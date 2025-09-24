Transformación digital a los 40 años de España en la UE: "Aún necesitamos más alianzas y más 'venture' en un mundo global"

El evento 'Transición Digital y perspectivas de futuro en el 40º Aniversario de la adhesión de España a la UE', organizado por Startup Valencia, con la colaboración de Innsomnia y DISRUPTORES y el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha reunido este martes en Base 2 de La Marina de Valencia, a más de 150 profesionales del ecosistema emprendedor. Inversores, startups y representantes institucionales han debatido en torno al futuro de la digitalización en Europa.

La jornada contó con la participación de expertos de la Comisión Europea, líderes empresariales y fundadores de startups, que analizaron los retos y oportunidades de la innovación, la inteligencia artificial y la sostenibilidad en el marco de la transformación digital del continente.

La apertura institucional ha contado con Fernando Escobar, subdirector general de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y con Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia y fundador de Blinkfire.

Hortelano mencionó que, con la adhesión de España a la UE, "se inició una era de crecimiento, con avances económicos y sociales, que nos preparó para afrontar los desafíos que vienen en el futuro". Con esa mirada al futuro, recalcó que "necesitamos más alianzas, más venture y una visión compartida para transitar este mundo tan global".

También advirtió que "la transición digital debe ser justa e inclusiva, creando empleo de calidad, modernizando los servicios públicos y asegurar que nadie se quede atrás".

Por su parte, Fernando Escobar citó algunos datos interesantes y que hablan, y muy bien, del estado de las cosas en nuestro país. "El futuro sí o sí será digital y, por consiguiente, en España nos hemos marcado objetivos ambiciosos, como que el 80% tenga competencias básicas o que el 75% de empresas utilicen tecnologías en la nube", dijo.

En este sentido, admitió que "estamos alineados y en algunos casos liderando su cumplimiento: por ejemplo, estamos 11 puntos por encima de la media europea en competencias digitales".

Asimismo, "hemos avanzado en implantación de tecnología y talento, hemos creado un ecosistema de startups muy consolidado".

En definitiva, durante su intervención, ambos han subrayado el papel estratégico de España y de la Comunidad Valenciana en la construcción de un futuro digital común dentro de la Unión Europea.

Durante la jornada Paula Sánchez, CEO de CoCircular; Helena Ortiz, Ecosystem Relation manager de Opentop Valenciaport Innovation Hub; y Judith Saladrigas, socia del Área de Innovación y emprendimiento de RCD; abordaron el papel de las startups en la transición digital y sostenible.

También se analizaron los logros y desafíos de Europa en materia digital durante los últimos 40 años, con la intervención de Fernando Garrido, director del Área de Proyectos Públicos de EOI Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria y Turismo; David Rosa, director de Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia; el ya citado Fernando Escobar; y Jackie Sánchez-Molero, directora de AVIA.

Otro de los debates giró en torno a la posición de Europa como hub global de innovación y el grado de preparación del ecosistema emprendedor europeo para afrontar la competencia internacional. Esta mesa de debate ha contado con la participación de Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia y CEO de Europa Travel; Miguel Ferrer, cofundador de Dinamo.io y Senior advisor de ADIGITAL; Agustín Baeza, director de Programas y Comunicación de Fundación ESYS, y Ángela Castelló, CRO de Startup Valencia.

También la inteligencia artificial y la transformación digital en la economía europea fueron protagonistas en un diálogo entre Rafa Navarro, fundador y presidente de Innsomnia; Alejandro Valiente, Product Owner de Operaciones de Iris Global - Grupo Santa Lucía; y Malcolm Bain, socio de Across Legal.

El encuentro concluyó con la clausura a cargo de Nacho Mas, CEO & Executive VP de Startup Valencia, que destacó la importancia de la colaboración público-privada y el papel de las startups en la creación de una Europa más digital y competitiva.