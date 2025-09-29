La foto fija de la igualdad de género en 'fintech': la brecha salarial arrecia, en un sector más maduro y conciliador

Representantes de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) durante la reciente presentación de la octava edición del Informe FinTech Women Network.

Que la igualdad de género es una de las grandes asignaturas pendientes del ecosistema tecnológico e innovador en España es algo sabido. Sin embargo, no todas las áreas de este prolífero ecosistema brindan las mismas herramientas para acortar las brechas que subsisten y que imposibilitan un sector más maduro, diverso e inclusivo.

Las fintech están demostrando su mayor aportación en aras de lograr la ansiada igualdad, debido a características intrínsecas del propio ecosistema, aunque todavía hay un largo recorrido por delante. La octava edición del Informe FinTech Women Network, elaborado por la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), vuelve a poner negro sobre blanco con un análisis exhaustivo sobre la situación de la mujer en el área fintech y en la industria financiera en España.

La iniciativa FinTech Women Network nació en 2018 en el seno de la AEFI, con el objetivo de promover al ecosistema fintech como un sector de oportunidades, igualdad, paridad y desarrollo profesional.

En este tiempo, ha quedado patente que las fintechs no son ajenas al resto de la sociedad y, de ahí, que también en su seno se replique uno de los desafíos más notables en el conjunto de la economía a la hora de equiparar derechos laborales entre hombres y mujeres: la brecha salarial. Sin embargo, el último informe detecta una aceleración.

La mitad de las profesionales del ecosistema fintech afirma haber sufrido brecha salarial a lo largo de su carrera, siete puntos más que el año pasado, "lo que refuerza la necesidad de políticas más transparentes y efectivas", incide el estudio.

Entre los testimonios recabados en el informe, se destaca la existencia todavía del tabú sobre dinero, la dificultad al hablar de salario y negociar aumentos, y una falta de transparencia, dado que los rangos salariales no se comunican.

También la permanencia entre las profesionales del síndrome del impostor, dado que las mujeres subestiman su valor y se autodiscriminan al negociar, y de estereotipos de género porque las expectativas sociales y prejuicios afectan la valoración y remuneración.

La mitad de las mujeres en 'fintech' asegura haber sufrido brecha salarial en su carrera profesional.

Tampoco hay que olvidar que en esta brecha salarial tiene un peso la mayor carga de conciliación, dado que las responsabilidades familiares recaen más en mujeres, limitando negociación y desarrollo.

La mayor parte de las mujeres del fintech se concentra en mandos intermedios, mientras que el acceso a la máxima responsabilidad sigue siendo minoritario. El 60% de las empresas fintech en España cuenta con mujeres en sus comités de dirección, lo que refleja una mayor incorporación femenina a los órganos de decisión.

Faltan mujeres en órganos de decisión

Sin embargo, la participación en la alta dirección sigue siendo reducida: solo el 7,5% alcanza el cargo de CEO o fundadora, y apenas un 15% forma parte de la alta dirección.

Por otro lado, el informe revela que el 48% de las empresas fintech de nuestro país dispone de planes de conciliación e igualdad, mientras que un 18% aún no cuenta con ellos, pero en algunos casos porque consideran que su cultura interna ya garantiza estas condiciones.

Un 55% de las profesionales cree que el sector fintech ofrece mejores condiciones de conciliación que los sectores financieros tradicionales, gracias a la flexibilidad laboral y al enfoque en resultados frente a la presencialidad, aunque baja diez puntos con respecto al pasado año.

En este sentido, un 35% de las profesionales encuestadas reconoce que en algún momento de su vida laboral ha tenido que priorizar la vida personal a la profesional, principalmente por la maternidad y el cuidado de los niños y, en segundo lugar, por el cuidado de familiares mayores o personas dependientes.

Perfil de la mujer en 'fintech' Según el informe de la AEFI, el perfil de la mujer en el ecosistema se ha consolidado en los últimos años como el de una profesional altamente cualificada y con amplia experiencia profesional. La profesional del fintech tiene una edad media de 42 años y cuenta con una titulación universitaria. Además, el 54% ya dispone de una titulación de postgrado, cuatro puntos más que en la anterior edición. Sobre el origen profesional de estas mujeres, destaca la preeminencia de profesionales procedentes del sector de la banca y los seguros tradicionales, que pasa del 60% al 72,5%.

Además, más de la mitad de las encuestadas reconoce que el aspecto físico de una mujer importa más que el de un hombre en el entorno laboral.

De los resultados del informe se concluye que, aunque las políticas de desigualdad en las empresas para fomentar la paridad siguen existiendo, cada vez se perciben como menos necesarias para equilibrar la presencia de mujeres.

Con respecto al emprendimiento en el sector femenino, la mayoría de las profesionales considera que su condición de mujer no ha supuesto un impedimento para lograr acceso a la financiación de un proyecto (60%), si bien una de cada diez considera que hubiese sido más sencillo si hubiese sido un hombre.

"El ecosistema fintech e insurtech es un sector favorable al crecimiento profesional de los empleados y al equilibrio entre la vida personal y la carrera laboral, pero en los últimos años vemos que la presencia femenina en cargos de alta dirección no acaba de repuntar", ha manifestado Leyre Celdrán, directora de AEFI.

Además, la presencia de mujeres con formación en áreas STEAM "sigue siendo casi nula, concentrándose sus responsabilidades principales en los departamentos de legal, comunicación y marketing. No obstante, se trata de un sector que muestra una clara madurez: ya no está formado únicamente por startups con equipos jóvenes, sino que las compañías han ganado tamaño y volumen", ha añadido Celdrán.