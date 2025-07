'Mamá, quiero ser inventor': la startup de formación STEAM que convierte en realidad el sueño frustrado de tres niños

Que el emprendimiento tiene una parte vocacional nadie lo discute. Si además, esa necesidad de crear algo inexistente en el mercado tiene que ver con los más pequeños y la formación en áreas tan determinantes para afrontar los retos de esta sociedad como las habilidades STEAM, podemos decir que la propuesta roza la cuadratura del círculo.

Luis Martín, Jorge Mata y Esther Borao, los tres socios fundadores de Academia de Inventores, no encontraron de niños la formación que satisficiera su ilusión por cambiar el mundo con sus creaciones científico-técnicas.

Corría la década de los 90 y encontrar un centro donde se fomentara las habilidades STEAM era un imposible que les generó una frustración tan sólo entendida ya en la etapa adulta. Pero, como casi siempre en la vida, de una experiencia negativa, pueden ver la luz disruptoras iniciativas que impacten y cambien la vida de la gente. La zaragozana Academia de Inventores es una de ellas.

"Confluimos tres personas un poco frustradas por no ser de mayor lo que habíamos querido de pequeños", reconoce con resignación Luis Martín, CEO y cofundador de Academia de Inventores en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Y narra cómo su familia lo apuntó a música, en concreto a flauta travesera, sin que él sintiera una pasión por esta materia. "No me gustaba. A los 5 años, cuando iba a pasar a grado medio, lo dejé", relata.

"Como no existía una formación para los futuros inventores, la creamos nosotros para que ningún niño sufriera esa frustración que vivimos" Luis Martín, CEO y cofundador de Academia de Inventores

Esta falta de ofertas formativas que dieran rienda suelta a su verdadera pasión, inventar, fue la semilla para que ya de adultos, Luis, Jorge y Esther crearan Academia de Inventores. Y es que, si Mahoma no va a la montaña... "Como no existía, la creamos nosotros. Nuestra vocación científico técnica estaba ahí y no queríamos que a ningún niño le pasara lo que nosotros vivimos de pequeños".

Dicho y hecho. La startup arrancó en prepandemia -finales de 2019 y principios de 2020- con una misión muy clara: formar a los inventores del futuro mediante clases, talleres, campamentos y kits educativos.

Víctor Botello, gerente, y Luis Martín, CEO y cofundador.

Cuenta con sedes físicas en Zaragoza, Madrid y Valencia y ha desarrollado una metodología propia para enseñar ciencia, robótica, programación y diseño a niños y niñas de entre 5 y 16 años a través de la experimentación y el juego.

"Queremos seguir apostando por un crecimiento orgánico que en cada municipio de más de 100.000 habitantes haya una de nuestras academias y así llegar a todos los niños de España que han vivido esa sensación de no encontrar las materias extraescolares que les gustan", detalla el CEO.

Además, este verano celebran su campamento Inventaland en su segunda edición, donde los niños se convierten en inventores reales que diseñan, construyen y programan sus propios proyectos. Trabajan con retos semanales (como crear una alarma inteligente, un puente robótico o una casa domótica) y lo hacen en un entorno donde equivocarse está permitido y es parte esencial del aprendizaje.

El verano es un momento donde los niños "no solo mantienen su mente activa, sino que ganan autoestima, motivación y recursos que les acompañarán durante todo el curso", explica Luis Martín, CEO de la Academia.

Primer curso anual 'online'

De cara al curso 2025/2026 se pondrá en marcha en la Sierra de Madrid otro campamento, Inventacamp, el primer campamento de robótica y tecnología de España con pernoctación, que ya ha dado muy buenos resultados en fase piloto, según explica a esta redacción el CEO.

"Creemos que va a gustar mucho, comenzaremos la difusión el próximo enero. Va a estar inspirado en la magia con una puesta en escena ambientada en Hogwarts y un espacio que va a recrear ese universo", detalla Martín.

Luis Martín, CEO y cofundador de Academia de Inventores.

Su metodología es muy manipulativa, de ahí la férrea apuesta por las academias físicas y las clases presenciales. "En nuestra red de academias, la formación es presencial 100%, porque nuestro método se basa en ser inventor, y para ello, hay que pasar por cuatro áreas que hemos categorizado como son la mecánica, la robótica, la ciencia y la programación, y todas ellas requieren de un espacio capacitado y con protección para ello y cubrir todas esas áreas manipulativas".

Sin embargo, además de las sedes físicas, la Academia ha lanzado este año su primer curso anual online, pensado para las familias que no puedan desplazarse o no tienen una sede física cerca, pero quieran ofrecer a sus hijos una experiencia educativa estimulante desde casa, con kits físicos y contenidos digitales centrada en la programación y el entorno digital.

Previsiones para 2025

En el ámbito meramente empresarial, Academia de Inventores está cumpliendo con creces su plan estratégico de crecimiento y se prepara para cerrar 2025 con un óptimo resultado. "Tenemos una parte muy controlada, que es la de nuestras academias, y además, colaboraciones con externos, que es donde más puede fluctuar el resultado final del proyecto".

La gran apuesta en el nuevo curso 25/26 será el curso online, además de mantener sus tres sedes -"no tenemos previsto abrir ninguna nueva hasta 2026", matiza- y sacarán al mercado una nueva división dirigida a alumnos de más de 18 años en formato híbrido -presencial y online-, entre otras iniciativas en marcha. Para ello esperan aumentar el equipo de las 30 actuales a 35 personas este año.

Despertar vocaciones femeninas, el gran reto

Luis Martín es consciente de la falta de divulgación y concienciación entres las familias sobre la necesidad de despertar vocaciones en materias STEAM desde edades tempranas, especialmente en las niñas.

"Hasta ahora solo los frikis de la ciencia y la tecnología, yo me considero friki, muchos de ellos ingenieros, apuntan a sus hijos a estas extraescolares; aunque el tema de la inteligencia artificial está contribuyendo a que las cosas empiecen a cambiar porque cada día más se percibe que la tecnología será una materia muy necesaria en el futuro, aunque no hijo no acabe siendo tecnólogo en un futuro"; reconoce el emprendedor.

"La ratio en nuestras academias es del 50% aproximadamente entre niños y niñas; a partir de los 12, el 90% son chicos" Luis Martín, CEO y cofundador de Academia de Inventores

"Si el inglés aún en muchas familias no se considera prioritario en España para el futuro laboral de sus hijos, la programación y la robótica, menos. Pero está cambiando".

El escollo es, lamentablemente, más difícil de salvar en el caso de las niñas, lo que refleja fielmente la brecha de género que sigue existiendo en las profesionales STEAM con escasa presencia femenina.

"Nuestras academias son un fiel reflejo de lo que está sucediendo en España. Hasta los 12 años tenemos una ratio aproximadamente del 50% entre niños y niñas. A partir de ese momento, el 90% son chicos. Si queremos tener ingenieras y a los 12 años ya no están por la labor, tenemos un problema como sociedad", se lamenta el emprendedor.

Afortunadamente, la innovación y la tecnología está permitiendo a proyectos disruptores como Academia de Inventores que esta realidad empiece a cambiar. Y es un comienzo esperanzador al que no perder la pista.