Enzo Ventures lanza un nuevo fondo de 20 millones para respaldar desde el 'día cero' a la nueva élite tecnológica europea

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LO ESENCIAL Las claves Enzo Ventures lanza su nuevo fondo Enzo II dotado con 20 millones de euros para invertir en startups tecnológicas en fase 'pre-seed' desde sus primeros días. El vehículo eleva sus tickets de inversión hasta un rango entre 250.000 y 600.000 euros, enfocado en el talento del sur de Europa y su diáspora global. El fondo mantendrá un enfoque ágil y busca apostar estratégicamente por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial aplicada al mundo físico y la robótica. Enzo II ya ha cerrado sus tres primeras inversiones en Londres, Madrid y Zúrich, comenzando por la compañía de tecnología médica Cori Clinical.

Enzo Ventures da un paso decisivo para consolidar su posición como uno de los actores de capital riesgo más ágiles e influyentes en las fases tempranas del ecosistema emprendedor europeo. La firma de venture capital, nacida con bases operativas en Barcelona y Madrid, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Enzo Ventures II, un nuevo fondo dotado con 20 millones de euros diseñado para respaldar desde el primer día a la próxima generación de fundadores tecnológicos.

Este lanzamiento supone la continuación y ampliación de la tesis de inversión que la gestora comenzó a ejecutar en 2023: "detectar el talento emprendedor del sur de Europa y su diáspora global antes de que los indicadores tradicionales, la facturación o la validación institucional los conviertan en oportunidades evidentes para el conjunto del mercado".

"Cuando empezamos a invertir en 2023, nuestra convicción era que estaba ocurriendo un cambio estructural en el sur de Europa. La nueva generación de fundadores que salía de la región era más ambiciosa, más técnica y mucho más global desde el primer día. No queríamos construir un fondo alrededor de dónde estaba constituida una compañía; queríamos hacerlo alrededor de dónde surgían los fundadores excepcionales", afirma a esta redacción, Edgar Vicente, Founding Partner de Enzo Ventures.

El origen de Enzo Ventures hay que buscarlo en la identificación de una transformación profunda en el perfil del emprendedor del sur de Europa.

Mientras que históricamente los creadores de empresas de la región tendían a focalizarse en sus mercados nacionales, las nuevas hornadas nacidas en hub tecnológicos como Barcelona, Madrid, Milán o Lisboa piensan y ejecutan con una mentalidad global desde la concepción del proyecto.

La 'diáspora del sur' de Europa

Muchos de estos emprendedores lanzan en la actualidad sus compañías desde plazas financieras e innovadoras de primer nivel mundial —como Londres, Zúrich, París, Nueva York o San Francisco—, manteniendo al mismo tiempo un vínculo directo con las redes de talento y desarrollo de sus países de origen.

Enzo Ventures acuña esta oportunidad bajo el concepto de la "diáspora del sur de Europa", de forma que, según explican desde la gestora, priorizan a las personas y su potencial por encima del lugar en el que decidan fijar la sede corporativa de la empresa.

"Uno de los mayores errores al analizar el 'venture capital' del sur de Europa es pensar que la oportunidad se limita a compañías con sede en la región. Nosotros pensamos justamente lo contrario" Edgar Vicente, 'Founding Partner' de Enzo Ventures.

"Uno de los mayores errores al analizar el venture capital del sur de Europa es pensar que la oportunidad se limita a compañías con sede en la región. Nosotros pensamos justamente lo contrario. Algunos de los mejores fundadores construirán desde San Francisco, Londres o Zúrich. Nuestro trabajo es encontrarlos antes de que el resto conozca sus nombres".

Enzo II ya se encuentra activamente invirtiendo. El vehículo ha cerrado sus primeras tres inversiones en tres nodos estratégicos del continente. La primera en hacerse pública es Cori Clinical, una emergente compañía de tecnología médica con sede en Londres. Las otras dos operaciones, localizadas en Madrid y Zúrich, se darán a conocer durante las próximas semanas, según confirman desde la gestora a esta redacción.

Aumentan los 'tickets' medios

Para esta nueva etapa, Enzo II mantendrá su estrategia especializada en fase pre-seed, aunque con un notable incremento en su capacidad financiera. Los tickets de inversión se situarán de manera habitual entre los 250.000 y los 600.000 euros por compañía, frente a la horquilla de 200.000 a 400.000 euros de Enzo I.

El fondo mantendrá reservas de capital para acompañar mediante follow-ons a las startups que muestren mayor tracción, utilizando también vehículos de propósito especial (SPVs) para amplificar su apoyo.

Además, como seña de identidad diferencial, a diferencia de los comités de inversión tradicionales que dilatan los procesos durante semanas, las decisiones de inversión en la gestora son tomadas “de forma ágil y rápida directamente por sus dos socios fundadores, Edgar Vicente e Iván Fernández Lucas".

"Enzo I consistía en demostrar que podíamos identificar a estos fundadores extremadamente pronto. Enzo II no consiste en cambiar de estrategia, sino en aumentar nuestra capacidad para ejecutar la misma fórmula con más escala, mejor acceso y todo el aprendizaje acumulado durante estos tres años", ha precisado Iván Fernández Lucas, Founding Partner de Enzo Ventures.

