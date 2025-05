Igeneris o cómo una propuesta de 'corporate venture building' cose ecosistema innovador a ambos lados del Atlántico

"Ayudar a las organizaciones a aprovechar sus activos para crear nuevos negocios, generar millones de euros adicionales de ingresos y transformar la industria en la que compiten". Esta fue la filosofía ---vigente hoy en día- con la que nació hace 14 años Igeneris, compañía especializada en corporate venture building con más de 80 clientes, desde medianas a grandes corporaciones, y mil millones de euros facturados por sus ventures lanzadas.

Igeneris es uno de los actores protagonistas del prometedor ecosistema innovador y tecnológico español, con un emprendimiento maduro que, de la mano de las corporaciones, está imprimiendo un nuevo tiempo en la economía actual, cada día más global, digital y tecnológica.

Grandes corporaciones como Acciona, Galp, PepsiCo, Santander y AT&T, en sectores tan diversos como energía, consumo, retail, tecnología y servicios financieros, han confirmado en la firma liderada por Miguel Urrecha, al igual que otras firmas del middle market, lo que les permite afrontar este 2025 con una estrategia ambiciosa.

Por un lado, Igeneris está centrada en su expansión internacional -cuenta con oficinas en Madrid, Lisboa, Ciudad de México y Monterrey- y, por otro, en la alianza estratégica con Palantir, líder mundial en análisis de datos e inteligencia artificial. Esta colaboración le ha permitido abordar proyectos más complejos y de mayor alcance, consolidando su posición como referente en la creación de soluciones tecnológicas innovadoras.

"Queremos afianzar muy bien este año las bases de esta expansión internacional y, además, reforzar nuestra apuesta con la tecnología de Palantir, un habilitador para que las compañías puedan construir sobre lo que ya tienen de una forma mucho más rápido. A nosotros, además, nos va a permitir crecer mucho más rápido", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Miguel Urrecha, Managing Partner de Igeneris.

Desde su fundación, Igeneris ha buscado diferenciarse por “hacer que las cosas ocurran” y no dejar las ideas en el papel. Este ADN se refleja en ventures lanzadas junto a sus clientes, como Emov (ahora Free2Move), Guardameta, Indy, Homepaq, Galp Solar, Avikor, KOP, ONAU y Bemycar, que han facturado más de 1.000 millones de euros desde 2011 y son “una muestra de nuestra capacidad para crear e impulsar empresas con un enfoque pragmático y orientado a resultados”.

Igeneris ha logrado duplicar su facturación cada dos años y medio, lo que se traduce en un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 27%, y se ha marcado el objetivo de acelerar su crecimiento y triplicar sus ingresos en los próximos tres años.

"La innovación es una palanca estratégica para que las compañías crezcan y se diferencien. Muchas veces, el músculo que han entrenado para ser muy competitivas en su sector, les impide serlo a la hora de desarrollar nuevas ideas o nuevos negocios", detalla en su conversación con esta redacción.

Agnósticos en cuanto a sectores, "siempre decimos que nuestros clientes saben más de sus sectores que nosotros", Igeneris se adapta tanto a grandes corporaciones como a esas medianas empresas del middle market.

Así, desde Igeneris tratan de cubrir las deficiencias de los dos tipos de compañías. "Una gran corporación intenta cubrir varias tendencias de forma simultánea, porque tiene varias unidades de negocio, y abarca un abanico más amplio. A veces caen en el efecto 'portfolio', es decir, cuentan con muchas iniciativas, donde ninguna le encaja a la perfección, pero le permite justificar que tiene un poco de IA, de blockchain, etc".

La necesidad de la empresa mediana es diferente. "Concentran mucho más el tiro. Saben que tienen un par de balas y que han de centrarse mucho más en perfilar el foco".

Urrecha incide en que "cada día es más fácil encontrar la tecnología, pero el problema es trasladarlo al negocio; dar respuesta al para qué quieren esas tendencias tecnológicas".

Otro punto, que comparte tanto el middle market como la gran corporación, es que son más proclives a invertir en la parte de invención, que en la de venta. "Se enorgullecen de destinar recursos en el desarrollo de las ideas, pero descuidan la parte de la venta y el aterrizaje en el mercado". A juicio de Urrecha, es un grave y recurrente error.

Con la experiencia del camino recorrido hasta ahora y con un ecosistema tecnológico en un momento crítico a escala mundial, Igeneris inicia una nueva etapa este año como agente habilitador de nuevos negocios en compañías que están dispuestas a librar la batalla de la innovación.

Las empresas que invierten un 20% de su capital destinado a 'growth' en CVB obtienen retornos claros: su compañía -no sólo su startup- crece un 2% más que las que no lo hacen, según informe de McKinsey.

El futuro del 'corporate venture building'

El movimiento estratégico de los CEO. Un informe de McKinsey, publicado en octubre del año pasado, evidencia el punto de despegue del corporate venture building (CVB) y su importancia en las estrategias que diseñan los CEO a escala global.

Según el estudio, en un contexto en que las empresas "están generando un crecimiento significativo mediante el desarrollo de nuevas compañías", esta fórmula emerge con fuerza.

“Aquellas con las capacidades más consolidadas están creciendo rápidamente y pueden marcar el camino para las empresas que recién comienzan”, revela el estudio Cómo los directores ejecutivos están convirtiendo la creación de empresas corporativas en un crecimiento descomunal (How CEOs are turning corporate venture building into outsize growth), publicado en octubre de 2024.

A nivel mundial, los más de de 1.000 directivos entrevistados piensan que el CVB "será el movimiento estratégico protagonista en sus organizaciónes en los próximos 12 meses".

También incide en que las empresas que invierten un 20% de su capital destinado a growth en CVB "obtienen retornos claros: su compañía -no solo su startup- crece un 2% más que las que no lo hacen".

Además, las 10 ventures más exitosas que han nacido de corporaciones "facturan 1,5x lo que las 10 startups más exitosas del mismo período de tiempo".