La sociedad de inversión de Juan Roig lidera con Faraday Venture Partners una ronda de casi un millón en Citring

Las claves

Las claves Generado con IA Citring, startup española de pequeños electrodomésticos innovadores, ha cerrado una ronda de financiación de 920.000 euros liderada por Faraday Venture Partners y Angels Capital de Juan Roig. La operación ha contado con el respaldo de inversores actuales y la entrada de nuevos como Julio Ribes, fundador de Swipcar, y HolaGlow, reforzando el accionariado de la compañía. Citring se especializa en exprimidores domésticos automáticos fabricados en España, comercializando su producto Citring One a través de canales online y tiendas especializadas como Mi Electro y Pascual Martí Electrodomésticos. La inversión permitirá a Citring acelerar su crecimiento comercial, expandirse internacionalmente y consolidarse como marca de referencia en su categoría de producto innovador.

La startup española Citring, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de pequeños electrodomésticos con un alto componente innovador, ha cerrado una ronda de financiación de 920.000 euros liderada por Faraday Venture Partners y Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig perteneciente a Marina de Empresas.

La operación también ha contado con el respaldo de accionistas ya presentes en el capital, como Rafa Olmos y Zummo Innovaciones, así como con la entrada de nuevos inversores privados, entre ellos Julio Ribes, fundador de Swipcar y HolaGlow, que refuerzan el accionariado y aportan un valor estratégico relevante a la compañía.

Citring, fundada por Roc Viñas, inició su actividad a finales de 2017 y fue impulsada por Lanzadera, una de las principales aceleradoras de España.

Desde entonces, la compañía ha evolucionado hasta posicionarse como una propuesta disruptiva dentro de un nuevo vertical de producto: los exprimidores domésticos automáticos. Su primer producto, Citring One, introduce un nuevo estándar en el exprimido doméstico, una experiencia rápida, limpia y sencilla, según han explicado fuentes de la compañía en un comunicado.

Además, fabrican sus productos en España, en instalaciones cercanas a Barcelona. Actualmente, la marca comercializa su gama a través de su canal online y, en primicia, en retailers especializados de referencia, tanto a nivel nacional como local: Mi Electro, con más de 500 tiendas en todo el país, y Pascual Martí Electrodomésticos, referente en la Comunidad Valenciana, con ocho puntos de venta y una larga trayectoria en el sector.

Potenciar el consumo de zumo natural en casa

"Observamos una oportunidad para potenciar el consumo de zumo natural en el hogar y hacer que disfrutar de un zumo recién exprimido fuese más fácil en el día a día. Por eso nos propusimos rediseñar la experiencia, reforzando un hábito que encaja de forma natural en el entorno doméstico", explica Roc Viñas, CEO y fundador de Citring.

La inyección de capital permitirá a Citring acelerar su crecimiento comercial y su expansión internacional. Durante este primer año, la compañía ha validado la existencia de una demanda global para Citring One, y esta ronda le permitirá reforzar su capacidad operativa con el objetivo de consolidarse como la marca de referencia en la nueva categoría de producto que está desarrollando.

"Roc participó en la primera edición de Lanzadera. Esto, junto con la apuesta de Angels por apoyar a emprendedores que han pasado por Lanzadera, han hecho posible que siete años después volvamos a encontrarnos" Pepe Peris, director general de Angels

“Roc participó en la primera edición de Lanzadera Corporate (2018-2019) con una idea; fundadores perseverantes y con foco. Esto, junto con la apuesta de Angels por apoyar a emprendedores que han pasado por Lanzadera, han hecho posible que siete años después volvamos a encontrarnos para impulsar una nueva etapa de crecimiento de Citring, siendo hoy ya una realidad”, destaca el director general de Angels, Pepe Peris.

"Citring representa muy bien el tipo de compañías por las que apostamos en Faraday. Con esta inversión, se convierte en la duodécima participada de nuestro fondo Faraday Europa II, que ya ha completado la mitad de sus inversiones previstas en menos de dos años, construyendo una cartera cada vez más diversa en sectores y modelos de negocio", añade al respecto Olimpia Carabel, Investment Manager de Faraday.

"Creemos que cualquier negocio, por complejo que pueda parecer, puede escalar con éxito cuando existe una propuesta de valor clara, un plan de crecimiento bien definido y un CEO ambicioso con capacidad de ejecución. Roc y el equipo han demostrado precisamente esa combinación, construyendo una categoría de producto innovadora con una clara vocación internacional", concluye Carabel.