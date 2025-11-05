La startup en la que confían Factorial, Zilch o Sequra para aterrizar los beneficios de los empleados en la pyme

La pyme sigue siendo en la actualidad el eslabón más débil de la cadena en el profundo proceso de cambio que conlleva la transformación digital en marcha.

Estas empresas, que conforman el tejido mayoritario del sector empresarial no sólo en España, sino también en toda Europa, lamentan que la tecnología no siempre está adaptada a sus recursos económicos ni disponen de perfiles altamente cualificados para poder implementarla.

Afortunadamente, el ecosistema emprendedor está llevando al mercado en los últimos años propuestas muy disruptivas que contribuyen paso a paso a cambiar esta realidad. Roiward es una de ellas.

Más de 77 millones de trabajadores en empresas y pymes en Europa, todavía no cuentan con soluciones de beneficios adaptadas a sus necesidades. Esta carencia refleja una brecha importante en el mercado laboral, donde las herramientas tradicionales de gestión de recursos humanos no alcanzan a cubrir a este segmento.

En este contexto nació Roiward en 2023 fundada por Jonatan Amenedo, Alfredo González y Ander López, fintech española especializada en soluciones de beneficios para empleados, con sede en Bilbao y oficinas en Barcelona y Milán.

Roiward opera bajo un modelo B2B2C en el que ofrece una capa de integración que elimina la complejidad operativa de los beneficios en especie. La plataforma gestiona pagos, marcos regulatorios, contenido y atención al cliente, lo que permite liberar a las plataformas HRTech y de beneficios de la sobrecarga administrativa y operativa que esta parte conlleva.

Esta propuesta de valor se ha ganado ya la confianza de grandes actores del ecosistema como Factorial, el SaaS de recursos humanos, plataformas de beneficios de empleados como Aon, Willis, ePassi y Zuccheti, y empresas fintech como Scalapay, Sequra y Zilch, que también utilizan Roiward para crear portales de viajes exclusivos como scalapay.travel, zilch.travel o sequra.travel.

Europa: próxima parada

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con el CEO de Roiward, Jonatan Amenedo, sobre el punto de inflexión que atraviesa la compañía y la oportunidad que ahora se abre para escalar su tecnología a Europa, gracias a la experiencia de la compañía para adaptarla a los marcos normativos y especificidades de cada país.

"Roiward está construyendo una plataforma marca blanca para que se pueda enganchar a los software de gestión de las pymes para que estos puedan ofrecer a sus clientes que ya tienen los programas de beneficios", relata a esta redacción Amenedo.

"Nos dedicamos puramente a la tecnología y nos apalancamos en la cola de todas las pymes y micropymes que ya están instaladas en estas plataformas" Jonatan Amenedo, CEO y cofundador de Roiward

"Si un Factorial o un Sésame ya tiene en un país en concreto, por ejemplo, ocho mil empresas, implementando nuestro módulo el día uno puede ofrecer a todas estas compañías toda esta capa de beneficios. De esta forma, nosotros nos dedicamos puramente a la tecnología y nos apalancamos en la cola de todas las pymes y micropymes que ya están instaladas en estas plataformas".

La escalabilidad de llevar esta capa de Roiward por toda Europa es otro de los puntos que está decantando a este tipo de compañías a apostar por su plataforma de marca blanca.

Jonatan Amenedo, CEO y cofundador Roiward.

"En cada país hay una reglamentación diferente, se necesitan licencias bancarias específicas en muchos países. Nosotros nos hemos especializado en la legislación y las verticales de pago de cada país, de manera que cuando una compañía como Factorial o Squra quiera abrir en ese país, tan sólo con conectarse con nosotros ya tiene acceso a las herramientas que necesita para llevar sus beneficios de empleados al país destino", añade.

En esta línea, ha apuntado: "Nuestra visión desde el principio fue construir la infraestructura que hiciera posible que cualquier empresa pudiera ofrecer beneficios a sus empleados de forma sencilla y escalable".

"En sólo dos años hemos demostrado que el modelo funciona y nos ha permitido crecer a gran velocidad. Ahora nuestro objetivo es consolidar esa posición en mercados clave como Italia, donde ya hemos incorporado a una Country Manager con gran experiencia en el sector para nuestra oficina de Milán", explica el CEO de Roiward.

Roiward cuenta actualmente con un equipo de 12 personas y continúa expandiendo su presencia en el mercado europeo. En 2024, Roiward alcanzó un volumen en ventas de 11 millones de euros y se ha marcado como objetivo llegar a los 55 millones de euros en ventas para finales de 2025.