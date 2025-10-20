Juan Luis Hortelano: "VDS es la expresión de un sector que impulsa el futuro tecnológico desde Valencia"

Las claves nuevo Generado con IA La octava edición de VDS en Valencia se perfila como un evento tecnológico crucial, reuniendo a más de 12,000 profesionales de 120 países. El lema 'Collaborate Today. Transform Tomorrow' destaca la importancia de la cooperación para enfrentar desafíos globales mediante la tecnología. VDS 2025 contará con destacadas empresas tecnológicas y figuras internacionales, incluyendo unicornios como Booking.com y Glovo. El evento genera un impacto económico significativo, habiendo alcanzado más de 20 millones de euros en su última edición.

Esta semana Valencia volverá a convertirse en el epicentro del sector tecnológico en Europa con la octava edición de VDS, una convocatoria que ha generado grandes expectativas en un momento clave para esta industria.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL recoge en entrevista con Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, entidad organizadora del evento tecnológico internacional, los platos fuertes de la agenda y el nutrido programa de actos preparado.

Más de 12.000 profesionales de 120 países se darán cita en la capital del Turia para una edición que lleva visos de superar los récords de asistencia de las ediciones pasadas con un gran impacto dentro y fuera de nuestras fronteras.

DISRUPTORES.- ¿Cómo definiría VDS 2025 en pocas palabras?

Juan Luis Hortelano.- VDS es ya uno de los eventos tecnológicos internacionales más destacados de Europa y una plataforma que está transformando Valencia en un hub tecnológico global. Tras siete ediciones de crecimiento exponencial, en 2025 esperamos volver a batir récords de asistencia internacional.

Los días 22 y 23 de octubre, la Ciudad de las Artes y las Ciencias acogerá a más de 12.000 profesionales de 120 países, más de 3.000 startups, 1.500 corporates y 800 inversores que gestionan activos superiores a los 300.000 millones de euros.

D.- El lema de esta edición es Collaborate Today. Transform Tomorrow. ¿Qué mensaje hay detrás y cómo se traduce en el programa?

J.L.H.- Nace de una idea muy simple pero poderosa: solo a través de la cooperación podemos transformar de forma real nuestro futuro. VDS 2025 invita a reflexionar sobre cómo la tecnología, conectada al propósito humano, puede ofrecer respuestas concretas a los grandes desafíos globales.

Tras las riadas que afectaron a Valencia en octubre de 2024, desde Startup Valencia activamos mecanismos de apoyo y pusimos en marcha iniciativas como DANA Help y Adopta un Colegio, que movilizaron a startups, instituciones y a la sociedad civil para canalizar ayuda y recaudar de forma directa e indirecta cerca de un millón de euros destinados íntegramente a los afectados. Aquella experiencia nos ayudó a entender que la resiliencia no puede limitarse a la reacción: debe formar parte del propio diseño de cómo innovamos.

"Solo a través de la cooperación podemos transformar de forma real nuestro futuro"

En ese contexto, presentaremos también la propuesta ganadora del hackathon internacional Hack the Future, impulsado junto al Gobierno de Estonia, los ayuntamientos de Tallin y Valencia.

El programa de VDS 2025 abordará temas como Ciudades Inteligentes, Infraestructura Digital, Futuro del Trabajo y Talento, Tecnologías de la Salud y Longevidad, Energía y Clima, DeepTech, Innovación Científica, Industria Aeroespacial, Defensa y Ciberseguridad, siempre con un enfoque práctico y transversal que favorece la conexión entre startups, corporaciones, inversores e instituciones.

D.- VDS también es sinónimo de emprendimiento. ¿Qué destacaría de la competición internacional de startups de este año?

J.L.H.- Este año hemos recibido más de 1.200 candidaturas procedentes de 84 países, lo que demuestra el alcance global de la competición. Las diez finalistas —TaxDown, SPHERICAL, Arkadia Space, Kreios Space, Spendbase, Latitudo 40, Zibra AI, Altum Sequencing, Spacebackend y CETO Innovation— presentarán sus proyectos en el escenario principal ante un jurado internacional de reconocido prestigio.

El jurado estará compuesto por Sebastien Lefebvre, partner en Elaia; Manal Belaouane, principal en HV Capital; David Guerin, partner en Brighteye; Gioia Cerbelli, vicepresidenta en GP Bullhound Capital; Stefano Gonelle, miembro del equipo de inversión en Earlybird; Ramzi Rizk, managing director en Rizky Ventures UG; Anna Heim, reportera en TechCrunch; y Javier Megias, vicepresidente de inversores en Startup Valencia. Todos ellos serán los encargados de evaluar a las finalistas y seleccionar a las ganadoras de las categorías Early Stage y Growth Stage.

Tenemos grandes expectativas porque el nivel de innovación y diversidad de las finalistas refleja la calidad del talento emprendedor que atrae VDS año tras año.

"Contaremos con tres compañías que tras alcanzar el estatus de unicornio se han consolidado como grandes tecnológicas cotizadas como Booking.com, Just Eat o Adyen"

D.- ¿Qué aspectos destacarías de la programación de esta octava edición?

