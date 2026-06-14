Marc Badosa, el inversor que surfea la ola de la IA en busca de la calma necesaria para inyectar valor añadido en las startups

Las claves

Las claves Generado con IA Marc Badosa, cofundador de 4Founders Capital, combina su formación técnica y financiera para impulsar el ecosistema startup español. Badosa destaca la disrupción de la inteligencia artificial, que transforma el mercado y obliga a los inversores y emprendedores a adaptarse rápidamente. Su trayectoria está marcada por la cultura del esfuerzo, la empatía y la experiencia, siendo clave su visión estratégica y su capacidad de análisis. Entre sus casos de éxito destacan Privalia y Holded, donde aprendió a separar las percepciones personales del análisis objetivo de negocio.

Sólo las personas que han nacido y crecido junto al Mediterráneo conocen esa conexión tan especial que confiere el mar. La brisa, el sol sobre la piel y ese olor a arena mojada y sal se convierten en elementos de un ecosistema virtuoso al que regresar en busca de sosiego y paz mental.

Marc Badosa conoce bien esa sensación sanadora, de la que es difícil escapar, sobre todo, si has nacido en Barcelona y el mar ha formado parte de tu vida y tus recuerdos desde siempre. Conversar con el inversor es hacer una introspectiva al mismo corazón del sector emprendedor español y a la prolífica evolución que ha experimentado en los últimos años. Profesional del venture capital con alma de emprendedor, Badosa sabe trabajar la empatía para que los equipos alcancen su mejor versión.

No es un reto baladí. Estar en la cresta de ola conlleva una gran responsabilidad. Y exigencia. La inteligencia artificial ahora, pero antes otras tecnologías muy disruptivas y transformadoras, ya han llevado a Marc Badosa a ese punto en el que sabes que has de moverte rápido, pero sin perder el foco ni la capacidad analítica que siempre le han caracterizado.

Y qué mejor lugar que el mar, bien sea nadando, haciendo windsurf en su juventud, o ahora sobre una tabla de surf o navegando para alcanzar ese equilibrio que sólo brinda ese paradisíaco lugar, de su querida Barcelona, con la mirada puesta en el horizonte y en la próxima ola que llegará.

El cofundador y Managing Partner de 4Founders nació en la Ciudad Condal, donde también transcurrió su infancia y su etapa escolar. Es el menor de dos hermanos en una familia de profesionales liberales -con antecedentes empresariales por la parte de su abuelo- y un leitmotiv en la educación recibida por sus partes: la cultura del esfuerzo, el orden y la responsabilidad.

No en vano, durante su niñez y etapa escolar, Marc se describe como un estudiante "muy responsable, ordenado y trabajador". Desde temprano tuvo claro que no le gustaban las letras y que tenía una facilidad natural para el ámbito científico y numérico, especialmente para las matemáticas.

Su actitud ante las obligaciones siempre fue la de cumplir con sus deberes para conseguir los objetivos marcados, una disciplina que aplicó tanto en los estudios como en el deporte.

"He sido súper responsable, súper ordenado, bastante estudioso y muy trabajador; en casa nos han inculcado mucho la cultura del esfuerzo"

Y es que su juventud estuvo profundamente ligada al mar y a todo tipo de deportes náuticos. A los seis años comenzó a practicar windsurf, una pasión que lo llevó a competir a nivel nacional de manera muy activa hasta los 18 o 19 años.

Al llegar el momento de decidir su futuro universitario, eligió la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Tomó esta decisión por ser una formación técnica muy genérica y porque consideraba que, "si no estudiaba ingeniería en ese momento, no lo haría nunca".

Marc Badosa habla de su paso por la universidad y sus inicios profesionales como un camino marcado por "la búsqueda de una formación polivalente y la transición gradual desde la técnica hacia la estrategia y las finanzas". De hecho, siempre tuvo como objetivo "unir su vocación por las finanzas con su formación técnica".

De hecho, su único trabajo estrictamente como ingeniero llegó en cuarto de carrera, cuando formó parte del departamento técnico de una planta de producción de bombas diésel. El último curso de Ingeniería Industrial lo llevó a cabo en Estocolmo, donde realizó su proyecto final de carrera trabajando en una compañía local antes de regresar a su Barcelona natal.

Marc Badosa, cofundador de 4Founders Capital.

