Enrique Penichet, el arquitecto de sueños que cambió el ladrillo por un capital riesgo más humano y disruptivo

Las claves

Las claves Generado con IA Enrique Penichet es un arquitecto valenciano que dejó el sector inmobiliario para dedicarse al capital riesgo, priorizando las relaciones humanas y el acompañamiento a emprendedores. Fue clave en la creación de BBooster, la primera aceleradora de startups en España, y posteriormente en la transformación de esta en Draper B1, conectando el ecosistema tecnológico valenciano con Silicon Valley. Penichet destaca por su enfoque cercano y humano en el apoyo a startups, actuando como copiloto de los fundadores y celebrando tanto los éxitos empresariales como el crecimiento personal de los emprendedores. Casos como Cronoshare y Fourvenues ejemplifican su impacto, acompañando a empresas desde sus inicios hasta su consolidación y expansión internacional, y contribuyendo a la creación de empleo y valor social.

En un mundo del capital riesgo, donde las métricas, los KPI y los balances suelen ser el leitmotiv de esta potente industria, Enrique Penichet prefiere hablar de personas, de relaciones humanas y, siempre que sea posible, de disfrutar del trayecto.

El inversor valenciano, que se define como un "tímido reconvertido" -por la insistencia de un hermano durante la infancia a que les ayudara a hacer amigos en el campo de fútbol- ha construido uno de los puentes más sólidos entre el talento emprendedor español y los grandes focos de inversión mundial como San Francisco (EEUU).

Su historia no es la de un financiero de carrera, sino la de un espíritu inquieto que, desde muy pequeño, no paraba ni un minuto. Toda una manifestación de intenciones de lo que estaba por llegar. "Si querías tener la casa tranquila, bastaba con cogerme a mí y sacarme" para que reinara la paz.

Ese carácter inquieto y unas innatas habilidades sociales -que fue puliendo y perfeccionando a medida que crecía- son la clave para entender su trayectoria profesional, con unas señas propias muy marcadas dentro del capital español.

Sin esta premisa sería difícil encajar cómo un arquitecto valenciano de formación acabó conociendo a John Nam, inversor coreano afincado en Canarias, persona clave que le facilitaría el ‘pasaporte directo’ para conocer en persona a Tim Draper en San Francisco. ¿Rocambolesco? En absoluto, 'Penichet 100%, marca de la casa'.

El inversor reconoce que ha vivido carambolas del destino como esta en varias ocasiones y que siempre ha apelado al mismo espíritu: trabajar duro día a día creyendo en lo que se hace, cultivar las relaciones humanas, "tener un poco de suerte" y "estar en el momento adecuado, en el sitio justo".

El socio fundador de Draper B1 recibe a la redacción de DISRUPTORES – EL ESPAÑOL en el edificio de BioHub en la Marina de Valencia. Es una soleada mañana de primavera y, cómo no, la capital del Turia hace gala de su generosidad meteorológica con unos más que agradables 25 grados.

Con vistas a la Marina -esa misma que en 2007 albergó la 32 edición de la Copa América de Vela y hoy es sede de un prometedor polo de innovación y emprendimiento- la entrevista arranca con sus primeros años en la tierra de Joaquín Sorolla.

Nacido en Valencia, Enrique Penichet es el segundo de cuatro hermanos. Debido a la profesión de su padre, director de banco, su familia tuvo que mudarse constantemente durante su niñez y vivió en Torrent, Foyos y Valencia ciudad.

Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que no se lo puso fácil a sus padres. Recuerda con especial cariño -y agradecimiento infinito por los malos ratos que les hizo pasar- varias anécdotas como "ingerir accidentalmente productos de limpieza a los dos años", lo que acabó en un ingreso hospitalario y una promesa familiar de peregrinación a Lourdes.

"Pasé por seis colegios diferentes", reconoce mientras sonríe, aunque también supuso un reto. Aquella etapa itinerante le obligaba a enfrentarse a procesos constantes de adaptación y a "ponerse a prueba" ante nuevos grupos de compañeros.

Enrique Penichet, socio fundador de Draper B1.

En Primaria, no soportaba "estar sentado cinco horas seguidas". "Con frecuencia me levantaba del sitio para sentarse en el suelo cerca de la tarima del profesor bajo la excusa de escuchar mejor", lo que provocaba a veces que toda la clase terminara imitándolo para el desconcierto del maestro.