J.L.H.- Contaremos con 3 compañías que tras alcanzar el estatus de unicornio se han consolidado como grandes tecnológicas cotizadas como Booking.com, Just Eat o Adyen, y con los fundadores de unicornios globales como Creditas, Glovo, Remote, letgo, Mews, Exoticca, Qonto o ElevenLabs. Además, 22 scaleups europeas con crecimientos superiores al 20% anual —entre ellas Clidrive, Sequra, PLD Space, Voicemod, Genially o Internxt— compartirán su experiencia.

También participarán más de 25 grandes corporaciones internacionales, como Microsoft, LinkedIn, IBM, PowerCo, MAPFRE, Volkswagen, Amazon, Google, HubSpot o Hitachi. Todo ello convierte a VDS en un punto de encuentro único entre innovación, inversión y talento.

D.- ¿Qué nombres propios veremos este año sobre los escenarios de VDS?

J.L.H.- El evento reunirá a referentes internacionales que representan la diversidad y el talento del ecosistema tecnológico global. En el escenario principal contaremos con Kelly Rutherford, actriz de Hollywood e inversora, que hablará sobre propósito y liderazgo. También estarán Sacha Michaud (Glovo), Enrique Linares (Plus Partners, letgo) y Sergio Furió (Creditas), que compartirán su experiencia sobre el camino real hacia convertirse en unicornio.

La inteligencia artificial será protagonista en la segunda jornada, con ponentes como Christian Teichmann (Burda Principal Investments), Aubrey de Grey, pionero en longevidad, o Ana Peleteiro (Preply), que abordará el futuro de la educación impulsada por IA. También participarán Iñaki Berenguer, Laura Urquizu y el exfutbolista internacional inglés Sol Campbell, junto a líderes globales como Gillian Tans (Booking.com) o Gwen Kolader (Hexaware Technologies).

Además, contaremos con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

D.- Cada año VDS incluye foros temáticos que amplían el debate. ¿Qué podremos encontrar en 2025?

J.H.L.- El 23 de octubre celebraremos el Scalability Day, organizado por Adigital y EsTech, que se convertirá en un punto de encuentro para fundadores, inversores y expertos internacionales enfocado en estrategias de crecimiento y casos de éxito. También repetirá el Port Entrepreneurship International Congress (PEIC), impulsado por Opentop y la Fundación Valenciaport, ya consolidado como el mayor encuentro de innovación portuaria.

Como novedad, incorporamos nuevos foros: el Aerospace & Defense Forum impulsado por la Generalitat Valenciana, el Deeptech Forum del CDTI, el Climate Tech Forum del Ministerio de Industria, el University Innovation Forum de la Universitat de València, el Blockchain Forum de Bit2Me y el VIC Forum de Valencia Innovation Capital.

Además, se celebrará el Tech Transfer Demoday del Mobile World Capital y la científica Pilar Mateo presentará Women Paint Too, una iniciativa que une ciencia, tecnología y arte para dar visibilidad a mujeres históricamente silenciadas.

D.- ¿Cómo se organiza un encuentro tecnológico tan internacional y colosal como este?

J.L.H.- Gracias a una gran red de apoyo público y privado. VDS cuenta con el apoyo de Banco Santander como patrocinador principal, con Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia como partner anfitrión y e-Residency del Gobierno de Estonia como país hermanado. Además, numerosas empresas tecnológicas, startups y organizaciones se suman como partners estratégicos, contribuyendo al éxito y alcance global del evento: Wayra Telefónica, EY, Fundación LAB, CaixaBank DayOne, PowerCo, Volkswagen, IBM, OVHcloud, MWC GSMA, Bit2Me, Adigital, EsTech, Opentop de Valenciaport y MAPFRE. Entre los partners tecnológicos que dan apoyo al evento destacan Microsoft, Amazon, Google for Startups y HubSpot for Startups.

A lo largo de los años destacadas instituciones han respaldado este evento y a día de hoy seguimos contando con su apoyo. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Ciudad de las Artes y las Ciencias, TechFabLab, Universitat de Valencia (UV), el Parc Científic de la Universitat de Valencia (PCUV), el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ENISA, CDTI, ICEX, Renfe y Melilla Digital Hub.

"VDS es el resultado del trabajo de todo el ecosistema tecnológico valenciano, de la colaboración público-privada y de una organización que ha sabido creer en el auténtico potencial de Valencia como hub global de innovación"

VDS es el resultado del trabajo de todo el ecosistema tecnológico valenciano, de la colaboración público-privada y de una organización que ha sabido creer en el auténtico potencial de Valencia como hub global de innovación.

D.- ¿Cómo se mide el impacto real de VDS?

J.L.H.- El impacto se mide tanto en cifras económicas como en dinamización del ecosistema tecnológico. Según un informe de EY, la última edición generó un impacto económico de más de 20 millones de euros, un 64% más que en 2023.

Pero más allá de los números, medimos la calidad de las conexiones generadas y la inversión movilizada: las startups participantes captaron más de 480 millones de euros tras su paso por VDS. El estudio también estima que el evento generó el equivalente a 1.853 empleos mensuales a tiempo completo, con un retorno económico de 7,4 veces la inversión realizada.

En definitiva, VDS es la expresión de un sector que impulsa el futuro tecnológico desde Valencia. Es el resultado del trabajo conjunto entre administraciones, empresas y startups que creen en el potencial de la colaboración para transformar el mañana.