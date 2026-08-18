Presión inversora ante el nuevo curso: el 75% del capital privado exige a la Administración incentivos fiscales

Las demandas se producen en un contexto en que se cumplen casi 4 años de la aprobación de la primera Ley Startup y con la esperada y deseada normativa EU Inc. de la UE en el aire. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA El 75% de los inversores privados en España exige a la Administración incentivos fiscales para fomentar la inversión en startups. El informe BIGBAN Annual Report destaca la inusual unanimidad entre venture capital, business angels y family offices al reclamar una bajada de impuestos. El inversor corporativo prioriza la creación de un 'sandbox' regulatorio y la coinversión público-privada por encima de los incentivos fiscales. Tres de cada cuatro inversores piden un marco europeo unificado que elimine barreras burocráticas y facilite el flujo de capital entre países.

Con septiembre asomando a la vuelta de la esquina, el sector emprendedor e innovador en España se prepara para afrontar un nuevo curso cargado de metas ambiciosas y grandes retos a partes iguales.

Es el momento de repasar las asignaturas pendientes y, en este singular examen de recuperación, los inversores privados no han dudado en recordar a la Administración pública cuáles fueron sus deberes incumplidos con el sector antes del parón veraniego.

El recientemente publicado BIGBAN Annual Report, elaborado por BIGBAN Investors Spain en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas, pone cifras de consenso a una demanda histórica: cuando se trata de fomentar la inversión en startups, el 75% de los inversores (venture capital, business angels y family offices) coinciden en que la prioridad absoluta es bajar impuestos.

La sintonía entre perfiles de inversión tan diversos —con lógicas de entrada y tickets muy distintos— es, según los responsables del informe, un dato "poco habitual y noticiable en sí mismo".

El ecosistema inversor habla con una sola voz al reclamar incentivos fiscales para personas jurídicas, una medida que consideran "accionable por el legislador y fundamental para ganar competitividad".

Este toque de atención llega en un momento clave, cuando se cumplen casi cuatro años de la aprobación de la primera Ley Startup y mientras el sector aguarda con expectación (y cierta impaciencia) la resolución de la normativa EU Inc. en el seno de la Unión Europea.

Sin embargo, el informe detecta una nota disonante: el inversor corporativo. Para el corporate, la preocupación por la fiscalidad cae significativamente hasta el 39%. En su lugar, este actor, que cuenta con el mayor músculo financiero del sistema, sitúa su prioridad en la creación de un 'sandbox' regulatorio y en el impulso de la coinversión público-privada (ambos con un 44% de respaldo).

El 'corporate', la voz que prioriza las reglas de juego

Desde BIGBAN señalan que esta postura es "coherente con su modelo de negocio". A diferencia de otros fondos, el objetivo del inversor corporativo no suele ser la desinversión rápida para obtener retorno financiero puro, sino la innovación abierta y la integración de tecnología estratégica en sus propias estructuras, según detallan en el documento.

Por ello, demandan "un marco de juego concreto que facilite estas alianzas" más que una optimización del evento fiscal de una venta.

BIGBAN Inversors Congress en la pasada edición de su evento anual. DISRUPTORES

Más allá de los impuestos, el sector mira hacia Bruselas. Tres de cada cuatro inversores exigen un marco europeo unificado que suprima los impedimentos burocráticos actuales. La creación de la figura EU Inc. se percibe como la solución necesaria para que las inversiones fluyan entre estados miembros sin las dificultades administrativas que hoy actúan como fronteras invisibles para el capital.

Junto a esta armonización, la reducción de la regulación se mantiene como una reclamación transversal para todos los actores (desde el 42% de los business angels al 33% del corporate), evidenciando que, ante el nuevo curso, el ecosistema pide menos trabas y más incentivos para consolidar a España como un referente de innovación.

No se trata de una cuestión baladí. Para que el ecosistema emprendedor innovador en España mantenga su consolidación y escalado dentro y fuera de nuestras fronteras precisa de unos marcos normativos que fomenten la llegada de capitales y que ayuden a evitar la fuga de talento.