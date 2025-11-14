Algoritmos para invertir de forma ética y segura en los mercados financieros sin conocimientos previos

Que este país tiene un gran talento emprendedor nadie lo duda. Y, lo más sorprendente, es que ese potencial no tiene siempre que traducirse en soluciones disruptivas que supongan la refundación de un sector económico. En ocasiones, la clave del éxito es saber actuar cuando mercado, normativa y tecnología confluyen en una oportunidad que muy pocos saben identificar primero, y aprovechar, después.

Investhinks es una de esas startups que estuvo en el lugar idóneo en el momento justo, algo que, de todas formas, no hubiera fructificado sin la experiencia y trayectoria profesional previa de sus dos cofundadores Toni Bestard y Joan Enric Capellà.

La startup española es una de las empresas que ha participado en el programa impulsado por la Cámara de Comercio de Mallorca e Innsomnia, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), para llevar su proyecto al siguiente nivel de manera gratuita y flexible. Se trata de un programa financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea dentro de los Next GenerationEU.

La startup echó a andar en 2021 fruto de la inquietud de Daniel Astuy y Joan Enric Capellà por la inversión automatizada. Tras distribuir algunos bots para terceros, ambos cofundadores vieron el potencial de la tecnología que tenían entre manos. "Queríamos ser dueños de nuestros propios desarrollos y controlar nuestro producto. Así que mi relación con Toni Bestard, que dirigía su empresa de desarrollo tecnológico, nos llevó a refundar totalmente la empresa en 2023, y los tres pasamos a ser realmente los fundadores de lo que es hoy Investhinks", relata Joan Enric Capellà a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La startup comenzaba a avanzar en la dirección adecuada, algo para lo que fue clave la incorporación de Toni y su equipo tecnológico", insiste Joan Enric Capellà. "Fue el cambio que necesitábamos para poder ofrecer un producto con garantías y realmente dar un salto cuántico en nuestra estrategia y modelo de negocio".

Joan Enric Capellà y Daniel Astuy, cofundadores de Investhinks.

De aquello ya han pasado dos años y, en la actualidad, el proyecto está en un punto de madurez que invita a pasar al siguiente nivel. Para ello, encontrar un socio estratégico para crecer es clave.

"Queremos un socio que, en esta situación de madurez tecnológica y estabilidad financiera que tenemos, nos abra puertas y nos pueda sentar en las mesas necesarias para seguir avanzando", indica Capellà. Grandes patrimonios, clubes de inversores, inversores profesionales etc., serían algunos de los ámbitos en los que Investhinks quiere darse a conocer para seguir escalando su innovadora tecnología.

Pero, ¿cuál es el valor añadido de su propuesta? Capellà es directo al reconocer que "no han inventado la rueda", sino que en su acierto empresarial ha jugado tanto la tecnología creada en sí, como haber manejado bien los tiempos.

"Investhinks no podría haber existido años atrás porque los avances tecnológicos no lo permitían y las eficiencias del mercado no estaban maduras para poder ofrecer a cualquier inversor, sentado en su casa, la posibilidad de invertir de manera automática en el mercado Forex", indica.

También hay que destacar que "la apertura regulatoria y los avances normativos en la liberalización del mundo de la inversión han permitido que el mercado ahora sea mucho más grande y accesible porque todos, ya que tenemos la capacidad de acceder a él de forma mucho más sencilla", añade.

Los cofundadores insisten en que el trading algorítmico lleva décadas en el mercado, "aunque restringido hasta hace unos años a inversores institucionales".

Democratizar la tecnología: ética y seguridad

"Nuestra misión es contribuir a la democratización de esta tecnología. Cualquier persona que quiera invertir en mercados complicados como el de Forex, ahora tiene la posibilidad de hacerlo con sistemas automáticos como el nuestro, sin necesidad de ningún conocimiento financiero ni tecnológico".

Su propuesta tecnológica se completa con una férrea visión ética, "somos muy conscientes que nuestra principal barrera son las estafas y la desconfianza que genera cada nuevo caso que aparece de inversión en plataformas digitales".

