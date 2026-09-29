La sociedad de inversión de Juan Roig invierte en Vinkova para impulsar su crecimiento internacional

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Las claves Generado con IA Vinkova ha cerrado una ronda de inversión de 125.000 euros con Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig. La empresa, especializada en maillots de gimnasia rítmica, refuerza así su expansión internacional y su capacidad de diseño y personalización. Vinkova, nacida en Pamplona en 2014, vende ya en más de 40 países y colabora con la Real Federación Española de Gimnasia. La inversión permitirá ampliar la oferta de maillots y llegar a nuevos mercados, manteniendo su apuesta por la calidad y la fabricación nacional.

Vinkova, empresa especializada en el diseño, producción y comercialización de maillots de gimnasia rítmica, ha cerrado una ronda de inversión de 125.000 euros con Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig integrada en Marina de Empresas.

La startup española ha experimentado un sólido crecimiento desde sus inicios y recientemente ha formado parte del programa de aceleración de Lanzadera. A lo largo de este recorrido, la compañía se ha consolidado en el ámbito de la gimnasia rítmica, donde ha vestido en varias ocasiones a Almudena Cid y a distintas gimnastas internacionales de la selección española.

Además, colabora con la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) y ha impulsado su expansión internacional, con presencia comercial en más de 40 países. Esta evolución refleja el crecimiento de la compañía y su posicionamiento como una marca especializada en gimnasia rítmica con alcance internacional.

"El apoyo de Angels supone un impulso muy importante para Vinkova y nos aporta la confianza y el acompañamiento necesarios para seguir creciendo. Después de nuestra experiencia en Lanzadera, estamos muy ilusionados con esta nueva etapa y con los retos y sueños que tenemos por delante", afirma Xabier Yárnoz, CEO de Vinkova.

"La obsesión por la calidad es lo que diferencia a las empresas que ponen realmente al cliente en el centro. Y eso es precisamente lo que hemos visto en Vinkova", señala Pepe Peris, director general de Angels.

La inversión les permitirá reforzar su capacidad de diseño y personalización, ampliar su oferta de maillots e impulsar su expansión internacional para acelerar su crecimiento y llegar a nuevos mercados.

Fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, Marina de Empresas está compuesta por la escuela de negocios EDEM (presidida por Hortensia Roig), la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels. Marina de Empresas impulsa el talento individual para fortalecer el tejido empresarial y mejorar la sociedad.

Angels tiene como objetivo invertir en líderes emprendedores para desarrollar empresas sostenibles y conectarlas con inversores. Desde su creación, Angels ha invertido más de 40 millones de euros en 70 empresas.

Marca nacida en Pamplona en 2014

Vinkova es una marca española de maillots de gimnasia rítmica nacida en Pamplona en 2014. La fundaron Xabier Yárnoz y Silvia Uhalte, que unieron su espíritu emprendedor y su pasión por la gimnasia rítmica en un proyecto propio. Desde entonces, Vinkova ha vestido a gimnastas de todos los niveles, desde escuelas y clubes de base hasta la élite internacional. Almudena Cid es una de las figuras que han confiado en sus diseños.

La marca controla cada etapa de su trabajo: el diseño, la confección, la decoración y la venta se hacen en sus instalaciones de Pamplona. Ese control le permite lanzar colecciones con agilidad, hacer piezas a medida y cuidar al detalle cada maillot. Su oferta se completa con complementos y una línea de aparatos de gimnasia rítmica de fabricación 100% española.

Hoy vende en más de 40 países y crece en dos direcciones: la expansión internacional y el refuerzo de su gama media, con maillots de competición que mantienen el diseño y la calidad de la marca a un precio accesible para clubes y gimnastas.