A partir de este momento, su formación universitaria como ingeniero fue virando hacia una especialización en el mundo de las finanzas y el capital riesgo que comenzaría siguiendo su estrategia de buscar "lo más genérico posible al no tener claro qué hacer". Fue así como se incorporó a la consultora DMR (que luego pasó a ser Everis y actualmente NTT Data). En esta etapa trabajó durante dos años e incluso llegó a programar durante una temporada.

Cerrado este capítulo, realizó un MBA en ESADE, del que cursó el segundo año en la Universidad de Michigan (EEUU). Aquella experiencia concluye con un regreso al mundo de la consultoría, esta vez en una consultora más estratégica, Deloitte en Barcelona.

Después de un año y medio en Deloitte, en 2007 surgió una oferta en Caixa Capital Risc que acabaría transformándose en su primera incursión real en el aún incipiente mundo del venture capital en España y que le permitió seguir uniendo su vocación por las finanzas con su formación técnica.

Marc Badosa se integró en el departamento de inversiones de lo que hoy es Criteria. En aquel entonces, describe un ecosistema "con poca competencia y pocas gestoras, donde era relativamente sencillo ganar operaciones" en comparación con la madurez del mercado actual.

Caixa Capital Risc: aterrizaje en el 'venture capital'

"Me tiraba mucho el mundo de las finanzas. Haber hecho el MBA tenía como meta complementar mi background técnico de ingeniería con la parte financiera y Caixa Capital Risc era la oportunidad donde todo confluía".

Cuánto ha llovido desde entonces. Casi 20 años después el ecosistema emprendedor goza de una solidez reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras y está preparado para afrontar retos como la inteligencia artificial.

Marc Badosa es consciente del esfuerzo que ha conllevado. Él ha formado parte del ecosistema, donde ha ejercido como testigo de esa prometedora evolución y, para ello, ha sido determinante 4Founders Capital, un proyecto que cofundó como resultado de "una relación de amistad a largo plazo, una visión estratégica sobre el sector del venture capital y un momento vital de 'ahora o nunca' al cumplir los 40 años.

La conexión con Jesús Moleón, otro de los nombres propios en el mundo del emprendimiento en España, fue determinante para que 4Founders Capital germinara. Aquella relación que fructificó en una amistad que traspasó el terreno profesional comenzó en Caixa Capital Risc, alrededor de 2007, cuando Badosa comenzó a descubrir el sector del capital riesgo español.

"Una relación de amistad a largo plazo, una visión estratégica sobre el sector del 'venture capital' y un momento vital de 'ahora o nunca' están detrás de la creación de 4Founders"

El contacto se mantuvo incluso después de que Marc Badosa saliera de Caixa para continuar su trayectoria profesional en la gestora Riva y García en 2008.

Podríamos decir que, durante años, Jesús Monleón y Marc Badosa compartieron un sueño mientras ambos mantenían otros proyectos profesionales: montar su propia gestora. El germen de la idea data de 2014, cuando Marc y Jesús sacaban tiempo de donde no había para comenzar a dar forma al proyecto.

La mente inquieta de Marc no paraba de darle vueltas a un pensamiento: observaba que en las gestoras tradicionales había gente muy preparada, pero que "carecía de experiencia real montando compañías".

Por el contrario, el emprendedor veía el éxito de SeedRocket (aceleradora icónica en España cofundada por Jesús Monleón), donde "los mejores emprendedores de España invertían su tiempo y dinero en startups con excelentes resultados", precisa en nuestra conversación.

Fueron dos años muy intensos entre 2014 y 2016. Marc trabajaba por las noches y en los fines de semana en aquel sueño de dar vida a la gestora que salvara este hándicap en el ecosistema mientras todavía su semana laboral se centraba en Riva y García.

Forfounders nació con la idea de crear un vehículo que permitiera a inversores externos (como family offices) invertir allí donde lo hacían los emprendedores tecnológicos de éxito.

"Al cumplir los 40 decidí que era el momento y había que lanzarse al emprendimiento [puesta en marcha de 4Founders]"

El punto de inflexión llegó en 2016 cuando Marc Badosa cumplió 40 años. "Decidí que era el momento de 'ahora o nunca' y había que lanzarse al emprendimiento". La decisión no pudo ser más acertada.

