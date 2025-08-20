Esta 'burbuja' digital de vigilancia convierte las piscinas en un entorno seguro y mejora el rendimiento de deportistas

Nagi convierte la piscina en un entorno seguro a través de una red de sensores exteriores e interiores que dibujan una cúpula digital de vigilancia.

Un total de 35 personas, muchos de ellos niños y adolescentes, murieron ahogados en piscinas durante los seis primeros meses de este año en España, la mayoría evitables. La solución tecnológica que propone nagi, que significa "nadar" en esperanto, es preventiva y convierte la piscina en un entorno seguro a través de una red de sensores exteriores e interiores que dibujan una cúpula digital de vigilancia.

Cada bañista lleva un pequeño dispositivo, a modo de clip de sujeción, que transmite información constante y en tiempo real a una pantalla ubicada en la zona seca. El dispositivo está programado para detectar cuando el nadador lleva más tiempo del previsto bajo el agua, deja de moverse o presenta una inmersión abrupta. En cualquiera de estas circunstancias, el clip envía una señal al panel situado en la zona seca y se activa la alerta automática. Todo en cuestión de segundos.

A los socorristas, a su vez, se les dota de una pulsera vibratoria, que será la que recibirá la alerta inmediata, a la vez que la pantalla les dará la localización exacta del bañista con problemas dentro de la piscina. "El sistema también puede activarse en piscinas que no disponen de socorrista. En estos casos, la señal se envía al móvil del adulto responsable o a un servicio centralizado, a través de una app vinculada", explica Javier Bosch, CEO y fundador de Zonyx Tech, la empresa que ha desarrollado nagi.

Esta tecnología puede evitar muchos ahogamientos, una de las principales causas de muerte no intencionada en menores de 14 años, según la Organización Mundial de la Salud. "No substituimos al socorrista sino que lo hacemos más eficaz", comenta Bosch.

Explica que la mayoría de víctimas de ahogamiento no pueden gritar, agitar los brazos ni pedir ayuda cuando tienen un incidente, y en menos de un minuto pueden encontrarse inconscientes bajo el agua.

Javier Bosch, CEO y fundador de Zonyx Tech.

Según el tipo de usuario, el dispositivo le concede mayor o menor tiempo para estar sumergido en el agua. Los grupos de escolares tienen asignados pocos segundos, mientras que el nadador profesional dispone de algunos más.

"Si una persona no es rescatada en los primeros 30 segundos, puede no morir ahogada pero las secuelas neurológicas que acarreará de por vida debido a la falta de oxígeno pueden ser muy graves", alerta Bosch.

Deportistas 'amateur'

Esta tecnología también está dirigida también a que los deportistas amateurs controlen de manera más precisa y eficaz su rendimiento. El dispositivo a modo de clip se escanea en la pantalla de la instalación deportiva antes de entrar en la piscina, momento en el que se le otorga un número al usuario y se le enlaza tanto con el sistema como con la pulsera del socorrista.

Todos sus movimientos estarán monitorizados a partir de ese momento y se recopilará la información en tiempo real para que pueda mejorar su rendimiento.

Del baloncesto a la piscina

Zonyx Tech, la empresa que ha desarrollado nagi, se creó en Paterna (Valencia) en 2017 con una finalidad muy distinta. "Somos fans del baloncesto y queríamos digitalizar todos los movimientos en pista. Creamos la marca NBN23 para este negocio".

El Club Joventut Badalona, popularmente conocido como la Penya, fue el primero equipo digitalizado en España por la empresa valenciana, que está presente en 75 países con su tecnología realmente disruptiva, validada por la NBA. "Nuestra intención era mejorar la experiencia del deportista amateur y de repente nos encontramos en la élite del baloncesto".

Dispositivo clip desarrollado por la empresa.

"De hecho, fue el baloncesto el que nos introdujo en el desarrollo de nagi. Durante los partidos, dejábamos de recibir datos cuando se concentraban muchos jugadores bajo el aro. El sistema detectaba que había demasiada agua en la zona, de los cuerpos de los jugadores y el sudor, y dejaba de funcionar. Y al ver que ocurría esto, de la digitalización de un deporte pasamos a prevenir ahogamientos", explica Bosch.

El objetivo es que nagi se convierta en el estándar de todas las piscinas y en referencia para los deportistas amateurs. "Proveemos un servicio llave en mano con alquiler mensual y un coste más económico que el de tener un socorrista más. Además ofrecemos formaciones y nos encargamos de cualquier reparación".

Próximo crecimiento

Nagi está presente en más de 50 colegios de toda España y tiene la previsión de llegar al centenar antes de que finalice este año. Su distribución cubre la mayoría de grandes ciudades "pero también estamos en pequeños pueblos, como Medina de Pomar, en Burgos". Han estado realizando pruebas piloto los últimos cinco años en España, Japón y Estados Unidos.

Con oficinas en Paterna y Madrid, y representantes en Europa y Asia, la tecnología de nagi, desarrollada completamente por Zonyx Tech, es capaz de monitorizar hasta 50 nadadores en pantalla.

Con una inversión realizada de 18 millones de euros hasta la fecha, la empresa ya está trabajando en la expansión internacional "y para llevarla a cabo, abriremos una ronda de inversión a finales de este año". Su principal foco está en el mercado español, pero ya trabaja intensamente en Francia, está presente en Japón y Arabia Saudí, y "la vista puesta en el mercado norteamericano para dentro de tres años", anuncia el CEO de Zonyx Tech.