En el instituto, pasó a aplicar la "estrategia del notable". "En BUP aplicaba la política de mínimo esfuerzo para un resultado óptimo. Calculaba que con un 20% de esfuerzo llegaba al notable, mientras que alcanzar el sobresaliente requería un 80% adicional. No me compensaba", detalla al tiempo que vuelve a esbozar una sonrisa irónica en el rostro.

Penichet también fue desarrollando unas pulidas soft skills perfectamente diseñadas para sobrevivir en la siempre tempestuosa vida del instituto. "Mantenía el perfil de notable no solo por eficiencia, sino por supervivencia social, ya que los que sacaban sobresalientes eran tildados de empollones y, a menudo, excluidos", indica con cierta ironía.

Aunque su padre siempre se mostró partidario de que Enrique se decantara por la arquitectura y su hermano, por la medicina, el inversor reconoce que durante muchos años mantuvo una actitud de rebeldía juvenil.

"En BUP aplicaba la política de mínimo esfuerzo para un resultado óptimo: si con un 20% llegaba al notable y para alcanzar el sobresaliente necesitaba un 80% adicional, no me compensaba"

Al ser bueno en ciencias -y evitar las letras por sus "problemas con la ortografía", reconoce-, consideró estudiar informática "solo por llevar la contraria a su padre". Sin embargo, finalmente decidió que no valía la pena rechazar la arquitectura solo por contradicción y, finalmente, se matriculó en la Universitat Politècnica de València (UPV).

Un punto de inflexión clave antes de iniciar su etapa universitaria fue cursar el COU en Oregón (EEUU). Este viaje le permitió abrir el foco y contrastar la educación rígida de "clases magistrales" del colegio El Pilar de Valencia donde él había estudiado, con un modelo americano basado en el coloquio constante y la importancia "del concepto sobre el contenido".

Además, esta etapa fue determinante para avanzar en este proceso de maduración de su personalidad hacia el "tímido reconvertido" que finalmente, según confiesa en la entrevista, se ha convertido.

"Esa estancia en Oregón me ayudó a desarrollar, ya en la universidad, una gran facilidad para la gestión de contactos y el intercambio de favores. Es así como conseguí los mejores apuntes en la facultad", afirma. De alguna forma, Penichet lleva a rajatabla el principio darwiniano de que no sobrevive el más fuerte de la especie, sino el que mejor se adapta al cambio... y ahí el socio fundador de Draper B1 venía ya haciendo un máster desde su más tierna infancia.

Formación en el estudio de Souto de Moura

Llegamos en nuestra conversación a uno de los puntos más enriquecedores de su formación, su estancia en Portugal, en lo que es el prólogo de su aterrizaje en el mundo laboral.

Enrique tenía planeado realizar su Erasmus en Alemania, pero un cambio de destino profesional de su padre lo llevó a Portugal y al prestigioso estudio de arquitectura de Souto de Moura, el conocido arquitecto portugués galardonado con el Premio Pritzker en 2011 -considerado el Nobel de la arquitectura-.

"Siempre digo en broma que como ya había hecho todo lo que tenía que hacer en la arquitectura [en referencia a sus prácticas con Soto de Moura], tenía que reconvertirme"

Aunque el galardón llegó unos años después de que Enrique Penichet pasara por su despacho, esta vivencia marcaría para siempre su carrera profesional al ser muy enriquecedora. De hecho, lo que iba a ser una estancia temporal se alargó un año más al verse el inversor valenciano involucrado en un proyecto de gran envergadura: el Estadio de Fútbol de Braga.

"Siempre digo medio en broma que como ya había hecho todo lo que tenía que hacer en la arquitectura [en referencia a su formación al lado de Soto de Moura en Portugal], tenía que reconvertirme", destaca con ese humano irónico que le caracteriza.

En inversor valenciano Enrique Penichet.

Tras finalizar su proyecto de final de carrera en París, Enrique regresó a Valencia en pleno boom inmobiliario -alrededor de 2002 y 2003-. Según relata, al ver que "nadie llamaba a mi puerta como arquitecto independiente", comenzó a realizar tasaciones inmobiliarias. Pero Penichet no es un perfil de esos que pueda esperar a ver qué pasa. Es más, de tomar la iniciativa y pasar a la acción.

"Me di de alta en el Colegio de Arquitectos y conseguí por mi cuenta el software necesario para trabajar en Cohispania, donde empecé a gestionar pedidos por fax de forma masiva debido a la alta demanda de la época", nos detalla.

Poco a poco fue transitando por diferentes puestos de trabajo dentro del floreciente sector del ladrillo: promociones por cuenta ajena hasta que aterrizó en una promotora-constructora para encargarse de la promoción delegada. Su trabajo consistía en buscar solares, encajar el proyecto arquitectónico, localizar inquilinos y, finalmente, encontrar un comprador para vender el edificio ya construido "llave en mano".

