Verificación de credenciales de nueva generación: así lo logra esta startup de identidad digital de la mano de Repsol

La transformación digital de la economía ha entrado en una nueva etapa de madurez de la mano de tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial. Proteger en este contexto la identidad digital en los entornos corporativos es una prioridad para mantener la seguridad de empresas y el ecosistema de emprendimiento español tiene casos de éxito que merecen ser contados.

Sybol y Repsol son el caso paradigmático de un intraemprendimiento bien entendido que prima el valor añadido de sus desarrollos y que, fruto del trabajo conjunto de una gran corporación como es la compañía energética española y la startup capitaneada por Raúl López, están marcando el camino a seguir en el campo de la identidad digital.

López, experto en identidad digital -fue socio de IT Consulting e innovación y Head de Digital Assets y Web3 de Grant Thornton- trabaja junto a Iñigo García (CTO), referente nacional en ciberseguridad y tecnologías Web3; Alfredo Abad (COO), que tras liderar el proyecto dentro de Repsol ha dado el salto al emprendimiento en esta nueva startup y Pelayo García-Conde (Head of Product), con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos Web3.

Su labor en el campo de la identidad digital comenzó allá por el año 2018, cuando en el sector innovador y tecnológico europeo apenas se hablaba de este concepto, una máxima que les sitúa con ventaja a la hora de visualizar las necesidades de las personas y las empresas en estas materias.

"Somos cuatro emprendedores actualmente, tres de ellos ex Grant Thornton -Iñigo, Pelayo y Raúl-. Conformábamos el área de activos digitales y 'blockchain', y yo era el responsable de área y empezamos a trabajar con temas de identidad digital cuando no existía nada o muy poco al respecto", explica el CEO de Sybol en conversación con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL.

Equipo humano de la startup Sybol.

López destaca el compromiso desde el minuto uno de Repsol por incluir en sus procesos de negocio la identidad digital como una medida de seguridad adicional sobre los sistemas que ya posee y cómo la plataforma que ahora ve la luz es el fruto del trabajo conjunto a lo largo de los años de la consultora y de la empresa multisectorial.

"Esa colaboración ha dado lugar a que ahora nosotros tres, junto a Alfredo Abad, que llevaba el proyecto en Repsol, nos hayamos constituido en esta startup con una plataforma y un modelo de negocio robusto que se ha testado en el mercado", indica.

Sybol surge de un proyecto de intraemprendimiento liderado desde Repsol Digital -el área de la energética encargada de su transformación digital y que promueve la aparición de nuevas soluciones Web3 en el mercado-, con el objetivo de construir una solución que pueda escalar más allá de la organización.

Aportando tracción comercial e innovación tecnológica, Repsol se une al expertise emprendedor, inversor y tecnológico de Tritemius, que colabora en el diseño del modelo de negocio, validación de mercado y acompañamiento del equipo fundador.

"Esta startup nace del talento interno de nuestros equipos de Digitalización y de la colaboración con Tritemius que, como Venture Builder, nos ha acompañado en la constitución de la startup, así como ha acompañado al equipo fundador en las primeras etapas de fundraising y de arranque de las operaciones", señala Gema García, directora de Repsol Corporate Venturing.

"Desde Repsol Corporate Venturing, no solo hemos invertido en Sybol, sino que hemos apostado por su tecnología, por su equipo y por su potencial para transformar la forma en que las empresas gestionan su identidad digital", añade García.

“Lo estamos viendo a diario. La información digital se puede falsificar y, de hecho, se falsifica, lo que se traduce en elevados costes económicos y reputacionales para las empresas. Sybol nace como respuesta a este problema real: la necesidad de poder verificar que la información digital que se intercambia es veraz y confiable"; añade Raúl López. "Con nuestra solución, las compañías podrán verificarlo sin necesidad de intermediarios, de una manera ágil y sencilla".

"Sybol confirma nuestra apuesta por la creación de nuevos negocios basados en tecnologías descentralizadas con potencial de impacto real", afirma Luis Pastor, CEO de Tritemius. "Gracias a la colaboración con Repsol y al talento del equipo emprendedor, hemos construido una solución preparada para escalar en sectores con alta carga de intercambio documental y con procesos críticos de verificación".

Credenciales verificables

Pero, ¿cómo consigue esta identidad digital de nueva generación? La clave radica en un puntero sistema de emisión e intercambio de credenciales verificables, basadas en tecnología blockchain, que permiten la autenticación de la información sin necesidad de intermediarios, demostrando grandes eficiencias sobre procesos actuales de verificación y certificación documental.

La solución tecnológica que plantea Sybol está alineada con el nuevo reglamento europeo eIDAS2 y permite simplificar y asegurar procesos como la homologación de proveedores, el control de acceso a instalaciones, la validación de contratistas o la emisión de certificados de sostenibilidad, entre otros.

Repsol Electricidad y Gas ya utiliza la tecnología de Sybol para la emisión mensual de más de 2.500 credenciales verificables​ para 500 clientes corporativos (B2B), certificando el origen 100% renovable de la energía suministrada.

Sybol atraviesa un momento de punto de inflexión este otoño. Según explica a esta redacción López, el objetivo principal de la compañía es "salir al mercado con una solución robusta y securizada con el foco puesto en el sector energético y, en concreto, en el área logística, por toda la trayectoria recorrida de la mano de Repsol de sus procesos de negocio".

Al mismo tiempo, de cara a 2026 la compañía emergente ya mira a Estados Unidos para dar el salto a este mercado. "Actualmente estamos cerrando un acuerdo con el Consorcio Blockchain Energy, el de mayor envergadura de EEUU, donde también participa Repsol, y queremos aspirar a aplicar nuestra solución a los diferentes casos de negocio que se están planteando dentro de este consorcio donde hay compañías muy grandes", concluye el CEO de Sybol.