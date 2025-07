Pacientes empoderados y laboratorios más rentables: IA para entender (por fin) el resultado de los análisis

La salud y la atención médica son, sin duda, dos de las áreas de la economía y la sociedad donde más recorrido tienen tecnologías tan disruptivas como la inteligencia artificial. La startup con sede en Polonia Labplus ha sabido identificar un nicho de mercado donde su propuesta de IA y aprendizaje automático transforma toda la cadena de valor del diagnóstico de laboratorio.

La necesidad que su tecnología resuelve no es una cuestión baladí y cierra la brecha entre pacientes y sus datos de salud. ¿En cuántas ocasiones han recibido unos resultados de sus pruebas del laboratorio que no comprenden? No se preocupen. Es algo muy extendido entre la población.

Cada día 20 millones de personas en todo el mundo sufren esta circunstancia, algo que va más allá de la mera frustración del paciente, y es que, además, conlleva retrasos en el diagnóstico, intervenciones médicas innecesarias y complicaciones en la atención médica. De hecho, el 79% de los pacientes necesitan pruebas de seguimiento basadas en sus resultados, pero no lo saben.

Es en este punto donde el dispositivo médico de Labplus aporta un valor añadido a pacientes y laboratorios totalmente disruptivo. Como la primera tecnología certificada y clínicamente validada del mundo para interpretar resultados de laboratorio, está lista para lanzarse a por la hegemonía del mercado y avanzar con paso firme en su expansión por Europa.

"Cuando las personas no comprenden sus datos de salud, no pueden tomar decisiones informadas sobre su atención, lo que genera ansiedad innecesaria" Siddharth Agrawal, CEO y cofundador de Labplus

Todo comenzó en 2018 en Breslavia (Polonia). "El origen de nuestra empresa surgió de mi experiencia como doctor en ciencias médicas e investigador clínico, donde reconocí una brecha crítica en la atención médica: los pacientes reciben resultados de análisis de laboratorio que simplemente no pueden comprender", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL el Dr. Siddharth Agrawal, CEO y cofundador de Labplus.

"Esto no es solo un inconveniente; es un serio desafío para la atención médica. Cuando las personas no comprenden sus datos de salud, no pueden tomar decisiones informadas sobre su atención, lo que genera ansiedad innecesaria, retrasos en los tratamientos o la omisión de advertencias sanitarias críticas", añade el doctor.

Junto con Jakub Gorowski, "un brillante programador y mi cofundador", precisa Siddharth, ambos emprendedores se propusieron resolver este desafío global de la atención médica.

De esta forma, lo que comenzó como conversaciones nocturnas de un pequeño equipo empeñado en hacer más accesible la información médica, ha evolucionado hasta alumbrar la primera tecnología certificada y clínicamente validada del mundo para interpretar resultados de laboratorio: LabTest Checker by Labplus®.

De datos complejos a guías de salud comprensibles

Pero ¿cuál es exactamente la propuesta técnica de LabTest Checker by Labplus®? Se trata de un dispositivo médico de Clase I, basado en tecnología avanzada de IA, rigurosamente probada en un ensayo clínico, que ha demostrado una precisión del 100% en la detección de casos de emergencia.

La tecnología ya ha demostrado su valor: más de un millón de interpretaciones realizadas y más de 3,000 vidas salvadas a través de la detección temprana de condiciones críticas. Además, cuenta con una satisfacción del 99.6% y una puntuación NPS de 74.2 – métricas excepcionales en el sector sanitario.

Pacientes y laboratorios: los beneficiados

Para los pacientes, esta tecnología brinda interpretaciones detalladas no solo traduce números complejos en lenguaje comprensible, sino que proporciona interpretaciones detalladas con niveles de triaje y recomendaciones específicas de próximos pasos. "Al ayudar a los pacientes a comprender cuándo necesitan pruebas de seguimiento, creamos una vía natural y médicamente justificada para la atención continua".

Un aspecto clave de la tecnología es su capacidad para recomendar pruebas adicionales basadas en evidencia médica. El 79% de los pacientes reciben recomendaciones personalizadas que incluyen tres tipos de pruebas: análisis adicionales necesarios para que un médico pueda proporcionar un diagnóstico completo, pruebas de seguimiento para verificar y monitorear desviaciones, y paquetes de pruebas preventivas personalizadas para apoyar la longevidad y el bienestar.

"A los laboratorios les ofrecemos un potente servicio de valor añadido que puede aumentar los ingresos hasta en un 37% Siddharth Agrawal, CEO y cofundador de Labplus

A los laboratorios les ofrece un potente servicio de valor añadido que puede aumentar los ingresos hasta en un 37%, precisa el fundador, "lo más importante es que transformamos interacciones únicas de pruebas en relaciones continuas con los pacientes".

"Cuando comprenden sus resultados y reciben recomendaciones personalizadas, vuelven al mismo laboratorio para sus pruebas de seguimiento, creando un ciclo virtuoso de atención médica y fidelización".

2025: el año de la transformación

Labplus afronta este 2025 el año de la gran transformación de la compañía, donde han centrado sus esfuerzos en conquistar el liderazgo del mercado. Para ello, sus prioridades pasan, primero, por establecer el estándar nacional en Polonia, basándose en su alianza actual con el 50% del mercado polaco de diagnóstico comercial.

La compañía trabaja para atender a más de tres millones de pacientes al año, lo que la sitúa en una posición avanzada para convertirse en el estándar esperado para los servicios de laboratorio a nivel nacional. Por otra parte, Labplus está centrada en la expansión internacional por Europa, con especial atención a "mercados europeos selectos donde podemos aportar valor inmediato".

Rumanía, República Checa y España: la expansión

Rumanía, República Checa y España representan su enfoque inicial, y cada mercado ha sido elegido por su alineamiento específico con su enfoque de alianza y potencial de crecimiento.

Por último, durante este año la compañía está ampliando su impacto a entornos clínicos. "Si bien hemos demostrado nuestro valor en diagnósticos comerciales (pruebas iniciadas por el paciente), ahora estamos implementando la misma transformación en los laboratorios clínicos que ofrecen pruebas iniciadas por médicos", argumenta el CEO.

"Nuestro objetivo es que comprender los resultados del laboratorio sea tan sencillo como pedir un Uber" Siddharth Agrawal, CEO y cofundador de Labplus

"Cada objetivo refuerza nuestra misión principal: transformar la forma en que las personas comprenden y se relacionan con su salud a través de los resultados de laboratorio. No solo estamos expandiendo un negocio; estamos estableciendo un nuevo estándar de atención que beneficia a laboratorios, profesionales de la salud y, en última instancia, a millones de pacientes en toda Europa. Ya somos socios de laboratorios que representan el 50% del mercado polaco, incluyendo Diagnostyka S.A., uno de los mayores networks de laboratorios en Europa Central".

Y concluye: "Nuestro objetivo final es que comprender los resultados de laboratorio sea tan sencillo como pedir un Uber: transformar la atención médica de reactiva a proactiva, prueba por prueba".

Sin lugar a dudas, un prometedor proyecto tecnológico que aspira a cambiar la atención médica con una IA responsable y de valor añadido para pacientes y laboratorios.