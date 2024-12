Los Rural Startup Awards ya tienen su trío de talento disruptor: Abastores, Agrolinera y CulturAR

Abastores (Turleque, Toledo), primera lonja online de materias primas agrícolas, Agrolinera (Llanera, Asturias), plataforma tecnológica para la recogida, logística y valorización de residuos ganaderos y lácteos y CultuAR (Granada), una app que combina tecnologías inmersivas para explorar destinos rurales y promover el turismo sostenible, han sido los ganadores de la primera edición de los Rural Startup Awards.

El jurado, integrado por líderes del ecosistema emprendedor y representantes de organizaciones públicas y privadas de distintas disciplinas, ha tenido en cuenta, en las más de 200 candidaturas recibidas, criterios como el grado de innovación y disrupción, crecimiento y madurez del proyecto, así como el modelo de negocio y su impacto.

Impulsados por la Asociación Española de Startups y la agencia Yellow, estos galardones, inspirados en el éxito de los Women Startup Awards, surgen con el propósito de acortar la brecha territorial en el emprendimiento innovador.

Para Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups, la innovación y la tecnología son parte de la solución al problema de la despoblación: "Podemos revertir esta tendencia y favorecer el desarrollo y la atracción de talento en los núcleos rurales. Nuestro objetivo es crear referentes que puedan ser agentes reales del cambio, y que contribuyan al crecimiento de las economías locales".

La ceremonia de entrega de premios, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Oviedo, ha contado con la participación de representantes institucionales, startups, empresas e inversores de sectores como la agricultura, la sostenibilidad y el turismo rural.

Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, y responsable de abrir el acto, ha recalcado la importancia de impulsar la colaboración público-privada y la necesidad de poner en marcha políticas públicas más eficientes "para no dejar atrás nuestros pueblos".

"Tenemos un objetivo común: que el mundo rural continúe vivo, que no dejen de nacer iniciativas, que las empresas se consoliden y que las que quieran, crezcan". Hoy, estamos aquí, aseguraba, "para reivindicar el compromiso con nuestros pueblos y ciudades del mundo rural. Hay vida y con mucho talento más allá de la M-30".

Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, durante su intervención en el evento.

Tras su intervención se ha celebrado una mesa redonda sobre los retos de financiación de las startups con Susana Luke, vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, Maite Ambrós, subdirectora general de Innovación y Digitalización Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Inma Moretón, directora de Comunicación de ENISA, y Sandra Figaredo, directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Startups.

Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno del Principado de Asturias, que ha cerrado el acto tras la entrega de galardones ha reconocido que "es fundamental trabajar en red para dinamizar el tejido socioeconómico, mejorar la calidad de vida de las personas que quieren seguir viviendo en los entornos rurales, fomentar el emprendimiento, buscar el equilibrio territorial, y facilitar el uso de las TIC en el mundo rural".

Mesa redonda celebrada en el marco de la primera edición de los Rural Startup Awards.

Los Rural Startup Awards también han convertido el Palacio de Congresos en lugar de encuentro gastronómico, con una espicha organizada en colaboración con el think tank de innovación agroalimentaria KM ZERO Food Innovation Hub.

KéWater, productor de kéfir de agua probiótico; Vanetta, alimentos vegetales sostenibles; Hidromiel Zángana, hidromiel artesanal; Panduru, repostería hecha con pan excedente de panadería; Sr. Valley, productos a base de cáñamo; Villa Melba, mermeladas, confituras y conservas de frutas tradicionales; Terramor Kiwinbio, productos elaborados con kiwis ecológicos; Neoalgae, derivados de especies marinas; Pink Albatross, helados veganos naturales; y Väcka, quesos de alta calidad a base de plantas, han sido las 10 startups que han competido por alzarse con los dos galardones que finalmente han recaído en Terramor Kiwinbio (premio del jurado) y Vanetta (premio del público).

Apoyo de expertos del ecosistema emprendedor

El jurado ha estado compuesto por profesionales relevantes del ecosistema emprendedor de distintas disciplinas, géneros, edades y experiencias. Un jurado diverso que garantiza la neutralidad en la evaluación de cada inscripción. Ellos son: Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC; Inmaculada Moretón, directora de comunicación de ENISA; Pablo Rodero, presidente del European Pellet Council - AVEBIOM; Alejandra Cruz García, Innovation Specialist de ONU Turismo; Catalina Valencia, Head of Community de KM ZERO; Fernando Garrido, director del área de Programas Públicos de EOI; Juan Antonio Tejada, presidente de Málaga Tech; José Manuel Santamans, consejero de Innsomnia; María Calvo, presidenta de FADE; Fernando Corral, vicepresidente de OTEA; Carlos Martín, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Isabel Santos, vicepresidenta del Clúster TIC Asturias; Pablo García, presidente de AJE (Ceaje) Asturias; Carlos Romero Dexeus, director de Tourism Research, Development & Innovation en SEGITTUR; Raúl Jiménez, director gerente de la Agencia Digital de Andalucía; Ignacio Azorín, director general de Innovación de la Comunidad de Madrid; y Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups.

Financiados por la Unión Europea Next Generation EU – dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, liderado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial EOI, los Rural Startup Awards refuerzan el papel de la colaboración público-privada y la innovación abierta en la transformación del ámbito rural. Además, cuentan con el apoyo de sponsors como: Spain Up Nation, Enisa, ONU Turismo, Innsomnia, KM Zero, Ametic, Avebiom, Clúster TIC Asturias, Málaga Tech, FADE, Otea, JTI, la Cámara de Comercio de Oviedo, Segittur, la Comunidad de Madrid, Ceaje y la Agencia Digital de Andalucía. La Asociación Española de Startups, organizadora del evento junto a la agencia Yellow, tiene como misión convertir España en un referente mundial de emprendimiento innovador e inclusivo.