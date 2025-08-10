Un único examen para ser funcionario, miles modos de prepararlo: así entrena la IA la mente de los opositores

La propuesta de Opositatest ha evolucionado hacia un sistema que entrena la mente y se adapta gracias a la IA a la disponibilidad de cada usuario para optimizar su tiempo y hacer más eficaz su preparación para el examen.

Todos los caminos llevan a Roma. Esta icónica frase del español describe perfectamente el impacto que se consigue al aplicar la inteligencia artificial a la preparación de las oposiciones que miles de españoles afrontan cada año en España.

Porque todos ellos se enfrentan a un único examen estandarizado, pero para llegar a él hay tantos trayectos como opositores. Así lo evidencia la historia de éxito de la startup gallega Opositatest, una compañía con una larga trayectoria en España que en la actualidad, gracias al potencial que brinda la inteligencia artificial, ha dado un salto cualitativo para revolucionar el modo en que los futuros funcionarios preparan sus pruebas.

La casuística del opositor es muy variada: personas que compaginan el trabajo con la preparación de una oposición, perfiles volcados a tiempo completo en convertirse en funcionarios; con disponibilidad limitada o total. Tantas opciones como personas. En total, ofrece preparación para 185 oposiciones desde Justicia, Policía, Administración General del Estado o Sanidad.

La tecnología es el aliado de todas ellas para que, indistintamente de su situación personal, puedan afrontar de la mejor manera posible la prueba con la que aspiran a convertirse en funcionarios. La inteligencia artificial, aplicada a una metodología que arrancó en 2015 y que ha evolucionado con el tiempo, es la clave de esta propuesta tecnológica que ha conseguido liderar el mercado en España.

"Formamos tanto a los futuros jueces y fiscales, como a puestos de auxiliares administrativos, futuros miembros del Ejército o de Universidades".

Habla para DISRUPTORES – EL ESPAÑOL el CEO y cofundador de Opositatest, Jonathan García, quien detalla la trayectoria de esta compañía y la radiografía actual de la preparación de exámenes para funcionario en España.

"Hemos evolucionado hacia una plataforma con mayor peso en ciencia y tecnología, con la calidad como seña de identidad. Siempre decimos que no vendemos tests, sino que diseñamos un sistema de aprendizaje que entrena el cerebro para recordar mejor y más rápido".

Las cifras evidencian el potencial de este mercado. Según diferentes estudios, se calcula que en España hay una media de 2,4 millones de personas preparando una oposición cada año. Y la tendencia no lleva visos de cambiar. Casi dos de cada diez españoles con una edad comprendida entre los 18 y los 55 años contempla opositar en un futuro.

En la era de la tecnología, la IA y la digitalización, era cuestión de tiempo que el prolífero ecosistema startup español ofreciera potentes soluciones digitales para optimizar tiempos y mejorar rendimientos. Opositatest, que arrancó mucho antes de la actual ola de la inteligencia artificial, ha sabido medir los tiempos y madurar su propuesta para, en la actualidad, aterrizar todo el potencial como líder del mercado.

"Opositatest es diferente para cada alumno gracias a la tecnología. Estamos impulsando la inteligencia artificial para detectar puntos débiles y adaptar la preparación a las necesidades y disponibilidad de cada persona", afirma Jonathan García.

Pero el impacto de la IA en Opositatest va mucho más allá. Por una parte, está permitiendo al equipo liberarse de tareas repetitivas y que aportan poco valor para centrarse en aquello que realmente marca las señas de identidad de la compañía y que es el alumno. "En la eficiencia de procesos, la IA nos está aportando unas ventajas muy notables".

Experiencia eficiente y personalizada

Por otro lado, según explica García, su posición en la primera línea de este nicho de mercado les da la llave a un elevado volumen de datos que ahora, gracias a la IA, les permite un tratamiento de los datos muy exhaustivo que crea una formación muy personalizable.

"Nuestro objetivo es hacer que el alumno trabaje lo que más le impacta con un monitoreo de ese progreso en tiempo real. En resumen, que esa experiencia de estudio sea lo más eficiente y lo más personalizada posible", indica.

Opositatest también ha experimentado otra evolución desde su puesta en marcha, hace casi diez años. Al principio nació como un complemento a la preparación, bien por cuenta del alumno o si se acudía a una academia. Esta vertical se mantiene pero, con el tiempo y la maduración de la transformación digital, la startup ha comenzado a ofrecer la formación íntegra que le venían demandando sus alumnos.

"Más allá de poder hacer tests, nos pedían el temario, la elaboración de clases, tutorías... Desde 2023 nos embarcamos en este proyecto de asumir la formación integral del alumno y los resultados están siendo muy satisfactorios". "En este área, ya no somos un complemento, sino una academia, aunque ese término no nos gusta porque está de alguna manera obsoleto y es muy tradicional, y no se ajusta a nuestra gran apuesta por la ciencia y la tecnología", concluye.

70.000 alumnos en 2024

Con esta propuesta, las cifras de usuarios que han contratado alguno de sus servicios sigue al alza en la actualidad. En 2024 más de 70.000 alumnos en toda España "pagaron por alguno de sus servicios", porque "ofrecemos en ocasiones contenido gratuito", lo que supone que hasta la fecha "más de millón y medio de personas han utilizado nuestra plataforma".

Con la vuelta al nuevo curso más cerca de lo que parece, septiembre volverá a ser un punto de inflexión para que miles de personas decidan dar el salto a preparar una oposición en España o a continuar con sus estudios ya iniciados para hacerlo. En este viaje, afortunadamente, la tecnología es ya un elemento más que tener en cuenta.