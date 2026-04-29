El nuevo 'business angel' en la era de la IA: más profesional, diverso y clave para gestar los futuros campeones tecnológicos

Juan Roure, director Académico del IESE Business School y Marta Huidobro, presidenta de AEBAN, en el congreso de la asociación de 'business angels' españoles, celebrado este año en Girona.

Las claves

Las claves Generado con IA La figura del business angel en España evoluciona hacia un perfil más profesional y diverso, clave en la financiación y acompañamiento de startups en fases iniciales. En 2025, la inversión de business angels en España creció un 16,3% en operaciones de hasta cinco millones de euros, mostrando mayor sofisticación y escala en el mercado. El informe de AEBAN destaca la importancia de mejorar los mecanismos de desinversión y liquidez para reciclar capital y fortalecer la inversión temprana en startups. Se observa una mayor presencia de mujeres inversoras, family offices y plataformas de coinversión digital, contribuyendo a un ecosistema más inclusivo y especializado.

El ecosistema emprendedor español ha alcanzado una fase de madurez en la actualidad que sería difícil de explicar sin la participación de múltiples agentes protagonistas, entre ellos, la figura del business angel.

En un momento en que la inteligencia artificial está reformulando los cimientos del sector tecnológico e innovador, el colectivo profesional se reivindica ante la incertidumbre como puente profesional hacia el capital institucional en un entorno inversor más complejo y exigente.

La Asociación Española de Business Angels (AEBAN) ha abordado esta y otras cuestiones determinantes para conocer el presente y futuro del emprendimiento español en el informe La inversión ángel en startups: Evolución, actividad y tendencias, elaborado en colaboración con IESE Business School. El documento ha sido presentado en el marco del congreso anual de AEBAN en Girona y ha corrido a cargo de Juan Roure, director Académico del IESE Business School y presidente de AEBAN entre los años 2008 y 2015.

El documento ofrece una radiografía actualizada del papel que desempeñan los business angels en España y Europa, poniendo el foco no solo en la actividad inversora, sino especialmente en la evolución de esta figura dentro del ecosistema emprendedor.

El estudio concluye que la figura tradicional del business angel está viviendo una profunda transformación. Frente al modelo histórico centrado en la aportación de capital individual en fases semilla, emerge un perfil cada vez más profesionalizado, que participa mediante redes, grupos de inversión, vehículos sindicados y fórmulas de coinversión.

Esta evolución también se refleja en los datos. En España, la inversión de business angels en operaciones de hasta cinco millones de euros creció un 16,3% en 2025, mientras que más del 80% del capital movilizado se concentró en rondas de entre uno y cinco millones de euros, lo que evidencia una mayor sofisticación del mercado y operaciones de mayor escala.

La persistente debilidad de liquidez, los horizontes de inversión más prolongados y la necesidad de reservar capital para seguimiento, sitúa la actividad del Business Angel en un en un papel más amplio de selección, estructuración y acompañamiento. Se convierte en facilitador de trayectorias de financiación y se focaliza en preparar a las compañías para futuras rondas de financiación más exigentes.

"El business angel está ganando cada vez más relevancia, no porque sustituya al venture capital, sino porque cumple una función clave en las fases donde más proyectos encuentran dificultades para avanzar. Su papel consiste en acompañar a las startups entre la financiación inicial y la llegada de rondas de crecimiento de mayor tamaño, aportando no solo capital, sino también experiencia empresarial, contactos estratégicos y apoyo en la profesionalización del proyecto", ha afirmado Marta Huidobro, presidenta de AEBAN.

Para Laura Caballero, directora asociada del Centro de Emprendimiento y de Innovación del IESE y responsable de la Red de Business Angels del IESE, "el business angel afronta una encrucijada marcada por la incertidumbre macroeconómica, la creciente complejidad técnica de los proyectos y la irrupción de la IA durante el proceso inversor, factores que elevan las barreras de acceso al mercado informal de financiación inicial. La pertenencia a redes profesionales y la formación continua se vuelven esenciales para adaptarse a estas dinámicas y decidir con criterios rigurosos".

Una de las mesas redondas del congreso de AEBAN 2026.

El estudio destaca que, aunque el mercado mantiene capacidad inversora, persisten tensiones en la financiación de las fases iniciales. En España, la inversión total en startups alcanzó los 3.114,9 millones de euros en 2025, aunque el 44% del capital se concentró en solo 15 grandes operaciones superiores a 50 millones de euros, según datos del informe SpainCap / Ecosistema Startup.

Esta circunstancia pone de manifiesto que el gran reto del ecosistema ya no consiste solo en movilizar más volumen total de inversión, sino en conseguir que un mayor número de startups avance con éxito hacia etapas de crecimiento. Es decir, que más compañías logren superar la fase inicial, generar tracción suficiente para atraer rondas posteriores de mayor tamaño y consolidar modelos de negocio sólidos, escalables y sostenibles en el tiempo.

Liquidez y reciclaje de capital, los retos

Al igual que sucedió en el informe del año pasado, el estudio fija en las desinversiones en el ecosistema emprendedor español y europeo una de las principales asignaturas pendientes que persisten y que constituye un elemento clave para que el capital privado pueda reciclarse hacia nuevos proyectos.

