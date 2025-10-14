Silbon y Osapiens: un caso de éxito donde sostenibilidad y tecnología están cosidos por el mismo patrón

La inteligencia artificial es la tecnología del momento, con un potencial transformador que está cambiando la economía y la sociedad tal y como la conocemos. Sin embargo, es en el día a día y a través de su aterrizaje en casos de uso que aporten valor y terminen impactando en la vida de las personas, cuando la IA alcanza su razón de ser.

Silbon y Osapiens son el caso paradigmático de proyectos que incorporan la IA de acuerdo con una estrategia previamente diseñada para lograr grandes beneficios y ventajas competitivas que, además, en este caso, también revierte de forma positiva en el medio ambiente.

Silbon nació en 2009 en el sur de España. En Córdoba, para ser más precisos. Su objetivo era claro: crear moda masculina exclusiva y de alta calidad y, al mismo tiempo, ofrecer excelencia en la atención al cliente. Dieciséis años después, Silbon ha crecido nacional e internacionalmente, con más de 140 puntos de venta en España y su estrategia de internacionalización les ha permitido abrir tiendas en Francia, Portugal y México.

La empresa siempre ha mostrado un férreo compromiso con el medioambiente y la responsabilidad social y nunca se ha puesto de perfil ante el impacto de la industria de la moda en el entorno. Los datos así lo avalan. Este sector es el responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, una cifra mayor que todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados, según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

De ahí que ya en 2022 creara el departamento de sostenibilidad. A partir de 2023 cuando entró en vigor la Directiva de Informe de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), Silbon buscó un partner tecnológico que le permitiera no solo cumplir con la normativa, sino que le diera las herramientas para posicionarse como líder también en el sector de la Responsabilidad Social Corporativa.

Los cofundadores de osapiens Alberto Zamora, Stefan Wawrzinek y Matthias Jungblut.

Justo en este punto, los caminos de Silbon y Osapiens, referente mundial en soluciones de software de sostenibilidad, se cruzaron para alumbrar uno de los casos de éxito más clarificadores de cómo lograr desde el foco de la sostenibilidad una palanca de crecimiento.

La CSRD es una nueva normativa europea que exige a las empresas que reporten también sobre su desempeño en sostenibilidad, incluyendo factores como impacto ambiental, social y de gobernanza para impulsar la transparencia y coherencia en los informes de sostenibilidad.

Una de las mayores dificultades que entraña es la perspectiva de la doble materialidad. Esto significa que las empresas deben considerar cómo sus actividades a lo largo de la cadena de valor afectan a las personas y al entorno, sino también cómo los problemas de sostenibilidad pueden repercutir financieramente en la empresa a corto, medio y largo plazo.

"Los principales beneficios por los que elegimos la solución de osapiens para CSRD son un carácter integral, su facilidad de uso y su eficiencia. Nos ha permitido no solo cumplir con todo el reglamento, sino hacerlo de una forma sencilla, acompañados por sus expertos durante todo el proceso", comenta Aécio Dantas, Sustainability Manager de Silbon.

osapiens HUB El osapiens HUB es una plataforma integral basada en inteligencia artificial con soluciones integradas que redefinen la transparencia, la automatización y la excelencia operativa. Actúa como la columna vertebral digital de las estrategias modernas de sostenibilidad. Reúne más de 25 módulos especializados que abarcan desde el reporting de sostenibilidad y la transparencia de la cadena de suministro hasta la gestión inteligente del mantenimiento.

Osapiens HUB ofrece un enfoque de plataforma integral que no sólo permite el pleno cumplimiento de la CSRD, sino que también permite sinergias con otras normativas, como el Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR) y la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad de las Empresas (CSDDD).

Esta tecnología permite ayudar a los clientes a realizar desde cero un informe de sostenibilidad completo. La solución permite identificar sin problemas los IROs (Impactos, Riesgos y Oportunidades) como parte del Análisis de Doble Materialidad (DMA).

Desde la identificación y evaluación de IROs en el análisis de doble materialidad hasta la recopilación de datos y el etiquetado XBRL para el informe final, la solución osapiens está presente para ayudar a las empresas en este proceso.

El osapiens HUB actúa como la columna vertebral digital de las estrategias modernas de sostenibilidad.

Aécio Dantas es el responsable de sostenibilidad de Silbon.

Reúne más de 25 módulos especializados que abarcan desde el reporting de sostenibilidad y la transparencia de la cadena de suministro hasta la gestión inteligente del mantenimiento.

Todos los módulos comparten una misma base de datos, pueden combinarse de forma flexible y escalarse según las necesidades de cada empresa. Esto crea una solución integral que garantiza el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, hace que la sostenibilidad corporativa sea medible y gestionable sobre una base de datos sólida.

En definitiva, implementar la tecnología de Osapiens ha permitido a Silbon gestionar y enfocar los marcos regulatorios como "una oportunidad y ventaja organizacional", ya que les permiten reducir riesgos, innovar, acceder a nuevos mercados, a la vez que impulsa la eficiencia y una ventaja competitiva sostenible.