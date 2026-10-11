Presentación del último informe de SpainNAB sobre la inversión de impacto en España. DISRUPTORES

La inversión de impacto exhibe músculo y pasa al siguiente nivel: el reto es escalar tras captar 3.217 millones de euros

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La inversión de impacto en España se duplicó en 2025 hasta alcanzar los 3.217 millones de euros, impulsada por el crecimiento de la inversión directa e indirecta. La oferta total de capital de impacto aumentó un 51% respecto a 2023, situándose en 5.051 millones de euros, según el informe de SpainNAB e IE University. El Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por COFIDES, ha comprometido el 100% de sus recursos y movilizado más de 1.330 millones de euros. El principal desafío del sector es escalar los proyectos para llevar el capital hacia la economía social, los territorios y utilizar herramientas como el 'blended finance'.

La economía de impacto atraviesa un momento dulce en España. Queda camino por recorrer y desafíos que afrontar pero los datos conocidos esta semana apuntan a un momento de despegue que está vislumbrando un nuevo tiempo en esta esfera tan crucial para el emprendimiento en España.

El estudio de SpainNAB, elaborado junto a IE University, a través de IE Foundation, pone sobre la mesa el especial comportamiento positivo de la inversión de impacto durante 2025, al lograr duplicarse y alcanzar los 3.217 millones de euros en 2025.

El documento, que se hizo público en el marco de la séptima edición de Camino al Impacto, celebrada el 6 de octubre en CaixaForum Madrid, sitúa la oferta de capital de impacto en España en 5.051 millones de euros en 2025, un 51% más que los 3.341 millones de euros registrados en 2023.

Los 3.217 millones de euros en 2025 de inversión captada son una de las cifras más clarificadoras sobre el buen momento de salud del sector.

El análisis incluye tanto la inversión directa, que creció hasta los 2.644 millones de euros - frente a los 1.517 millones de 2023-, como la inversión indirecta, que aumentó de forma exponencial hasta los 573 millones de euros, comparado con los 84 millones alcanzados en 2023.

Eugenio Solla, presidente de SpainNAB en el evento de esta semana en Madrid. DISRUPTORES

Por su parte, la financiación bancaria ascendió hasta 1.834 millones de euros, desde los 1.740 millones de euros registrados en 2023.

Con el lema Escalar impacto: alianzas que transforman, el encuentro congregó a más de 300 representantes institucionales, del sector empresarial, financiero, social y de la sociedad civil, poniendo el acento en cómo conectar el capital con la economía social y los territorios, y en el papel del blended finance para movilizar financiación.

"El desafío ahora es llevar este momento a escala, y eso significa que las buenas iniciativas dejen de ser excepciones, que puedan crecer, replicarse y llegar a más personas y territorios" Eugenio Solla, presidente de SpainNAB.

El presidente de SpainNAB y director de Sostenibilidad de CaixaBank, Eugenio Solla y Ángela Pérez, presidenta y consejera delegada de COFIDES, abrieron el acto con intervenciones que destacaron cómo el proceso de escalar el impacto va más allá de su crecimiento en volumen.

"El título de esta edición resume bien el momento en el que estamos en la economía y financiación de impacto", ha precisado Solla. “Durante los últimos años, hemos demostrado que existe talento, capital, innovación y compromiso para abordar los grandes retos sociales y ambientales. Pero el desafío ahora es llevarlo a escala, y eso significa que las buenas iniciativas dejen de ser excepciones, que puedan crecer, replicarse y llegar a más personas y territorios", ha añadido.

El papel del FIS: comprometidos todos los recursos

Por su parte, la presidenta y consejera delegada de COFIDES, Ángela Pérez, ha destacado el papel del Fondo de Impacto Social (FIS) en la consolidación de la economía de impacto en España.

"Hemos comprometido la totalidad de los recursos del fondo y movilizado más de 1.330 millones de euros en inversión, demostrando que es posible combinar rentabilidad e impacto positivo. Detrás de estas cifras hay personas y proyectos que mejoran vidas y aportan soluciones a retos sociales y medioambientales. Ese es el verdadero sentido de la inversión de impacto", ha dicho.

Ángela Pérez, presidenta y consejera delegada de COFIDES. DISRUPTORES

Por su parte, Rachida Justo, profesora de IE University y directora de la Cátedra IE de Emprendimiento Social e Inversión de Impacto, ha sido la encargada de presentar el nuevo informe de SpainNAB sobre la oferta de capital que, a continuación, analizaron representantes de Global Social Impact Investments, WA4STEAM, CAPSA Food, Eurocapital Wealth Management y la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

"Los datos del informe ponen en evidencia cómo el capital de impacto está evolucionando en cuanto a volumen y capacidad de movilización, lo que refleja una mayor madurez del ecosistema y una transformación cualitativa en la forma de financiar soluciones con impacto", ha afirmado Rachida Justo.

"El estudio refleja una mayor madurez del ecosistema y una transformación cualitativa en la forma de financiar soluciones con impacto" Rachida Justo, profesora de IE University.

Esta nueva fotografía del desarrollo de la inversión de impacto en España apunta a un mercado en expansión, pero también a la necesidad de ampliar la base de capital y mejorar la conexión entre inversores y proyectos para que el crecimiento se traduzca en mayor impacto sobre la economía real.

Uno de los principales retos analizados durante la jornada ha sido cómo hacer llegar la financiación de impacto a las organizaciones y empresas de la economía social, un ámbito con un papel creciente en la generación de soluciones sociales y ambientales.

Representantes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, CEPES, Fundación ONCE, Fundación Secretariado Gitano, COFIDES y Suara Cooperativa abordaron las barreras que todavía dificultan esa conexión y las oportunidades que ofrece la inversión de impacto para financiar el crecimiento, la innovación y la transformación de estas entidades.

'Blended finance': urge claridad en el propósito

La tercera palanca abordada durante la jornada ha sido el blended finance como mecanismo para utilizar recursos públicos o filantrópicos con el objetivo de movilizar capital privado hacia proyectos que, por su nivel de riesgo, horizonte temporal o características territoriales, pueden tener dificultades para acceder a financiación convencional.

Quatorze, Arquitectura Sin Fronteras, Fundación JAV, Asociación Arrabal, Diputación de Lleida y Fundación Biodiversidad han tratado este tema, donde el consenso ha sido claro: ha llegado el momento de ser más exigentes. No solo en cuanto al capital que moviliza el blended finance, sino también respecto a qué impacto y adicionalidad genera, a medida que maduran las capacidades para evaluar sus resultados.

Mercedes Valcárcel, directora general de SpainNAB. DISRUPTORES

"La pregunta es sencilla: ¿Qué está haciendo posible una estructura de financiación combinada público-privada que no ocurriría sin ella?", ha formulado Mercedes Valcárcel, directora general de SpainNAB.

"El debate no debería centrarse en cuánto capital privado conseguimos atraer, sino en qué problemas somos capaces de resolver gracias a esa combinación de recursos, que siguen siendo una de las herramientas más prometedoras para afrontar los grandes retos sociales y ambientales", ha concluido.

Sin duda, un punto de partida apasionante para pulsar todo lo que está por llegar en la economía de impacto en España en un momento crucial para el emprendimiento innovador y tecnológico.