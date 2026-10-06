Niubiq cierra una ronda de 410.000 euros liderada por Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig

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LO ESENCIAL Las claves Niubiq ha cerrado una ronda de financiación de 410.000 euros liderada por Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig. En la operación también participan el Club de Inversión Órbita y Elephant, que se incorporan al accionariado de la startup. La plataforma analiza el recorrido de cada lead y las interacciones comerciales —llamadas, reuniones, WhatsApp o correo— para detectar por qué se convierten o se pierden. La startup castellonense destinará los fondos a reforzar su estructura y equipo para consolidar y escalar el negocio.

La startup española Niubiq, especializada en inteligencia comercial, ha cerrado una ronda de financiación de 410.000 euros liderada por Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig perteneciente a Marina de Empresas.

La operación también ha contado con la participación de otros inversores, entre ellos el Club de Inversión Órbita y Elephant, que se incorporan al proyecto y refuerzan el accionariado de la compañía.

Niubiq es una plataforma que permite a las empresas entender qué sucede durante la conversión de sus leads. Aunque las compañías conocen habitualmente cuántos leads reciben y cuántos acaban convirtiéndose en clientes, no siempre cuentan con la información necesaria para identificar por qué algunos avanzan en el recorrido comercial mientras otros se pierden en el proceso.

Para dar respuesta a esta necesidad, Niubiq analiza el recorrido completo de cada lead, desde la campaña que lo captó hasta su última interacción con la empresa. La plataforma integra y analiza los distintos puntos de contacto entre la compañía y el potencial cliente, incluyendo llamadas, videollamadas, reuniones presenciales, WhatsApp y correo electrónico.

"Las empresas invierten mucho en captar leads y muy poco en entender qué pasa con ellos después. Eso hace que se decida mirando el resultado y no lo que lo ha causado. En Niubiq damos visibilidad a todo lo que ocurre desde que entra un lead hasta que se cierra, y con esta ronda vamos a llevarlo a muchas más empresas para que puedan aprender antes y crecer más rápido", afirma Gonzalo Bravo, CEO de Niubiq.

"Damos visibilidad a todo lo que ocurre desde que entra un 'lead' hasta que se cierra, y con esta ronda vamos a llevarlo a muchas más empresas para que puedan aprender antes y crecer más rápido" Gonzalo Bravo, CEO de Niubiq

Pepe Peris, director general de Angels, ha destacado que una empresa debe ser prescriptora y ofrecer al cliente la posibilidad de acertar, empleando para ello todos los medios y herramientas disponibles que faciliten este objetivo.

La compañía destinará los 410.000 euros captados en esta ronda a impulsar la próxima fase de crecimiento, reforzando la estructura y el equipo necesarios para consolidar y escalar el negocio.

Angels Capital

Fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, Marina de Empresas está compuesta por la escuela de negocios EDEM (presidida por Hortensia Roig), la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels. Marina de Empresas impulsa el talento individual para fortalecer el tejido empresarial y mejorar la sociedad. Angels tiene como objetivo invertir en líderes emprendedores para desarrollar empresas sostenibles y conectarlas con inversores. Desde su creación, Angels ha invertido más de 40 millones de euros en 70 empresas.

Startup con sede en Castellón

Con sede en Castellón de la Plana, Niubiq es una startup española especializada en inteligencia comercial que ayuda a las empresas a entender y optimizar el recorrido completo de sus leads, conectando los datos de marketing y ventas con las interacciones comerciales.

La compañía ha formado parte de Lanzadera, ha sido una de las startups premiadas en el programa de aceleración Órbita del CEEI Castellón y forma parte del Top 100 de la VDS Startup Competition 2026.