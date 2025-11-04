El primer contenedor frigorífico de hidrógeno que descarboniza la logística refrigerada echa a rodar en España

El proyecto pionero de Hydros Power es una alternativa real, totalmente viable a las soluciones actuales de diésel, para la logística refrigerada.

Innovación española de alto nivel para una logística más sostenible y alineada con la transición energética que exige la emergencia climática. Este es el foco en que la startup alicantina Hydros Power ha dado un paso adelante en España con un proyecto piloto cuyas primeras pruebas han sido todo un éxito y sellan un punto de inflexión en la búsqueda de fuentes energéticas como el hidrógeno que permitan descarbonizar esta actividad económica crítica para la competitividad económica.

España se posiciona así como uno de los primeros países europeos en probar una solución de hidrógeno para el transporte frigorífico, una propuesta que elimina notablemente las emisiones, reduce hasta un 80 % el ruido y mantiene la autonomía operativa sin interrupciones frente a los modelos actuales.

Además, su carácter sostenible abre la puerta, según explica a DISRUPTORES-EL ESPAÑOL, Guillermo Megías, cofundador y CMO de Hydros Power, a que este tipo de camiones frigoríficos puedan circular de nuevo dentro de las ciudades, con los consiguientes ahorros de costes.

"En la actualidad, estos vehículos deben quedarse fuera de los núcleos urbanos por cumplimiento de la normativa medioambiental, y la mercancía se traspasa a furgonetas y camiones de menor envergadura para el traslado final hasta el cliente", explica Megías.

El futuro del transporte refrigerado en Europa tiene, en este contexto, un actor protagonista destacado en nuestro país, gracias a los desarrollos llevados a cabo con éxito en octubre por parte del equipo de Hydros Power.

Lejos de los grandes anuncios, el hito nace de una colaboración entre industria e innovación local, lo que ha marcado un antes y un después en la forma de entender la logística sostenible.

"Hemos posicionado a España como uno de los primeros países europeos en probar una solución de hidrógeno para el transporte frigorífico, lo que elimina notablemente las emisiones, reduce hasta un 80 % el ruido y mantiene la autonomía operativa sin interrupciones frente a los modelos actuales", indica el CMO.

STELION supone un hito hacia la descarbonización de la logística refrigerada en Europa.

Para Hydros Power, este proyecto representa "mucho más que un paso técnico". "Supone poner en valor el hidrógeno como una solución real, operativa y al alcance de empresas que hasta ahora no habían tenido acceso a este tipo de tecnologías. Este salto ha sido posible gracias a la colaboración con dos importantes grupos logísticos referentes en sus respectivas regiones, cuyas instalaciones han servido como escenario para poner a prueba esta tecnología", apuntan.

En ambos casos, el sistema ha demostrado ser una alternativa real para el transporte frigorífico, "sin necesidad de adaptar procesos ni infraestructuras existentes", gracias a un diseño híbrido de hidrógeno y batería que permite mantener temperaturas estables durante horas de funcionamiento continuo, sin emisiones, sin ruidos y con un menor consumo energético.

Colaboración de Grupo FTM y Grupo Torres

Para Grupo FTM y Grupo Torres, las dos compañías logísticas que han participado en el proyecto piloto con Hydros Power, "apostar por un reefer de hidrógeno ha supuesto una oportunidad para explorar nuevas formas de eficiencia con impacto ambiental positivo".

En el caso de Grupo FTM, la colaboración ha servido además para abrir una nueva línea de innovación en la cadena de frío industrial, reforzando su compromiso con procesos logísticos más limpios y eficientes.

STELION es una solución integral que permitirá descarbonizar con hidrógeno aquellos sectores donde las baterías no ofrecen una alternativa viable ni eficiente.

El proyecto ha contado con el respaldo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), a través de su rama de movilidad urbana (EIT Urban Mobility). Considerado uno de los fondos de impacto más relevantes de la Unión Europea, esta institución ha reforzado su confianza en Hydros Power, impulsando la implantación del hidrógeno en un sector donde la electrificación mediante baterías ha demostrado ser insuficiente.

La compañía ya ha iniciado los procesos de homologación de sus sistemas híbridos de hidrógeno para vehículos logísticos y transporte frigorífico, así como las primeras fases de desarrollo de sus cápsulas intercambiables y estaciones de recarga.

La solución donde las baterías no llegan

Según explican desde la compañía alicantina, Hydros Power está centrado en completar su ecosistema STELION: una solución integral que permitirá descarbonizar con hidrógeno aquellos sectores donde las baterías no ofrecen una alternativa viable ni eficiente. El equipo prevé alcanzar sus objetivos de despliegue en 2030.

Según sus estimaciones, estos productos "podrían evitar la emisión de más de 1,5 millones de toneladas de CO2 y reducir en más de 650 toneladas el uso de litio", además de posicionar a España como uno de los países impulsores de esta transición.

Su tecnología ya ha sido reconocida a nivel internacional por instituciones y premios como los Global Startup Awards (mejor compañía Greentech del sur de Europa), EIT Urban Mobility o el eMobility Startup Forum, entre otros.