El informe recuerda que en 2025 solo se registraron 19 salidas a bolsa de startups respaldadas por venture capital en Europa, mientras que en España las operaciones de desinversión se situaron en 49 transacciones, lejos del máximo de 80 alcanzado en 2022 (según datos sectoriales internacionales citados en el informe).

Para AEBAN, mejorar las vías de salida "será determinante para reforzar la inversión temprana en los próximos años". Las desinversiones —ya sea mediante ventas corporativas, mercados bursátiles, operaciones secundarias o fórmulas ordenadas de recompra— "permiten que los inversores recuperen capital, materialicen retornos y puedan reinvertir en nuevas startups", afirman.

Sin estos mecanismos, "el dinero permanece inmovilizado durante más tiempo, aumenta la percepción de riesgo y se reduce la capacidad del ecosistema para financiar nuevos proyectos innovadores", indican las mismas fuentes de AEBAN.

Subraya además que la liquidez no solo beneficia al inversor, sino también al conjunto del mercado: atrae nuevos perfiles inversores, mejora la confianza en el asset class y facilita la profesionalización de la inversión ángel.

El estudio recoge que en España la permanencia media de las participadas en cartera alcanza 5,6 años. Además, señala que aproximadamente una de cada dos compañías que, por madurez temporal, deberían haberse desinvertido, continúa todavía en cartera, reflejando la lentitud actual de los mecanismos de salida.

Herramientas para crear campeones tecnológicos

Por otra parte, desde AEBAN también se pone el foco en cómo hay que mejorar la llegada de liquidez a las fases iniciales de las startups para que Europa consiga los campeones tecnológicos que exige esta coyuntura geopolítica donde la tecnología es una herramienta estratégica de primer nivel.

Según el estudio, la inversión en etapas pre-seed, seed y early stage descendió un 16,4%, mientras el número de operaciones cayó un 21,1%, encadenando varios ejercicios de retroceso. Esto indica que muchas startups encuentran "hoy más dificultades para acceder a sus primeras rondas, precisamente en el momento donde el apoyo del business angel resulta más decisivo".

El congreso de AEBAN se ha celebrado este año en Girona.

Desde la asociación se considera que "el verdadero reto europeo no es tanto la creación de startups como su capacidad para escalar y convertirse en compañías líderes globales. Europa genera proyectos innovadores y talento emprendedor, pero todavía acusa una menor profundidad en rondas de crecimiento, menor agilidad operativa y una fragmentación de mercados que ralentiza la expansión internacional.

En España en concreto, abundan las compañías financiadas en etapas iniciales y existe capacidad para movilizar tickets pequeños o medianos, pero falta continuidad en Series A, y sobre todo, en rondas de crecimiento de mayor tamaño, inciden.

Nuevos perfiles: mujeres, 'family offices' y coinversión digital

El informe identifica una transformación relevante en la base inversora que participa en fases iniciales. La figura tradicional del business angel, históricamente asociada a perfiles muy concretos, da paso a un ecosistema más diverso, profesionalizado y abierto a nuevos actores que aportan no solo capital, sino también visión estratégica, experiencia sectorial y capacidad de conexión.

Uno de los cambios más significativos es la incorporación progresiva de mujeres inversoras. Aunque su peso sigue siendo reducido en términos relativos, la tendencia es claramente positiva. En Europa, las mujeres representan actualmente entre el 12% y el 14% del total de business angels, según datos de EBAN (European Business Angel Network) recogidos en el informe AEBAN 2026.

Su avance no responde únicamente a criterios de diversidad, sino también a una ampliación natural del mercado inversor y a la incorporación de nuevos enfoques en la selección y acompañamiento de proyectos emprendedores.

Otro fenómeno creciente es el papel de las family offices como origen de nuevos business angels o como coinversores en operaciones tempranas. Estos vehículos patrimoniales, tradicionalmente centrados en otras clases de activos, están incrementando su exposición a startups e innovación como parte de estrategias de diversificación y largo plazo. La actividad de las family offices en rondas de hasta 5 millones de euros constituyó una excepción con un crecimiento del 40% respecto a 2024.

El congreso ha analizado temáticas de interés para el colectivo profesional como la Ley de Startups.

El informe también subraya el papel de las plataformas para la inversión angel y su potencial de colaboración con los business angels es un formato que permite no solo la agregación de pequeños tickets, sino también la validación social o comercial, la creación de vehículos formales para ronda de seguimiento, filtro de oportunidades seleccionadas y democratización del acceso a la inversión en startups.

El texto también subraya el avance de la coinversión digital, impulsada por plataformas especializadas y modelos crowdangel que facilitan la participación conjunta de múltiples inversores privados. Estas estructuras permiten acceder a oportunidades seleccionadas, diversificar riesgo, agilizar procesos y democratizar el acceso a la inversión en startups.

Para AEBAN, la progresiva incorporación de nuevos perfiles de mujeres inversoras, family offices y plataformas de financiación participativa refleja "una tendencia de fondo: el ecosistema business angel se amplía, se moderniza y gana capacidad para financiar más proyectos con mejores herramientas y mayor especialización".