De ahí que los cofundadores se muestren categóricos al puntualizar que Investhinks "no es una empresa financiera, sino tecnológica SaaS, en el sentido que no custodiamos ni tocamos el dinero de nuestros clientes".

"No somos como los fondos de inversión o la mayoría de iniciativas de inversión en las que el cliente debe depositar su dinero en manos de quién se lo va a gestionar. En nuestro caso, el cliente tiene el dinero en su cuenta con la entidad financiera (bróker) que escoja".

Con este planteamiento, el sistema desarrollado por la startup conecta automáticamente la cuenta trading del cliente con su plataforma tecnológica para que el bot del cliente pueda operar automáticamente desde su propia cuenta. "Ni nosotros, ni nadie más que el cliente, tiene acceso a su propia cuenta", insiste Capellà.

El segundo punto sobre el que se apoya el éxito de su propuesta es la forma en que cobran por sus servicios al cliente. "Estamos tan convencidos del buen funcionamiento de nuestra tecnología que cobramos 100% a éxito. El cliente no tiene ningún coste fijo ni oculto, sino que cobramos en función de los beneficios mensuales que generamos a nuestros clientes. Cobramos solo sobre los beneficios generados, no sobre el capital que el cliente aporta. Esta es una de las cuestiones que más satisfacen a nuestros clientes".

Nueva estrategia V4FX

En la actualidad, su determinación por ofrecer siempre el mejor producto al cliente de forma transparente, les ha llevado a crear una segunda estrategia (V4FX) que está demostrando "una estabilidad y retorno muy interesante" en un momento convulso para los mercados financieros.

"Estamos hablando que, tras el período de mayor volatilidad e inestabilidad del USD (dólar) de los últimos 50 años provocado por los vaivenes de la Administración Trump, nuestra nueva estrategia (V4FX) ha demostrado un riesgo bajísimo y confirma el retorno previsto: presenta en torno al 16% anual (en la configuración de riesgo ultra bajo) a más de un 60% anual (en la configuración de riesgo medio)".

El cofundador reconoce que "ahora sí tenemos el producto que queríamos, y con él ya hemos empezado a trabajar no sólo con inversores minoristas y pros, sino también con inversores de altos patrimonios que están viendo en nosotros una buena oportunidad para ampliar su cartera de inversión".

Llegados a este punto, Capellà destaca que el mayor éxito es "haber creado nuestra estrategia algorítmica V4FX, porque aporta una estabilidad, solvencia y beneficios que son muy, pero que muy interesantes, para cualquier perfil de inversor".

EOI, clave en la validación del modelo de negocio

También la validación de su modelo de negocio y estrategia "por parte de un gran banco, del que por confidencialidad no os podemos revelar todavía su nombre, y que nos tiene en el radar para hablar de colaboraciones conjuntas una vez que crezcamos en número de clientes".

Además, pone en valor la gran aportación a estos logros del programa de aceleración de startups de la EOI para Baleares, clave para la validación de su modelo de negocio, "en la que todos los mentores no sólo nos felicitaron por nuestra propuesta de valor y ética, sino que aplaudieron que fuéramos capaces de hacer fácil lo que para la mayoría es un imposible".

Es, en esta prometedora etapa, cuando la posibilidad de crecer internacionalmente cobra más sentido para Investhinks. "Nuestra tecnología y nuestro modelo de negocio está desarrollado para ser escalable a nivel global".

La prioridad de Investhinks es afianzar una amplia base de clientes y expandirse a nivel internacional, "con el objetivo a futuro de poder darnos a conocer a los inversores minoristas que son a quienes más cuesta hacer entender cómo funciona nuestro negocio, debido al bajo nivel actual de la sociedad en educación financiera. Cuando llegue el momento óptimo, pretendemos contribuir a mejorar la actual educación financiera". Innovación al más alto nivel que además, no olvida el propósito. Sin duda, un proyecto español al que no perder la pista.