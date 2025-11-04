Multiverse Computing y Navantia sellan una alianza para potenciar la innovación en defensa en Australia

Las claves nuevo Generado con IA Multiverse Computing y Navantia Australia han firmado una alianza estratégica para impulsar la innovación tecnológica en el sector defensa australiano mediante soluciones avanzadas de inteligencia artificial. La colaboración permitirá la integración de la tecnología CompactifAI de Multiverse Computing en sistemas navales, facilitando el análisis operativo en tiempo real y el despliegue de modelos de IA comprimidos en entornos con recursos limitados. Ambas compañías prevén desarrollar proyectos conjuntos y participar en licitaciones del sector defensa, aplicando IA comprimida a buques, submarinos y vehículos no tripulados para mejorar capacidades de inteligencia, vigilancia y mantenimiento predictivo. La alianza posiciona a Navantia Australia como referente en transformación digital naval y demuestra el potencial de la tecnología española en aplicaciones críticas de defensa internacional.

El ecosistema emprendedor español continúa aportando casos de éxito de compañías que traspasan nuestras fronteras y se consolidan en el ámbito internacional por su potente tecnología.

Multiverse Computing, la startup ganadora de la última edición de los prestigiosos DISRUPTORES Innovation Awards, es uno de estos nombres propios. La startup vasca, líder global en compresión de modelos de inteligencia artificial (IA), y Navantia han anunciado este 4 de noviembre una alianza estratégica para acelerar la innovación tecnológica en el sector de la defensa australiana.

El acuerdo marca la entrada de Multiverse Computing en el mercado de la defensa en Australia y refuerza su compromiso de aplicar soluciones de IA de vanguardia a retos reales en materia de seguridad nacional, inteligencia y operaciones navales.

"El acuerdo con Navantia Australia supone un hito para Multiverse Computing, ya que nos permite llevar nuestra tecnología CompactifAI al sector de la defensa", ha afirmado Victor Gaspar, Chief Sales Officer de Multiverse Computing.

"Al combinar la excelencia en ingeniería naval de Navantia con nuestra capacidad para desplegar modelos de IA de alto rendimiento directamente en el Edge, podemos ofrecer inteligencia y análisis operativos en tiempo real donde más se necesitan, a bordo de buques, submarinos y sistemas autónomos. Juntos estamos redefiniendo los límites de la innovación en defensa".

Por su parte, Ross Yannatos, Chief Innovation avd Technology Officer de Navantia Australia, ha señalado que "la colaboración con Multiverse supone un punto de inflexión en el camino de innovación que estamos recorriendo en Navantia Australia. Al combinar nuestra amplia experiencia en el ámbito naval con las tecnologías de IA inspiradas en la computación cuántica de Multiverse, estamos impulsando el desarrollo de sistemas más inteligentes y eficientes que marcarán la próxima generación de capacidades digitales del sector de defensa australiano".

La alianza comienza con la participación de Multiverse Computing en el stand de Navantia Australia en IndoPac, uno de los principales eventos de la industria de defensa en la región Indo-Pacífico. Ambas compañías ya han identificado proyectos en común, así como licitaciones del sector de la defensa en los que prevén colaborar a corto plazo.

En el centro de la colaboración se encuentra la integración de CompactifAI, la tecnología de compresión de IA desarrollada por Multiverse Computing, que permite ejecutar modelos de lenguaje (LLM) y análisis en sistemas remotos o con recursos limitados, como buques de guerra o vehículos no tripulados.

Con CompactifAI, las compañías buscan incorporar LLM comprimidos a bordo de buques navales, ofreciendo a los oficiales información en tiempo real sobre rendimiento operativo, mantenimiento predictivo y apoyo a la toma de decisiones.

Capacidades estratégicas en el Edge

Esta capacidad permite que los análisis avanzados funcionen de forma segura y eficaz incluso en entornos desconectados. Entre las potenciales áreas de colaboración se incluyen sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) impulsados por modelos de IA comprimidos para acelerar el análisis de datos y reducir necesidades de ancho de banda; e innovación compacta en IA aplicada a la defensa.

Al aplicar sus técnicas innovadoras de compresión de IA en entornos militares, Multiverse Computing aporta una ventaja estratégica a las operaciones de inteligencia y vigilancia. La capacidad de CompactifAI para reducir el tamaño de los modelos manteniendo la precisión permite un despliegue seguro, eficiente y escalable en el Edge táctico.

Esta alianza consolida a Navantia Australia como líder en transformación digital y sistemas navales inteligentes, al tiempo que permite a Multiverse Computing demostrar el potencial transformador de su tecnología en aplicaciones críticas para la defensa.