"Enzo I consistía en demostrar que podíamos identificar a los fundadores extremadamente pronto. Enzo II no cambia de estrategia, sino que aumenta nuestra capacidad para ejecutar la misma fórmula" Iván Fernández Lucas, 'Founding Partner' de Enzo Ventures.

El nacimiento de Enzo II responde a la evolución natural de la propuesta tras al éxito operativo y financiero del primer vehículo. Lanzado en 2023 con 10 millones de euros de capital y el respaldo de más de 30 inversores, Enzo I ha conformado una cartera de 28 compañías repartidas en nueve geografías, y ha cosechado retornos positivos y sirviendo como validador temprano para el mercado internacional.

Varias de las startups apoyadas por Enzo desde su etapa más temprana se han convertido en casos de éxito dentro del panorama tecnológico.

Es el caso de Orbio, especializada en agentes de inteligencia artificial aplicados a los recursos humanos, fue respaldada por Enzo en sus inicios y ha logrado levantar más de 28 millones de dólares, incluyendo una Serie A de 21 millones liderada por el fondo internacional Dawn Capital.

También destaca Murphy, centrada en la transformación de la gestión de deuda mediante IA, ha captado 15 millones de dólares de inversores globales de la talla de Northzone, Lakestar, Seedcamp y ElevenLabs. Enzo fue el primer inversor institucional y el único fondo español presente en su ronda inicial.

Complaion es otro de sus proyectos destacados. Se trata de una startup con sede en Milán dedicada a la automatización del cumplimiento normativo (compliance) con IA, ha sumado cerca de 17 millones de euros, incluyendo una Serie A de 13,5 millones respaldada por Eurazeo.

Por último, cabe destacar los casos de Karumi e Intelligence Factory, proyectos radicados en San Francisco y Nueva York que evidencian la capacidad del equipo para identificar talento de la diáspora en los principales mercados de Estados Unidos.

Un ecosistema más maduro: el contexto

El crecimiento de Enzo Ventures no se entiende de forma aislada, sino en el contexto de un ecosistema emprendedor en el sur de Europa mucho más maduro y prometedor. Como publicábamos en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL la pasada primavera, la firma española se ha consolidado como "el conector indispensable entre las fases de ideación del talento local y las grandes firmas de venture capital anglosajonas y europeas".

Tal y como explicaba entonces Edgar Vicente, los grandes fondos internacionales acuden de forma recurrente a la gestora para testar el pulso de la innovación en España, Italia o Portugal y coinvertir en proyectos con un potencial de escalabilidad global.

De cara a este segundo fondo, aunque Enzo mantiene su enfoque agnóstico respecto a sectores, reafirma su marcada convicción estratégica hacia el impacto de las tecnologías emergentes.

En particular, el equipo prevé una transición fundamental desde las aplicaciones puramente basadas en software hacia la inteligencia artificial aplicada al mundo físico y la robótica.

"Creemos mucho en la robótica. Con el nivel de madurez que la inteligencia artificial ha alcanzado, va a tener una gran aplicabilidad. Ha sido la gran olvidada en los últimos años" Edgar Vicente, 'Founding Partner' de Enzo Ventures.

"Creemos mucho en la robótica. Con el nivel de madurez que la inteligencia artificial ha alcanzado, va a tener una gran aplicabilidad. Ha sido la gran olvidada en los últimos años. Estamos viendo empresas de robótica que puedan tener aplicaciones en el mundo físico y la idea es ir a más en esta línea", ha indicado Edgar Vicente.

Para el equipo de Enzo, la irrupción de la IA representa "la transformación económica más profunda desde la Revolución Industrial", superando en impacto al nacimiento de la propia internet.

El impacto de la inteligencia artificial

Edgar Vicente sostiene que "los líderes tecnológicos de los próximos cinco o diez años se están creando ahora; el próximo Microsoft o el próximo Apple a nivel de valoración están surgiendo en estos momentos".

No obstante, apelan a la disciplina inversora ante el exceso de ruido en el mercado: "A pesar de la euforia, el 95% de los proyectos actuales de IA tienen valor cero. El gran reto para los inversores es identificar el 'diamante' o el 'oro' real dentro de una gran cantidad de propuestas que no aportan nada sustancial".

Con el lanzamiento de Enzo II y la puesta en marcha de sus 20 millones de euros, la firma demuestra que no solo las startups del sur de Europa están preparadas para competir en la liga mundial, sino que las propias gestoras de capital riesgo de la región han alcanzado la madurez necesaria para liderar el descubrimiento de talento global.

Lejos de desviarse hacia estructuras corporativas complejas o fondos multietapa, Enzo Ventures reafirma su vocación boutique y especializada. Con un historial validado y una red internacional en constante expansión, Enzo Ventures se sitúa en la posición perfecta para forjar y catapultar desde el 'día cero' a las startups que están llamadas a crear los campeones tecnológicos que Europa necesita.