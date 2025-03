La fotónica española elegida por Xanadu Quantum para el prototipo del primer ordenador cuántico fotónico del mundo

Más de 20 años de cocción a fuego lento de su tecnología -muy especializada-, una clara vocación de transferencia de conocimiento desde el ámbito académico a la sociedad, materia gris, desarrollos tecnológicos y talento 100% español...

La carta de presentación de Zepren Solutions es de esas que constatan, una vez más, el gran potencial de España -desde cualquier punto de la geografía, no sólo en los grandes polos de innovación de Madrid y Barcelona- en determinados nichos de mercado muy especializados a los que no es fácil llegar y, mucho menos, destacar.

La fotónica aplicada a la medición de precisión en múltiples sectores es una de ellas. La startup con sede en Zaragoza constituye un caso de éxito de talento emprendedor que se posiciona en la primera línea y que ya se ha ganado la confianza de actores protagonistas a escala global como la canadiense Xanadu Quantum Technologies, Airbus, Oriole Networks o Enel Green Power, entre otros.

Zepren cuenta con productos propios para energía termosolar y medida de componentes fotónicos que se venden ya a más de 15 países manteniendo la sede de la startup en Zaragoza.

Tras un periodo de consolidación de su propuesta empresarial, muy encaminada a convertirse en una "fábrica de desarrolladores de productos", Zepren Solutions atraviesa un punto de inflexión hacia su siguiente etapa.

"Hemos logrado lanzar nuestra primera spinoff, AliKa Technologies, enfocada en explotar comercialmente nuestro radar para energía eólica, y estamos listos para dar el salto, convertirnos en una compañía escalable y captar financiación para ello", afirma en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Asier Villafranca, fundador y CEO de Zepren.

"El crecimiento que hemos experimentado supone un reto de organización, por lo que 2025 nos lo planteamos como el año de estructurarnos mejor como empresa para poder ser escalables y no caer en la 'muerte por éxito' que a veces nos acecha".

La coyuntura avala la oportunidad de crecimiento que tiene Zepren ante sí en este momento. El sector de la fotónica en España está en auge, tan sólo cabe recordar que la primera startup invertida por el Gobierno a través de su 'SEPI digital' fue la canaria Wooptix, especializada en metrología óptica que, poco después, anunció haber captado la atención de Samsung en una ronda de inversión de 10 millones.

La fotónica interesa al capital y el sector español brinda interesantes oportunidades donde invertir como ahora evidencia la zaragozana Zepren Solutions.

Colaboración con Xanadu Quantum

Una de sus colaboraciones al más alto nivel viene de la mano de Xanadu Quantum Technologies, empresa detrás del prototipo del primer ordenador cuántico fotónico universal.

Según explica el CEO de Zepren a esta redacción, le han suministrado un equipo para la caracterización de chips fotónicos que la compañía canadiense está utilizando en el desarrollo de sus ordenadores cuánticos.

"Xanadu nos pedía una precisión aún mayor, fue un reto personalizar uno de nuestros equipos para llegar a las prestaciones que necesitaban" Asier Villafranca, CEO y fundador de Zepren Solutions

"Nosotros teníamos un producto base más orientado en telecomunicaciones en fibra óptica, donde tenemos clientes que lo utilizan, por ejemplo, para data centers, y nos propusieron una precisión todavía más elevada. Fue un reto llegar a las prestaciones que necesitaban. Hicimos un primer prototipo, lo validaron y hemos logrado aportarles uno de nuestros equipos para su proyecto", relata Villafranca.

Hablamos de puntera personalización de un producto, algo que ya existente no se trata de una excepción, sino de algo habitual en Zepren. "Partimos en ocasiones de la nada, de algo incipiente en el laboratorio y nuestro valor añadido es adaptarlo y darle nuestra personalización según las particularidades y requisitos de cada cliente".

De ahí que su tecnología se pueda aplicar en sectores muy diversos: desde radares para parques eólicos para proteger la avifauna, máquinas láser para aplicarse sobre las ventanas de los trenes y mejorar la cobertura de los móviles, a aparatos para la industria termosolar y equipos de fotónica para cualificar componentes que se utilizan hasta en ordenadores cuánticos.

Así, junto a Xanadu Quantum Technologies, existen otros proyectos destacados que atesoran su consolidación en el mercado. Oriole Networks es uno de ellos. Se trata de una empresa británica que desarrolla componentes para data centers de próxima generación.

El CEO de Zepren Solutions, Asier Villafranca, y la directora comercial, Marina Sevilla.

