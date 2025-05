VDS 2025 abre su competición internacional de startups en Valencia

La competición de startups de VDS, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia, abre su convocatoria para 2025. Esta iniciativa busca identificar y dar visibilidad a las startups más innovadoras del mundo, ofreciéndoles la oportunidad de presentar su proyecto ante los más de 12.000 profesionales de 120 países y 800 inversores que el encuentro prevé reunir el 22 y 23 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

La competición de VDS organizada en colaboración con Sesamers, plataforma global que conecta emprendedores, eventos, inversores y corporaciones para generar oportunidades de crecimiento en Europa, está abierta a startups de cualquier parte del mundo y se divide en dos categorías.

El Early Stage Track está dirigido a empresas tecnológicas autofinanciadas o en su primera ronda de inversión externa hasta Serie A, fundadas entre 2020 y 2025, con menos de 50 empleados y centradas en el desarrollo o comercialización de productos de software o hardware. Mientras, el Growth Stage Track está orientado a startups en fase de crecimiento con financiación externa entre Serie A y C, fundadas entre 2010 y 2025, con menos de 100 empleados y también enfocadas en productos de software o hardware.

Las startups pueden aplicar y elegir hasta dos subcategorías relacionadas con los sectores en los que operan y las tecnologías con las que trabajan. Los cinco ámbitos definidos son: Transformación Digital y Soluciones Empresariales, Tecnologías y Servicios para el Consumidor, Impacto Social y Sostenibilidad, Medios y Entretenimiento y Tecnologías. El periodo de inscripción permanecerá activo hasta el 27 de junio de 2025.

Tras un proceso de selección, las 50 startups semifinalistas serán notificadas a principios de julio de 2025. Un jurado internacional de prestigio será el encargado de escoger a las diez finalistas, cinco de Early Stage y cinco de Growth Stage, que presentarán su proyecto en el escenario principal de VDS 2025. Las dos ganadoras obtendrán, además, un espacio de exposición en la siguiente edición de VDS, entrevistas con prensa internacional y acceso a inversores clave.

La VDS Startup Competition se ha consolidado como una plataforma clave para empresas tecnológicas que buscan crecimiento y conexión con el ecosistema global de innovación. Para esta edición, Startup Valencia espera superar las más de 800 candidaturas de 65 países distintos presentadas en 2024, cuando HULO.ai (Países Bajos) y Smart Point (España) se proclamaron vencedoras en la categoría Early Stage y Growth Stage, respectivamente.

Como señala Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, "la VDS Startup Competition es mucho más que una competición. En su octava edición, reafirmamos nuestro compromiso con el emprendimiento y la tecnología como motores de transformación económica. VDS es ya un punto de encuentro estratégico donde las startups más disruptivas del mundo conectan con inversores, corporaciones y líderes internacionales. Queremos que Valencia juegue un papel activo en el crecimiento del emprendimiento tecnológico a nivel internacional".

VDS 2025

VDS 2025 se prepara para inspirar al mundo con el concepto de 'Symbiosis', explorando cómo la colaboración y la conexión entre emprendedores, tecnología e innovación pueden generar un impacto transformador en el futuro. Esta temática surge de la solidaridad sin precedentes demostrada tras las inundaciones que afectaron a Valencia en octubre de 2024.

La respuesta coordinada de la sociedad evidenció cómo la colaboración puede acelerar la recuperación de las zonas afectadas. En este contexto, VDS 2025 incluirá 'Tech for Resilience Program', una iniciativa de Startup Valencia destinada a impulsar soluciones tecnológicas que prevengan y mitiguen el impacto de desastres naturales, demostrando cómo la tecnología y la innovación pueden marcar la diferencia cuando más se necesita.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia será de nuevo el emplazamiento este año de VDS.

Además, profundizará en las tendencias y avances de las deep tech y las tecnologías emergentes que están redefiniendo nuestra interacción con el mundo. Desde la inteligencia artificial, el machine learning y la ciberseguridad, hasta la realidad virtual y aumentada, la computación cuántica, la nanotecnología y la fotónica.

El evento también abordará desafíos cruciales como la sostenibilidad, el futuro de las ciudades, la tecnología de consumo, el talento y la salud, ofreciendo una visión integral del impacto de la tecnología en nuestra sociedad y en el futuro que estamos construyendo.

Uno de los eventos internacionales más destacados

VDS es uno de los eventos tecnológicos internacionales más destacados de Europa. Organizado por Startup Valencia, desde su primera edición en 2018, este encuentro ha convertido a Valencia en un hub tecnológico de relevancia global, atrayendo a líderes del sector, a las mejores startups del mundo y a inversores visionarios. Año tras año, VDS impulsa la innovación, fomenta la colaboración y contribuye al desarrollo de un ecosistema tecnológico vibrante y sostenible.

La última edición, celebrada en 2024, batió récords de asistencia internacional: de los 12.000 profesionales que participaron en el encuentro, más de 4.000 provenían de 110 países diferentes. Además, reunió a inversores que gestionan una cartera de más de 250.000 millones de euros en fondos de capital privado y atrajo a más de 3.000 startups. Estos resultados consolidan a VDS como un referente global en la promoción de la innovación y el emprendimiento tecnológico.

El evento tecnológico contó con 600 destacados ponentes internacionales, entre ellos Steve Chen, creador de YouTube; Randi Zuckerberg, fundadora y CEO de Zuckerberg Media y HUG; Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional; Constantijn van Oranje, Príncipe de los Países Bajos y enviado especial de Techleap; y Diana Morant, Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.

Startup Valencia: impulsora de VDS

Startup Valencia es la asociación de referencia para startups y scaleups en la Comunidad Valenciana y una de las mayores comunidades emprendedoras de España con más de 35.000 miembros. Conecta a fundadores en etapas de crecimiento similares, ofreciendo un espacio compartido y un fuerte sentido de pertenencia. Su misión es impulsar el emprendimiento tecnológico, apoyar el crecimiento de startups y promover una economía basada en el conocimiento con un impacto positivo y sostenible.

Colaboran con Startup Valencia GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia, CaixaBank DayOne, Naturgy, Sesame, RCD, Damm, Aktion, Google for Startups, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt, Tbig Finance, Next Tier Ventures y Across Legal, como Supporters.