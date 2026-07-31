La solución para democratizar la inversión inmobiliaria de Reental escala al aliarse con Akka, inversor de Perplexity

Las claves

Las claves Generado con IA Reental ha anunciado una alianza estratégica con Akka.app, Monte Bianco Naif, Arzalejos Real Estate, Rufinanz y Waycapital Limited, junto con una ronda de inversión de 1,7 millones de dólares. La colaboración busca escalar la solución de Reental para democratizar la inversión inmobiliaria mediante el uso de tecnología blockchain y tokenización de activos. La entrada de Monte Bianco NAIF SICAV PLC aporta experiencia institucional en real estate y private equity, reforzando la expansión nacional e internacional de Reental. La inversión se destinará al desarrollo operativo y la incorporación de nuevo talento, con el objetivo de ampliar el acceso a la inversión inmobiliaria tokenizada a más clientes.

El dinamismo del ecosistema emprendedor español no cierra por vacaciones y en la antesala de agosto, mes vacacional por excelencia, continúa anunciando destacadas operaciones de escalado y crecimiento de sus startups.

Reental es la última compañía en sumarse a esta dinámica tendencia. Este 31 de julio acaba de anunciar una alianza con socios de primer nivel que catapulta su solución para democratizar la inversión inmobiliaria hacia el siguiente nivel.

Según han informado fuentes de la compañía, el acuerdo se ha alcanzado con Akka.app -inversor de Perplexity y Anthropic-, Monte Bianco Naif, Arzalejos Real Estate, Rufinanz y Waycapital Limited, nuevos socios estratégicos con los que además ha cerrado una ronda de inversión de 1,7 millones de dólares.

Akka es la primera aplicación y club de socios que ofrece a los inversores particulares acceso a las oportunidades de inversión en startups más exclusivas de Europa y del mundo: desde startups en fase semilla hasta empresas pre-IPO. Se caracteriza por presentar las oportunidades más ambiciosas junto a networking, una gran comunidad, y la formación más completa sobre la inversión en startups, según detallan en el comunicado.

Al igual que Reental, Akka permite el acceso global a invertir en empresas desde 300 euros, habiendo ya invertido en 30 compañías de Europa y Estados Unidos como Anthropic, Perplexity, Aalo Atomics o Strand AI, entre otras, y en ámbitos como la inteligencia artificial, fintech, healthtech o B2B Software.

Desarrollo operativo y talento

La entrada de Monte Bianco NAIF SICAV PLC en el capital de Reental supone la incorporación de un socio institucional con experiencia directa en real estate, deuda respaldada por activos, private equity y Web3. Esta alianza estratégica combina "la capacidad tecnológica y de distribución de Reental con el conocimiento financiero, la estructuración institucional y la red internacional de Monte Bianco."

Para Eric Sánchez, cofundador y CEO de Reental, "esta ronda financia y confirma una idea y filosofía central: democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria, aprovechando las capacidades que nos proporciona la tecnología blockchain y la tokenización de activos del mundo real (RWA), es el camino correcto de presente y de futuro. Y para ello tenemos que contar con socios que entienden y que apuntan la misma filosofía, como son el caso de Akka y Monte Bianco".

Javier Desantes, cofundador y CEO de Akka en España. DISRUPTORES

Reental prevé dedicar la inversión al desarrollo operativo de la organización y a incorporar nuevo talento en la compañía que ayude a ampliar el negocio a nivel nacional e internacional para democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria tokenizada a nuevos clientes, indican en el comunicado.

Por su parte, Javier Desantes, fundador y CEO de Akka en España, precisa que "Akka llevaba tiempo siguiendo a Reental y su evolución ha sido clara: de una ambición bien enfocada a una posición de referencia en tokenización inmobiliaria. Nos convence su combinación de tecnología y rentabilidad con ejecución consistente, y un modelo donde, a mayor volumen y calidad de proyectos, más valor se crea para todos".

"Vemos un encaje natural con Akka: compartimos la importancia de la comunidad, la inversión accesible y segura, y una cultura de transparencia y foco en el inversor. Por todo ello, creemos que Reental está abriendo una nueva forma de invertir en real estate: más simple, más alineada y con mayor alcance", matiza.