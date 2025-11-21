Más de la mitad de las startups españolas ya utiliza la IA y casi una de cada cuatro está fundada por un solo emprendedor

Las claves nuevo Generado con IA Más del 50% de las startups españolas ya integran la inteligencia artificial en su modelo de negocio, consolidándose como la tecnología clave del sector. El fenómeno del 'solopreneur' crece notablemente: el 23% de las startups españolas han sido fundadas por un solo emprendedor, frente al 7% de ediciones anteriores. La madurez del ecosistema aumenta: la media de edad de las startups es ahora de 3,5 años, y el 70% de ellas prevé aumentar su plantilla a corto plazo. Madrid destaca por su modelo económico innovador, con un 40,3% de iniciativas que apuestan por la innovación tecnológica y de procesos, superando la media nacional.

La nueva edición del Mapa del Emprendimiento, elaborado por South Summit en colaboración con IE University, ha puesto negro sobre blanco a una realidad que ya se intuía este 2025 en el ecosistema emprendedor español, pero que necesitaba constatación.

La inteligencia artificial se ha consagrado como la tecnología más representativa del punto de inflexión que atraviesa el ecosistema startup español, más maduro y preparado para afrontar la implementación y paso al siguiente nivel que conlleva este nuevo tiempo.

Más del 50% de las startups españolas utiliza ya la IA como parte de su modelo de negocio, la figura del solopreneur avanza con un 23% de empresas impulsadas ya por un solo fundador y la madurez emerge también con fuerza como seña de identidad del ecosistema: la media de edad de los negocios es de 3,5 años, cuando en 2021 esta cifra era de 2,7 años.

Son sólo algunos datos de este informe de referencia en el sector que, a todas luces, ha puesto el foco en el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en el seno del ecosistema.

"La revolución de la IA es impresionante y está emergiendo con mucha fuerza en las startups", ha declarado María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit, durante la presentación del informe en la que ha avanzado el lema de South Summit Madrid 2026: Disruptive Convergence, que se celebrará del 3 al 5 de junio en La Nave.

"Hay que replicar esa transformación transversal que la inteligencia artificial lleva hacia industrias, negocios y sociedades, y aprovechar esta clara disrupción", ha añadido en esta línea.

El Mapa del Emprendimiento 2025 refleja también que las startups españolas son cada vez más maduras y están más consolidadas en el mercado, pues su edad media alcanza los 3,5 años, cuando en 2021 era de 2,7 años.

El 'solopreneur' acelera en España

Esta madurez se aprecia también en sus expectativas de contratación, ya que el 70% afirma que aumentará su plantilla a corto plazo, 10 puntos más que el año pasado. Este dato rompe la tendencia de contratación a la baja que venía experimentando el ecosistema emprendedor desde 2022.

Otro de los aspectos más destacados de la nueva edición del estudio es el importante crecimiento del fenómeno del solopreneur, emprendedores que deciden lanzarse en solitario al ecosistema y fundar por su cuenta una startup, al pasar del 7% al 23%.

Miembros de South Summit y representantes públicos en la presentación del Mapa del Emprendimiento 2025.

Las startups fundadas por 2-3 personas (60%) siguen siendo las más habituales y caen del 38% al 17% aquellas con 4 o más fundadores. Además, los equipos formados exclusivamente por hombres descienden un punto hasta el 58%, los mixtos ascienden un punto hasta el 32% y los formados solo por mujeres se estabilizan en el 10%.

El emprendedor español cuenta con más formación académica que sus homólogos de otras zonas geográficas. Así, un 47% de los emprendedores ha hecho un máster, frente al 36% a nivel global, y un 15% un doctorado, 3 puntos por encima del porcentaje global. Su edad media es de 38 años, aunque en el caso de las mujeres asciende hasta los 39,5.

Por otra parte, identificar una oportunidad de mercado, con un 45% frente al 42% del año pasado, y el deseo intrínseco de emprender, con un 35%, son los principales motivos que llevan a los españoles a montar una startup. Les siguen unirse a un proyecto que les apasiona (16%) y buscar un cambio laboral (4%).

Además, el 30% de los emprendedores proviene de otra startup, ya sea como fundador o como empleado. Tal y como ha explicado Salvador Aragón, Chief Innovation Officer (CIO) de IE University, "las startups son las mejores escuelas startups. El año pasado la principal fuente de fundadores de startups eran antiguos fundadores, pero este año vemos cómo cada vez más empleados dan el paso y se atreven a lanzar sus propios proyectos".

"Las startups son las mejores escuelas startups. En 2024 la principal fuente de fundadores eran antiguos fundadores, pero cada vez más empleados dan el paso y se atreven a lanzar sus propios proyectos" Salvador Aragón, Chief Innovation Officer (CIO) de IE University

"Es un síntoma de dos tendencias: el crecimiento del ecosistema y, al mismo tiempo, que convertirse en fundador es algo cada vez más deseable. Todo ello implica buenas noticias, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo".

Otro de los aspectos que destaca el Mapa del Emprendimiento 2025 es que, por tercer año consecutivo, desciende el porcentaje de emprendedores en serie en España (aquellos que emprenden más de una vez en su carrera), del 58% al 53% en solo un año. En el lado contrario de la balanza se encuentran las emprendedoras en serie, cuyo número -aunque representa el 17% del total frente al 83% de hombres- ha crecido respecto al 12% del año pasado.

El modelo económico de Madrid

Durante el acto de presentación del Mapa del Emprendimiento 2025 también ha participado Ángel Niño, concejal delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, quien ha destacado el potencial de atracción del encuentro y la "gran orientación innovadora del tejido emprendedor madrileño, donde el 40,3% de las iniciativas que se llevan a cabo innovan en tecnologías y procesos, situándose más de 2 puntos por encima de la media nacional; lo que define un modelo económico que apuesta por la innovación como estrategia y por la productividad".

Por su parte, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha puesto en valor iniciativas del Gobierno de España como la Ley de Startups, que ya ha dado como resultado la certificación de 1.600 empresas emergentes desde ENISA, así como el Foro Nacional de Empresas Emergentes, "con un papel destacado de South Summit y con un carácter abierto a través de grupos de trabajo".

Precisamente, a la luz de los datos sobre las mujeres emprendedoras que revela el estudio, ha tendido la mano al ecosistema para dialogar sobre cómo reforzar el apoyo desde lo público, poniendo de ejemplo el programa ENISA Emprendedoras Digitales. "Las mujeres que emprenden lo hacen con menor tasa de fracaso, más ingresos y equipos más diversos, merece la pena ese esfuerzo colectivo", ha concluido.