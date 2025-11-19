Un 18% más de inversión y 12 unicornios: la foto fija de España en "el año de la encrucijada" en Europa

El undécimo informe 'State of European Tech' de Atomico, publicado hoy, establece una hoja de ruta audaz para la acción y un llamado a la acción para impulsar la primera empresa tecnológica de un billón de euros de Europa.

El reposicionamiento del tablero geopolítico y tecnológico en el mundo tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha propiciado que 2025 haya sumido a Europa en "una encrucijada" tecnológica en la que, por fin, las Administraciones públicas se han percatado del momento crítico que atraviesa la región.

Así lo revela la undécima edición del informe 'State of European Tech', que elabora la firma de capital riesgo Atomico, y que cada año se convierte en uno de los indicadores de referencia para pulsar el músculo del sector tecnológico europeo.

Las conclusiones extraídas este año de las encuestas realizadas a las empresas indican que el tiempo de la reflexión y el análisis ha concluido y que, aunque Europa goza de un momento dulce en el sector tecnológico, es la hora de pasar de las palabras a los hechos. Es lo que Atomico ha denominado, la "encrucijada" de Europa.

"No hay duda de que en los doce meses que han seguido al informe del año pasado, Europa ha tenido un despertar. Hemos visto un cambio real una vez más en términos de la ambición de los fundadores y la velocidad con la que los fundadores están construyendo empresas, y en el lado político, los responsables políticos", explica en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Tom Wehmeier, socio y Head of Intelligence de Atomico.

"Cuando pensamos en dónde estamos hoy, creemos que Europa se encuentra en una encrucijada. Hemos construido un ecosistema tecnológico extraordinario aquí. Ahora tenemos a nivel europeo más de 400 empresas de mil millones [de dólares], 28 nuevos unicornios en 2025 hasta ahora. Y el ecosistema en su conjunto es ahora de casi un billón [de dólares]", detalla.

"Europa ha tenido un despertar. La gran mayoría de los fundadores europeos, más del 80%, están eligiendo construir sus empresas desde aquí en Europa" Tom Wehmeier, socio y Head of Intelligence de Atomico

Según recoge el informe y destaca el responsable de Atomico, la creación de nuevas startups en Europa está en un máximo histórico este año y, lo más importante: "La gran mayoría de los fundadores europeos, más del 80%, están eligiendo construir sus empresas desde aquí en Europa".

Sin embargo, esos mismos fundadores coinciden en señalar que en este momento tan decisivo, "el entorno regulatorio de Europa es demasiado restrictivo. De hecho, el 70% de los fundadores ha dicho eso, y solo el 18% dijo que era un apoyo", precisa a esta redacción Sarah Guemouri, Principal en Atomico.

Una hoja de ruta para transformar Europa

"Estamos en un punto de quiebra con el entorno [regulatorio] y necesitamos ver muchos cambios en esta línea. Por eso gran parte del enfoque del informe este año está centrado en convertirse en una plataforma para amplificar cuatro llamadas a la acción clave para transformar Europa", añade Guemouri.

Primero, simplificar y unificar el marco regulatorio europeo, de forma que se permita "crear, escalar y operar empresas en 48 horas bajo una estructura común tipo EU Inc'".

El segundo punto se focaliza en atraer y retener talento, mediante un sistema único de visados tecnológicos y una mayor movilidad laboral dentro del continente.

A continuación, se recomienda movilizar el capital europeo, "especialmente el procedente de fondos de pensiones", para "impulsar mercados financieros integrados y profundos que sostengan a los campeones tecnológicos europeos".

"Si pudiéramos aumentar la velocidad podríamos llegar mucho más rápido, y hay que lograr que los responsables políticos igualen los niveles de ambición que vemos en Europa para ofrecer velocidad, simplicidad y escala" Sarah Guemouri, Principal en Atomico

Por último, la firma de capital riesgo pone el foco en fortalecer la cultura del riesgo, "promoviendo una visión positiva del emprendimiento y una regulación que facilite empezar de nuevo tras un fracaso".

Estas indicaciones se trasladan al ecosistema justo en un momento en que, según indica Tom Wehmeier, "realmente hemos comenzado a ver ahora un sentido de mayor urgencia y una mentalidad para apoyar a la comunidad emprendedora porque se comprenden las consecuencias de la inacción, de no crear mejores condiciones para las startups y las scaleups de Europa.

Al respecto, Sarah Guemouri, Principal en Atomico, matiza a esta redacción: "Si pudiéramos aumentar la velocidad podríamos llegar mucho más rápido, y se trata realmente de asegurar que los responsables políticos igualen los niveles de ambición que vemos en Europa hoy para ofrecer velocidad, simplicidad y escala".

El sur de Europa se consolida como una región de alto dinamismo tecnológico. Se prevé que en 2025 capte 2.900 millones de dólares en inversión, lo que la sitúa como la quinta área con mayor financiación del continente.

España: 2.000 millones en inversión tecnológica

En este contexto, España destaca por su resiliencia y capacidad de crecimiento. Se espera que España, que ocupa el séptimo puesto en Europa, alcance los 2.000 millones de dólares en inversión tecnológica en 2025, frente a los 1.700 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 18% interanual.

El país cuenta ya con 12 unicornios, uno más que el año pasado, entre ellos vLex, que combina inteligencia artificial con la mayor base de datos jurídica del mundo para transformar la investigación y práctica legal.

También destacan las rondas de financiación de Multiverse Computing (208 millones de dólares) y Factorial (120 millones en marzo de 2025).

La pujanza de la IA y el deep tech, que concentran ya el 36% del capital de riesgo europeo, refuerza el posicionamiento del país como referente del sur en sectores estratégicos.

Puerta de entrada al mercado hispanohablante

Además, España capta el 5,5% de las primeras contrataciones internacionales de startups europeas en fase Serie A, lo que refleja "su atractivo como puerta de entrada al mercado hispanohablante", pone en valor el informe de Atomico.

En el ámbito del talento, el optimismo crece: el 39% de los encuestados en España se muestran más optimistas sobre el futuro tecnológico europeo que el año pasado, el 44% mantienen el mismo nivel de confianza y solo el 18% se declaran menos optimistas.

“El talento y la ambición están aquí. Lo que falta son las condiciones para que ese potencial se traduzca en liderazgo global: regulación más simple, capital paciente y compromiso público. La próxima década decidirá si Europa marca el rumbo o deja que otros lo definan”, ha concluido Sarah Guemouri, Principal en Atomico.