El nombre de la gestora (4Founders) hace referencia a sus cuatro socios fundadores: el propio Marc Badosa, Jesús Moleón, Marek Fodor (cofundador de Atrápalo) y Javier Pérez-Tenessa (fundador de eDreams).

Equipo fundador de 4Founders Capital.

Finalmente, el proyecto se consolida en enero de 2017, tras haber dejado Riva y García el año anterior. Ese año lograron la inscripción de su primer vehículo de 12 millones de euros en la CNMV, dando inicio formal a la trayectoria de la gestora.

El camino recorrido hasta la fecha le permite ahora disfrutar y volcar todo su expertise en la generación de nuevas startups, una etapa sin precedentes tras la irrupción hace dos años de la IA generativa que se derivó de la llegada de ChatGPT.

Marc Badosa que estamos viviendo un momento "espectacular, pero complejo" y define la IA como "una fuerzaprofundamente disruptiva que está transformando el panorama de la inversión y el futuro del trabajo a una velocidad sin precedentes".

A su juicio, esta realidad provoca un doble impacto en el ecosistema. Por un lado, observa que la IA está afectando al mercado de dos maneras: por un lado, hay compañías de su actual cartera que "se ven 'disrupteadas' por la IA"; por otro lado, las nuevas empresas nativas en IA "cambian tan rápido que lo que hacían hace apenas dos o tres meses puede dejar de tener sentido rápidamente", precisa.

"La AI es una fuerza profundamente disruptiva que está transformando la inversión y el futuro del trabajo a una velocidad sin precedentes"

En definitiva, Marc define la actual era de la IA como "un periodo de aprendizaje constante" para todo el ecosistema, donde "la agilidad es crucial debido a la volatilidad de los modelos de negocio tecnológicos actuales".

Ahí es donde sus señas de identidad como inversor cobran más sentido que nunca. Marc Badosa se autodescribe como un inversor "muy analítico", pero considera que la cualidad que mejor lo define es la curiosidad.

"Soy capaz de gestionar múltiples temas a la vez y entender cómo se interconectan", afirma y se compara con una especie "hombre orquesta"que debe mantener "todos los platillos volando" al mismo tiempo, desde la creación de un vehículo de inversión hasta las operaciones iniciales.

Al haber vivido su propio proceso de emprendimiento al montar su gestora, siente una gran empatía hacia los fundadores. "Debido a que el capital riesgo implica una relación a largo plazo, es fundamental sentir pasión por lo que la empresa está haciendo y, sobre todo, tener una sintonía personal y profesional con el equipo emprendedor".

Privalia y Holded: dos startups especiales

Una lección clave en su carrera es la que llegó de la mano de Privalia, una de las startups que Marc Badosa traer rápidamente a su memoria al pedirle que seleccione un par de proyectos especiales por algún motivo.

Con Privalia aprendió la necesidad de separar sus vivencias u opiniones personales del análisis objetivo del negocio. Entendió que, aunque no fuera usuario de un servicio o no viera claro un concepto desde su perspectiva individual, el mercado y el plan de negocio pueden demostrar lo contrario.

"Navegar me abstrae completamente de todo; es un momento en el que no piensas en nada y me ayuda a limpiar la mente"

"No creí en un principio que el proyecto fuera a funcionar, ya que en esa época solo se vendían libros y CDs por internet y me costaba imaginar que la gente compraría ropa sin probársela". Se equivocó a todas luces y, en consecuencia, se impulsó uno de los casos de éxito más destacados del emprendimiento español.

Para referirse a Holded, Marc habla directamente de un"súper caso de éxito". La startup fue una de las primeras inversiones de su primer fondo en 4Founders Capital. "Se trata de un ERP para pymes y autónomos en el que entramos a un muy buen precio". Haber participado en todas las rondas de financiación fue para Badosa una experiencia "espectacular" que conllevó una implicación total y un trabajo codo con codo con el equipo.

No es difícil imaginar que muchas de las decisiones que Marc tomaría sobre estas dos startups -y todas las demás que han ido llegando- comenzaron a materializarse mar adentro. En ese remanso de paz que es su Barcelona natal bañada por el Mediterráneo.

"Me abstrae completamente de todo; es un momento en el que no piensas en nada y me ayuda alimpiar la mente". Desconectar para reconectarse a todo con claridad y lucidez analítica. Qué gran virtud la de Marc Badosa.