Enrique define este trabajo como "un germen de su etapa actual, ya que era una labor menos técnica y mucho más centrada en lo social y relacional".

El emprendimiento toca a la puerta

Justo antes de la crisis de 2008 y mientras cursaba un Executive MBA en el IESE, Penichet dejó la promotora junto a otros compañeros para montar su propia constructora, la cual aprovechó la falta de "agujeros" financieros previos para captar clientes en un mercado ya en evidente crisis.

A pesar del contexto económico adverso, identificaron una ventaja competitiva: al ser una empresa que nacía de cero, no tenía "agujeros" financieros ni deudas previas, lo que generaba confianza en clientes que buscaban solvencia en un mercado colapsado.

Durante esta etapa, la empresa se centró en proyectos como la construcción de supermercados y estuvo a punto de acometer la construcción de un hotel antes de que Enrique se desvinculara del proyecto.

Justo en este momento, tras el máster y mientras había empezado el doctorado estudiando modelos de negocio basados en internet, el germen de la aceleradora BBooster cobró vida. Para ello fue determinante la figura de un compañero del MBA que trabajaba en capital riesgo. De alguna forma, esa persona se facilitó su primera toma de contacto con un concepto que tantas alegrías y satisfacciones -profesionales y personales- le iba a dar en el futuro.

BBooster arranca en 2010

La idea de BBooster se consolidó tras observar una paradoja en el mercado. Por una parte, los business angels aseguraban en muchos foros que “había dinero, pero faltaban startups”; por otro lado, en eventos de emprendimiento se constataba que “había mucho talento, pero nada de dinero”, lo que provocaba que los proyectos murieran antes de tiempo.

Para solucionar este desequilibrio, Penichet y su socio de Barcelona lanzaron la primera convocatoria de la aceleradora en octubre de 2010. Eran momentos incipientes de una propuesta innovadora donde el inversor valenciano hizo alarde de sus dotes relacionales para que todo estuviera a punto y se pudieran solventar todos los flecos.

“BBooster se convirtió en la primera aceleradora de España y la tercera de Europa con un programa estructurado de cuatro meses y mentores de primer nivel"

“Utilizamos un piso antiguo, hecho un asco -reconoce en un mezcla de resignación y mueca pícara en el rostro- en la zona del Convento de Santa Clara de Valencia”, era "una propiedad de unos clientes de su constructora que estaba vacío".

“Constituimos la empresa solo cuando ya tenían emprendedores seleccionados y utilizamos los 3.000 euros de capital social de la constitución para contratar a un electricista que instalara enchufes, para los emprendedores conectaran sus ordenadores". Su sonrisa delata sin perder ese humor que le caracteriza que los primeros pasos del emprendiendo son intensos y complejos a partes iguales.

Aun sin saberlo, Penichet y su equipo acababan de lograr un hito en la historia del emprendimiento español: aquella iniciativa se convirtió en la primera aceleradora de España y la tercera de Europa con un programa estructurado de cuatro meses y mentores de primer nivel.

Finalmente, ante la falta de tiempo para atender ambos negocios y la motivación que le generaba el nuevo proyecto, Penichet vendió su participación en la constructora para centrarse exclusivamente en la aceleradora, a pesar de que en ese momento aún no tenían un modelo de monetización claro.

La conexión con Tim Draper

Seguro que a estas altura del perfil, se preguntan cuándo llegó el momento en que Enrique Penichet conoció en persona al icónico emprendedor Tim Draper. De nuevo, carambolas del destino -geográficas y personales-, su facilidad para tejer redes de contactos de valor y esa pizca de suerte -que el inversor reconoce siempre le ha acompañado- jugaron a su favor.

El camino hacia Silicon Valley comenzó en Canarias, donde Penichet estaba probando un nuevo modelo de inversión. A través de un contacto del fondo Accel en Londres, le presentaron a John Nam, un inversor de origen coreano que se crió en Gran Canaria y trabajaba en la industria de venture capital en Estados Unidos. Tras una videollamada inicial, -en la que el inversor reconoció que debió causarle muy buena impresión- Nam le invitó a contactarle de nuevo si alguna vez visitaba California.

Un encuentro fortuito en San Francisco

Sus caminos no tardarían en cruzarse. En noviembre de 2016, Penichet viajó a San Francisco para asistir a una edición de Google Summit. El destino quiso que casualmente esos días John Nam también estuviera en la ciudad, en este caso, para participar en el Draper Summit e invitó a Enrique a acompañarle. "Fue en este evento donde conocí personalmente a Tim Draper, sin duda, una consecuencia de estar en el momento adecuado en el sitio adecuado". Y a su proactividad para gestionar contactos, no cabe duda.

