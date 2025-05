VDS 2025 anuncia los desafíos globales que marcarán su agenda en octubre

VDS, uno de los eventos tecnológicos más influyentes de Europa, ha anunciado hoy las temáticas centrales que marcarán el programa de contenidos de su octava edición, que tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Bajo el lema ‘Collaborate Today. Transform Tomorrow’ y con el concepto de Symbiosis como eje narrativo, el evento organizado por Startup Valencia propone una reflexión compartida sobre cómo la tecnología, conectada al propósito humano, puede ofrecer respuestas reales a los desafíos globales más urgentes.

La agenda de VDS 2025 analizará el futuro de la tecnología en acción, con contenidos que abarcan desde Ciudades Inteligentes e Infraestructura Digital hasta las Tecnologías de Consumo más innovadoras. El desarrollo del Talento y el Futuro del Trabajo, los avances en HealthTech y Longevidad, y la transición hacia nuevos modelos energéticos impulsados por GreenTech también forman parte del programa.

El recorrido temático incluye además la vanguardia de la Innovación Científica y el DeepTech, así como los últimos avances en Industria Aeroespacial y Ciberseguridad. Se trata de un programa que conecta a los agentes clave que están transformando el mundo en la nueva era de la inteligencia artificial. Las áreas de contenido se abordarán desde un enfoque práctico y transversal, con la participación de startups, scaleups, grandes corporaciones, inversores globales y agentes institucionales.

El programa sitúa en el centro la evolución de la relación entre la sociedad y la tecnología en el día a día. Las tendencias emergentes en inteligencia artificial generativa, realidad aumentada, personalización o experiencias inmersivas ocupan un lugar destacado, con especial atención a su aplicación en ámbitos como el trabajo, la educación, el consumo o el entretenimiento. La agenda también incorpora contenidos sobre tecnologías como la computación cuántica, la nanotecnología o la fotónica, presentadas como vectores de cambio en múltiples industrias.

Otro de los ejes principales se centra en el papel de la tecnología en la transición hacia modelos económicos y energéticos más sostenibles. Entre los temas previstos figuran la descarbonización, la regeneración de ecosistemas, la movilidad inteligente, el urbanismo centrado en las personas o la digitalización de infraestructuras, con una mirada puesta en ciudades más resilientes, habitables y conectadas, así como en la modernización de la administración a través de la innovación tecnológica.

El talento humano ocupa también un lugar central en el programa, que contempla desde los nuevos modelos de liderazgo y cultura organizacional hasta los desafíos en torno a la formación y atracción de talento global, en un contexto cada vez más competitivo e inclusivo. En el ámbito de la salud, los contenidos exploran el impacto de la inteligencia artificial, la biotecnología y el análisis predictivo en la evolución de los sistemas sanitarios, con avances orientados a la prevención, la personalización de tratamientos y una atención médica más eficiente, humana y sostenible.

"Cada una de estas áreas refleja un desafío urgente, pero también una oportunidad real de transformación si somos capaces de colaborar con visión y responsabilidad. VDS 2025 no quiere sólo mostrar innovación tecnológica, sino facilitar conexiones de negocio que generen impacto", explica Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia.

Según estimaciones de la organización, VDS 2025 reunirá en Valencia a más de 12.000 asistentes procedentes de 120 países, más de 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores internacionales con activos bajo gestión por valor de más de 300.000 millones de euros. Una cita clave en la agenda del sector tecnológico internacional que, un año más, consolida a Valencia como epicentro mundial del debate sobre el futuro tecnológico global.

VDS: evento internacional de referencia

VDS es uno de los eventos internacionales de referencia en tecnología e innovación en Europa. Organizado por Startup Valencia desde 2018, reúne cada año a startups, corporaciones, inversores y líderes institucionales en un entorno único: la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Más allá de una cita anual, VDS impulsa la conexión entre talento, tecnología y propósito, consolidando a Valencia como hub global para el emprendimiento innovador. La edición de 2024 reunió a más de 12.000 profesionales de 110 países y contó con 600 ponentes de primer nivel, entre ellos Steve Chen, creador de YouTube; Randi Zuckerberg, fundadora y CEO de Zuckerberg Media y HUG; Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional; Constantijn van Oranje, príncipe de los Países Bajos y enviado especial de Techleap; y Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.

Startup Valencia: más de 35.000 profesionales

Startup Valencia es una organización sin ánimo de lucro, la asociación de referencia para startups y scaleups en la Comunidad Valenciana y una de las mayores comunidades emprendedoras de España con más de 35.000 profesionales. Conecta a fundadores en etapas de crecimiento similares, ofreciendo un espacio compartido y un fuerte sentido de pertenencia. Su misión es impulsar el emprendimiento tecnológico, apoyar el crecimiento de startups y promover una economía basada en el conocimiento con un impacto positivo y sostenible.