"También hemos logrado vender nuestro reflectómetro solar en Emiratos, Sudáfrica, Chile o incluso Australia".

En el caso de Ariño Duglass, Zepren ha desarrollado una máquina láser para realizar un tratamiento in situ a las ventanas de tren que permite mejorar la cobertura móvil en el interior de los vagones.

En el campo de la aeronáutica, la startup de Zaragoza ha entregado un controlador para láseres embarcados en aviones a la compañía Airbus y, por último, cabe mencionar el proyecto con una de las mayores eléctricas a nivel europeo, Enel Green Power, a quien han suministrado su sistema radar para detección de aves en parques eólicos.

El reciente lanzamiento de su primera spinoff constata el inicio de esa nueva etapa en la que la "fábrica de productos" de Zepren dé lugar en el futuro a muchas otras compañías.

El efecto 'pandemia' y crisis de los 40

"Como Zepren, no sólo aspiramos a crear los productos y venderlos, sino que queremos prototipar empresas, cubrir ese difícil camino desde la idea, al desarrollo de producto, la validación, el aterrizaje en el mercado, la captación de financiación, etc, para poder escalar nuevas compañías".

Nada hubiera sido posible sin el empeño emprendedor de Asier Villafranca, CEO y fundador, y del 'efecto pandemia' que tantas vidas reorientó a partir de 2020.

"Pese a cerrar 2020 con bastante éxito como CEO de otra empresa, llego a la conclusión de que mi recorrido allí está agotado y es el momento de lanzar un proyecto empresarial propio" Asier Villafranca, CEO y fundador de Zepren Solutions

"Zepren Solutions es hija de una mezcla de pre-crisis de los 40 y cambio de 'chip' con la pandemia… A pesar de cerrar 2020 con bastante éxito como CEO de otra empresa tecnológica, llego a la conclusión de que mi recorrido profesional ahí está agotado y que es el momento de tener un proyecto empresarial propio".

Su perfil emprendedor es el de tantos otros profesionales en España que, atesorada una experiencia vital y profesional previa, se disponen a montar su propio proyecto y volcar en él todo el conocimiento generado en años de duro trabajo.

Transferir conocimiento a la sociedad

"Como anécdota, esas navidades me sacan la última muela del juicio, y siempre digo que esa falta de juicio es lo que me permitió ignorar la posición cómoda que dejaba atrás y la incertidumbre total a la que me exponía, y dar el paso de irme con las manos en los bolsillos", afirma con ironía Villafranca.

Tras unos meses como autónomo, y gracias al apoyo de varios investigadores de la Universidad de Zaragoza con los que ya venía colaborando muchos años, se lanzó a fundar la startup.

"'Zeprén' significa palanca en aragonés y refleja nuestra misión de apalancar la transferencia de tecnología desde las universidades a la industria" Asier Villafranca, CEO y fundador de Zepren Solutions

Y es que el ámbito académico y la transferencia de conocimiento está muy presente en esta compañía. ZEPREN son las siglas de Zaragoza Electronics Photonics & Radar ENgineering, que reflejan el expertise de Asier y todo su equipo en las tecnologías electrónicas, fotónicas y de radar, usadas para desarrollar sensores, equipos de medida o sistemas láser.

"Pero zeprén también significa 'palanca' en aragonés, y representa nuestra misión de apalancar la transferencia de tecnología desde las universidades a la industria, creando productos que solucionen de forma operativa y adaptada retos reales de la industria".

Asier Villafranca, segundo por la izquierda, en la entrega del Premio EmprendeXXI, impulsados por el Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, y CaixaBank, a través de DayOne.

Alzarse con el Premio EmprendeXXI como la startup con mayor potencial de Aragón ha sido el colofón un recorrido vertiginoso plagado de reconocimientos.

"Cuando me levantaba a recoger el premio pensaba '¡ostras, que esto es de verdad!'", reconoce. "Sobre todo, me lo tomo como un reto, ahora toca demostrar que podemos escalar este proyecto, dejar de ser una promesa y convertirnos en una empresa consolidada referente en nuestro sector".

Para ello será clave todos y cada uno de los miembros de su equipo, comprometidos con el proyecto, lo que permite mantener una bajísima tasa de rotación.

"Actualmente ya somos 18 personas en plantilla, casi todas con una ingeniería o titulación en Física. Nos hemos nutrido mucho de perfiles junior recién salidos de la Universidad, aunque ahora ya vamos pudiendo permitirnos incorporar talento más senior. Sin duda, el factor común en la plantilla es la inquietud tecnológica y las ganas de hacer cosas nuevas", concluye el CEO.