Sin embargo, aquella primera toma de contacto no fue a más. Todavía hubo que esperar un poco más para que la mediación del inversor canario-coreano fructificara. De hecho, según explica en la conversación, la creación de Draper B1 en España respondió tanto a la evolución de la propia gestora de Penichet como a la estrategia global de Tim Draper.

"En 2016 decidimos evolucionar el modelo de aceleradora pura de BBooster hacia un fondo tipo 'super angel' que apoyara a las startups en fases posteriores".

"Para entonces, Tim Draper ya contaba con alianzas en Londres y Corea, y buscaba expandir su red internacional hacia el sur de Europa, y veía a España como un mercado que encajaba perfectamente en sus planes", indica.

"El nacimiento de Draper B1 propició que un fondo nacido en Valencia ganara conexión directa con EEUU ofreciendo servicios de red global mientras mantenía su esencia y su base operativa en la capital del Turia"

A aquel primer encuentro en 2016 con Tim Draper le siguieron múltiples videollamadas para alinear intenciones. Finalmente, en noviembre de 2017, Penichet regresó al Draper Summit para firmar el acuerdo oficial que permitiría la transformación de su fondo en Draper B1.

"Este hito permitió que un fondo nacido en Valencia ganara conexión directa con Estados Unidos, ofreciendo servicios de red global mientras mantenía su esencia y base operativa local".

Draper B1 ha contribuido en este tiempo a la validación de Valencia como hub tecnológico. "Gracias a la digitalización, ahora es posible realizar inversiones de impacto global desde Valencia, algo que en los años 90 hubiera sido imposible sin estar en Nueva York o Londres. La presencia de la red Draper consolida esta visión, demostrando que no es imprescindible estar en Madrid o Barcelona para liderar el sector".

Es aquí donde estriba una de las mayores señas de identidad de Enrique Penichet y el proyecto que lidera con base en Valencia, ese que le confiere una diferenciación y el poder circular por su propio carril en una industria de fuertes cánones establecidos donde es difícil salirse de la línea marcada.

El "copiloto" de los emprendedores

Esta vasta y prolífica trayectoria personal y profesional le ha permitido definir muy bien su identidad como inversor. Bajo su punto de vista, su función "no es solo poner dinero, sino actuar como un copiloto que advierte de las curvas y ayuda a predecir problemas al inicio del camino de una startup, manteniendo una implicación muy directa y cercana con los fundadores".

De esa estrecha relación con las startups, Penichet destaca dos casos por constituir diferentes tipos de éxito y proporcionarle una gran satisfacción personal.

Cronoshare es el primer nombre que brota en su memoria. La recuerda con especial cariño porque completó todo el ciclo de acompañamiento junto a los fundadores.

"Se trata de un proyecto que nació en un startup weekend, pasó posteriormente por la aceleradora BBooster y hoy en día es una empresa consolidada de la que continúo siendo socio".

Para él, es el ejemplo perfecto de cómo el talento local puede triunfar: "Tres informáticos valencianos que, sin moverse de su tierra, venden su plataforma en mercados como Brasil, Italia y México"

El otro proyecto destacado nos lleva hasta Fourvenues. En este caso, su afecto por esta empresa radica en el impacto social y la creación de empleo que ha impulsado.

Penichet recuerda que cuando invirtieron inicialmente en el proyecto, solo eran dos socios; sin embargo, en la actualidad la empresa cuenta con 170 empleados.

"Ver de cerca ese crecimiento te da una gran gratificación personal, sentir que tu apoyo fue un granito de arena fundamental para crear ese valor y esos puestos de trabajo", recalca.

El inversor no quiere olvidar hacer una mención especial a otro proyecto, Efimarket, una startup que, aunque terminó cerrando debido a cambios regulatorios -"el impuesto al sol", matiza-, recuerda con especial cariño por el impacto vital en su fundadora.

Sin perder el hilo de esta última startup, justo antes de despedir nuestra entrevista, el socio fundador de Draper B1 nos brinda otra enseñanza que es toda una declaración de principios. Para él, el éxito "también reside en haber proporcionado a la emprendedora de Efimarket herramientas y conocimientos que fueron la llave para que en el futuro pudiera liderar otros proyectos de relevancia". ¿Se les ocurre un mejor ejemplo de venture capital humano y disruptivo?