada en la sede de EDP, ha profundizado, por su parte, en la aplicación práctica del "Método de los Asuntos Públicos 7 Pasos" que propone Advocacy Academy, y también en el mejor uso de inteligencia artificial y otras herramientas en la actividad.

La sesión, presentada por Rafael Solís, director de Public Affairs y Marca de EDP en Europa, e impartida por Paul Shotton, expuso cómo esta metodología puede ayudar a las organizaciones a pasar de la intuición en la toma de decisiones basadas en la evidencia en el ejercicio de los Asuntos Públicos, al tiempo que introduce nuevas herramientas, algunas apoyadas en Inteligencia Artificial para mejorar la eficacia.

Advocacy Academy cuenta ya con la confianza de profesionales y equipos de Asuntos Públicos en varios países europeos. Su llegada a España responde a la creciente demanda de formación especializada, ordenación y de calidad en una función que, según diversos estudios, ha experimentado un notable crecimiento dentro de las organizaciones en la última década.

Sin embargo, la profesión aún enfrenta retos significativos en términos de conocimiento, percepción pública, compartición de metodologías, aplicación de herramientas y estandarización de buenas prácticas.

"Advocacy Academy nace para llenar un vacío formativo real. Necesitamos dotar a los profesionales no solo de experiencia sino de herramientas, metodologías y conocimientos que les permitan ser más efectivos" Irene Matías, cofundadora de Advocacy Academy

Irene Matías, que lidera la expansión en el mercado español, señaló que "Advocacy Academy nace para llenar un vacío formativo real. Necesitamos dotar a los profesionales no solo de experiencia sino de herramientas, metodologías y conocimientos que les permitan ser más efectivos".

Tras el lanzamiento, Advocacy Academy abre su convocatoria para organizaciones, empresas y profesionales individuales que deseen acceder a sus programas. La plataforma ya tiene presencia activa en varios países, y Madrid se posiciona como hub regional para los mercados hispanohablantes.

Plataforma diseñada por y para profesionales

Advocacy Academy se posiciona como una herramienta única en el mercado europeo, creada específicamente por profesionales de Asuntos Públicos con muchos años de experiencia en el sector. La plataforma ofrece acceso a más de 30 módulos formativos que cubren desde planificación estratégica y gestión de stakeholders hasta comunicación, construcción de coaliciones y evaluación de impacto de las actividades de Asuntos Públicos.

Con más de 200 horas de contenido en vídeo, recursos descargables, plantillas y guías prácticas, la formación está disponible en inglés con subtítulos en español, y todos los materiales se proporcionan en ambos idiomas. Al finalizar los cursos, los usuarios obtienen una certificación que valida sus competencias en el ámbito de los Asuntos Públicos.

La plataforma está diseñada para adaptarse a diferentes perfiles: desde profesionales que se incorporan al sector hasta expertos senior que buscan actualizar sus conocimientos en áreas como la medición de resultados, digitalización, inteligencia artificial aplicada a los Asuntos Públicos o gestión de crisis.

La plataforma ofrece modalidades de suscripción tanto para profesionales individuales como para organizaciones, con descuentos para organizaciones que buscan implementar programas de formación continua en Asuntos Públicos para sus equipos.