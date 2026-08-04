El desembarco del 'venture capital' español en Europa: triplica la inversión en la última década en la región

Las claves

Las claves Generado con IA La inversión de los principales fondos españoles de venture capital en Europa se ha triplicado en la última década, alcanzando hasta el 30% de sus operaciones fuera de España. Reino Unido, Alemania y Francia concentran cerca del 75% de las inversiones europeas realizadas por fondos españoles. Samaipata y Nauta lideran la internacionalización, acumulando más del 40% de las operaciones españolas en el extranjero, con una fuerte presencia en mercados clave. La estrategia internacional permite a los fondos españoles acceder a más oportunidades, coinvertir con gestoras de referencia y facilitar la expansión global de las startups respaldadas.

La madurez alcanzada por el ecosistema emprendedor español no se entendería sin los avances producidos en el sector del capital español, un aliado de los equipos fundadores en el viaje de largo recorrido que supone crear y escalar una startup.

Según un análisis realizado por el sector sobre 1.208 transacciones de Crunchbase de los doce principales fondos españoles de venture capital (Acurio Ventures, Adara Ventures, Bonsai Partners, Encomenda, Inveready, JME Ventures, K Fund, Kibo Ventures, Nauta, Samaipata, Seaya, 4Founders Capital) entre enero 2016 y junio 2026, la radiografía actual refleja esa nueva etapa con la mayor proyección internacional de estas compañías como principal novedad.

Aunque los inversiones de los grandes fondos internacionales que invierten en startups españolas copan buena parte de la atención mediática, los fondos españoles llevan años desplegando capital en otros mercados europeos, con una presencia más amplia de lo que a priori se percibe.

Hace diez años, los principales fondos españoles de venture capital destinaban entre el 5% y el 10% de sus transacciones a compañías europeas fuera de España. Esta proporción se ha triplicado desde entonces, hasta acercarse hoy al 25% o el 30%, según constata el estudio propio del sector.

Ampliar la actividad al exterior multiplica el universo de compañías al que puede acceder un fondo, abre la puerta a coinvertir con las gestoras internacionales de referencia y amplía significativamente el flujo de oportunidades sobre las que puede construir su cartera.

Es también un reflejo de la madurez alcanzada por el ecosistema, que en la última década ha desarrollado gestoras con la escala, el track record y las redes internacionales para operar con naturalidad en varios mercados, indican las mismas fuentes.

De todas las operaciones que los fondos españoles realizan en el resto de Europa, cerca de tres de cada cuatro se concentran en un trío de mercados encabezado por Reino Unido, seguido en peso por Alemania y Francia.

Equipo de Samaipata.jpg DISRUPTORES

No se trata de una coincidencia, indican desde el estudio, ya que son los tres mayores destinos de inversión en compañías tecnológicas del continente según los rankings de Dealroom, y el terreno en el que han crecido compañías como Mistral AI, Helsing, ElevenLabs o Nscale.

Las mismas fuentes precisan que "Samaipata y Nauta encabezan este movimiento, con más del 60% de sus operaciones en compañías fuera de España. Samaipata reparte su actividad exterior principalmente entre Francia y Reino Unido, con participadas como Matera, Nory o Bigblue. Nauta ha construido su presencia europea en torno a Reino Unido, con inversiones como Onna, Cledara o Connectbase".

Destino de las inversiones de los fondos españoles de VC en el resto de Europa, 2016-2026 (1semestre) agregado. DISRUPTORES

Entre ambos fondos concentran más del 40% de las operaciones que los doce fondos analizados han realizado en el resto de Europa. Una posición que refleja la trayectoria de ambas gestoras construyendo carteras con vocación paneuropea.

Otras gestoras han incorporado también la inversión internacional a su estrategia con distintos niveles y enfoques. Acurio dirige algo más de la mitad de sus operaciones a mercados extranjeros, y Kibo Ventures, K Fund, Seaya y Bonsai invierten más de un tercio fuera de España. K Fund y Kibo destinan cerca de un tercio de sus operaciones a Estados Unidos, mientras que Seaya combina Europa y Latinoamérica en su estrategia exterior.

El recorrido posterior de las participadas de Samaipata ilustra el potencial de esa apuesta paneuropea. Algunas han alcanzado una tracción notable, como Bigblue, que supera ya los 100 millones de euros en ingresos y opera en cuatro mercados (Francia, España, Reino Unido y Alemania).

Otras han escalado decenas de millones en ingresos y han levantado rondas con algunos de los fondos más reconocidos. Index Ventures (Revolut, Figma, Wise) respaldó a Matera, la plataforma francesa de gestión de comunidades de propietarios, mientras que Accel (Spotify, Slack, Deliveroo) apostó por Nory, plataforma de gestión para el sector de la restauración.

Más allá de la diversificación

“Cuando lanzamos Samaipata, la actividad de los fondos españoles fuera de nuestras fronteras era todavía muy incipiente. Una década después hemos construido una plataforma paneuropea, algo entonces impensable. Las mejores compañías se construyen ya con esa misma visión y buscan al socio que mejor pueda ayudarles a escalar, sin importar dónde esté” Jose del Barrio, socio fundador de Samaipata.

Para el sector, la inversión cross-border es algo más que una vía de diversificación. Cada operación internacional genera redes de coinversión, facilita la transferencia de conocimiento entre ecosistemas y amplía el acceso a talento y mercados para los fundadores respaldados.

El resultado, con el tiempo, es una red de conexiones entre mercados, fondos y fundadores que retroalimenta a todo el portfolio.

Es precisamente ese alcance internacional el que da sentido a plataformas como The Hive de Samaipata, desde la que el equipo del fondo apoya activamente a sus participadas en su expansión entre mercados, facilitando introducciones comerciales, acceso a talento local e introducciones a inversores en cada geografía, y complementándolo con alianzas tecnológicas estratégicas con Nvidia, Anthropic, Microsoft Azure y Google Gemini.