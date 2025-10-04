La IA aplicada a la defensa seduce de nuevo al mundo del capital: el enjambre de drones de Orbotix emprende el vuelo

La ronda les confiere la capacidad de acelerar su desarrollo con la IA como principal tecnología: más talento, más pruebas en campo y la expansión de sus instalaciones de micromanufactura en la Unión Europea.

La tecnología al servicio de la floreciente industria de la defensa es uno de los nichos del sector innovador que más está creciendo en los últimos años. La reorganización del tablero geopolítico tras la llegada de la Administración Trump a la Casa Blanca y los múltiples conflictos armados en marcha, como la guerra en Gaza y en Ucrania, han evidenciado la necesidad de los estados por avanzar hacia la soberanía tecnológica.

En este escenario, Europa está ávida por implementar con punteras soluciones impulsadas por tecnologías tan disruptivas como la inteligencia artificial para marcar posiciones ante la incertidumbre.

El espectro de necesidades tecnológicas es amplio al calor de la ola de la IA y las nuevas amenazas que surgen en esta fase avanzada de la transformación digital. El sector del capital observa con atención las propuestas que despuntan y que marcarán la hoja de ruta de la región hacia la ansiada independencia tecnológica.

Orbotix ha sido esta semana el ejemplo más clarificador de esta transformadora realidad. La compañía, con sede central en Polonia, tiene en Valencia "un nodo clave dentro de su red europea".

"Desde aquí (Massanassa) no solo producimos, sino que también validamos y perfeccionamos tecnologías en un ecosistema con un talento joven, altamente cualificado y con visión internacional. España, y en particular la Comunidad Valenciana, nos aporta ingenieros creativos, centros de investigación sólidos y un entorno que apuesta por la innovación tecnológica en defensa".

Habla para DISRUPTORES-EL ESPAÑOL Bogdan Ochiana, cofundador y CEO de Orbotix en esta etapa de inflexión para la compañía.

Orbotix acaba de recibir una inyección de liquidez notable, de 6,5 millones de euros, que le permitirá acelerar en el paso para la fabricación de sus drones autónomos impulsados con inteligencia artificial.

La ronda ha sido liderada por BVVC Fund, con la participación de Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG y Leryon Global Holdings.

"Nos da la capacidad de acelerar este desarrollo: más talento, más pruebas en campo y la expansión de nuestras instalaciones de micromanufactura en la Unión Europea, de las cuales la primera la tenemos en Massanassa", manifiesta a esta redacción.

"Con ello buscamos una transición rápida del prototipo a la producción sostenida, asegurando que estas capacidades estén disponibles para los aliados en el menor tiempo posible", añade.

En esta línea, Jan Dirk Elstermann, presidente del grupo Gustav Söhne, ha añadido: “La capacidad de Orbotix para revolucionar la defensa moderna combinando tecnología de IA de vanguardia con una innovación sin precedentes en sistemas autónomos, así como el equipo directivo que respalda a la compañía, nos convenció de invertir".

"Gustav Söhne, empresa familiar fundada en 1884, suma así a su exitoso portafolio en el ámbito de la defensa marítima una nueva participación prometedora, ya que vemos necesario defender nuestros valores de libertad, libertad de expresión y tolerancia".

Orbotix está trabajando en la actualidad "en soluciones modulares e interoperables que se adaptan a distintos escenarios europeos, desde ISR persistente hasta enjambres defensivos que multiplican la eficacia del operador. Nuestro objetivo es claro: que Europa cuente con capacidades autónomas, propias y adelantadas a la curva".

IA, pieza angular del proyecto

La inteligencia artificial "está en el corazón de todo lo que hacemos en Orbotix", afirma de forma categórica el responsable. "Los avances recientes en IA nos permiten dar un salto en autonomía de enjambre, con sistemas capaces de clasificar amenazas, coordinarse entre sí en entornos de guerra electrónica y tomar decisiones en tiempo real para apoyar al operador", puntualiza.

Ochiana bien sabe de lo que habla. El emprendedor, natural de Rumanía, está guiado por una visión inspirada en ayudar a resolver los desafíos de seguridad que enfrenta Europa, especialmente a raíz de la guerra en Ucrania.

Fundadores de Orbotix.

Su experiencia en consultoría y su trayectoria global, que abarca Norteamérica, Asia y Europa, lo llevaron a crear Orbotix para responder a la urgente necesidad de tecnologías avanzadas en defensa y seguridad.

Sebastian Straube es el otro gran pilar del proyecto. El estratega e inversor polaco-alemán ha seguido una trayectoria que abarca tecnologías avanzadas, innovación en defensa y expansión internacional.

Antes de fundar Orbotix, Sebastian desempeñó rol clave en ISAR Aerospace, donde diseñó e implementó una estrategia europea de relaciones gubernamentales.