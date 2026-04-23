Swanlaab da el espaldarazo definitivo a esta startup que revoluciona (por fin) la logística de los fabricantes industriales

Las claves

Las claves Generado con IA Eaship, startup valenciana, ha recibido un millón de euros de Swanlaab para digitalizar la logística de fabricantes industriales del mid-market. La plataforma de Eaship integra a transportistas, proveedores y clientes, automatizando la coordinación diaria y reduciendo tiempos de espera y errores operativos. Eaship ya trabaja con más de 25 fabricantes y desarrolla funcionalidades de inteligencia artificial para validar facturas y mejorar la eficiencia administrativa. La solución permite cumplir con la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que exige la digitalización documental en el transporte de mercancías desde 2026.

El transporte de mercancías representa entre un 5% y un 10% de los costes de los fabricantes industriales y, en un momento incierto e inmerso en una ola creciente de los costes, continúa siendo una de las áreas menos digitalizadas.

La startup Eaship acaba de imprimir en esta coyuntura un punto de inflexión para ayudar al sector, especialmente a los fabricantes industriales del mid-market con foco en alimentación, químico, 'packaging', construcción y bienes de consumo, a aplicar por fin una "coordinación diaria" que les permita ser más competitivos.

Swanlaab Venture Factory se ha convertido en su aliado para afrontar ese salto cualitativo que la compañía liderada por Ramón Pascual necesitaba para exprimir todo su potencial.

El fondo de venture capital ha liderado una ronda de financiación de un millón de euros en Eaship que acelerará su crecimiento con el refuerzo del equipo comercial, el desarrollo de producto y la ampliación de funcionalidades.

"Estamos especialmente ilusionados con Eaship porque reúne dos elementos poco frecuentes: un equipo excepcional, con una capacidad de ejecución única, y una oportunidad muy concreta en uno de los sectores más grandes y menos digitalizados como es el industrial. Creemos que están en una posición única para liderar esta transformación y construir una compañía de referencia en el espacio", afirma Verónica Trapa, General Partner en Swanlaab.

Ramón Pascual atiende a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en este nuevo ciclo. Tres años han pasado ya desde que esta redacción recogió los primeros pasos de la startup valenciana y, en este tiempo, "el principal cambio en Eaship no ha sido sólo el crecimiento, sino el foco y la claridad en la propuesta de valor", afirma el CEO y cofundador.

En la actualidad, se ha posicionado como una solución software de coordinación de transporte para fabricantes industriales mid-market (820–500 M€), un segmento donde el transporte es crítico para que la fábrica funcione, pero donde más del 90% de las compañías siguen operando con Excel, email y teléfono.

En este contexto, según explica Pascual, "el problema no es la optimización avanzada, sino la coordinación diaria: gestionar correctamente las entradas de materia prima y las salidas de producto terminado. Una mala coordinación puede parar la producción o generar incumplimientos en cliente".

Además, "los ERP no están diseñados para resolver este problema. Gestionan pedidos y operaciones, pero no la coordinación real del transporte ni la interacción con transportistas".

Ahí es donde entra en acción Eaship. Su solución está completamente adaptada a los procesos y actores de la logística industrial: equipos de tráfico, almacén, transportistas, proveedores y clientes. Y lo han sabido hacer sobre tres principios clave.

El primero, es una solución "rápida de implantar, sin necesidad de integración inicial con el ERP"; segundo, es fácil de usar, tanto para el equipo interno como para los transportistas, lo que permite una adopción real desde el primer momento. Por último, se trata de un modelo accesible, basado en suscripción, "sin grandes desembolsos iniciales, lo que la hace asumible para el mid-market frente a soluciones tradicionales".

"El problema no es la optimización avanzada, sino la coordinación diaria: gestionar correctamente las entradas de materia prima y las salidas de producto terminado" Ramón Pascual, cofundador y CEO de Eaship

"Esto nos ha permitido lograr un encaje muy fuerte con la operativa real de fábrica, frente a otras soluciones más genéricas que intentan servir a fabricantes, distribuidores y operadores logísticos al mismo tiempo", precisa el cofundador.

A nivel funcional, Eaship permite coordinar de forma integral todas las operaciones de entrada y salida de mercancía de una planta: integra a transportistas, proveedores y clientes en una única plataforma, automatizando la comunicación (solicitudes, confirmaciones, avisos); ofrece una torre de control con visibilidad en tiempo real del estado de cada carga; permite gestionar el booking de carga y descarga para evitar colas y saturación en planta, e incorpora analítica de costes y nivel de servicio, tanto de transportistas como de la propia fábrica.

Ramon Pascual, CEO y cofundador, y Ramiro Blázquez, 'late cofounder' y CPTO.

En la actualidad Eaship trabaja con más de 25 fabricantes industriales como La Escandella, Tejas Borja, Caiba, Somos Hijolusa, Noel Alimentaria, Damel, Procubitos Europe, Vibrantz o Tuyper.

En un contexto de escasez de capacidad de transporte, esta eficiencia operativa reduce significativamente los tiempos de espera, eliminando colas y solapamientos en planta, y convierte al fabricante en un partner más atractivo para los transportistas. Además, Eaship está desarrollando funcionalidades de inteligencia artificial orientadas a la validación automática de facturas de transporte, reduciendo errores y acelerando el cierre administrativo de cada operación.

"La IA en Eaship tiene un enfoque muy práctico: eliminar trabajo manual y mejorar la toma de decisiones operativas" Ramón Pascual, cofundador y CEO de Eaship

"La IA en Eaship tiene un enfoque muy práctico: eliminar trabajo manual y mejorar la toma de decisiones operativas. Ya la estamos utilizando para validar automáticamente facturas de transporte, comprobando si se ajustan a las tarifas acordadas y a los servicios realizados", indica Pascual.

La digitalización del transporte cobra en la actualidad, además, una urgencia regulatoria inmediata. La Ley de Movilidad Sostenible (Ley 9/2025), aprobada en octubre de 2025, establece la obligatoriedad del documento de control digital en el transporte de mercancías por carretera a partir del 5 de octubre de 2026. Eaship permite a los fabricantes cumplir con esta normativa de forma nativa, integrando la gestión documental digital, incluyendo eCMR, dentro de su operativa diaria.

La nueva etapa de la compañía estará liderada por Ramón Pascual, fundador y CEO, quien suma a Ramiro Blázquez como late cofounder y CPTO para impulsar la siguiente fase de crecimiento. Ramiro, anteriormente Senior Product Engineer en Ontruck, cofundó Wannalisn en 2020, plataforma edtech adquirida por Astex en 2024, que alcanzó más de 500.000 usuarios en 190 países. Su incorporación refuerza la capacidad tecnológica y de ejecución de Eaship en un momento clave de escalado.

En paralelo, el equipo ha logrado desde el nacimiento del proyecto pasar de sólo tres personas a las 16 que lo conforman en la actualidad.

España, la prioridad; Europa, el siguiente paso

A partir de ahora, España se confirma como su prioridad en cuanto a mercados, aunque el paso natural de Eaship pasa por Europa.

"Sólo en España hay más de 17.000 fabricantes industriales, muchos de ellos con este mismo problema de coordinación del transporte, lo que representa una oportunidad muy relevante. A partir de ahí, el siguiente paso natural es expandirnos a otros países europeos con alta densidad industrial y características similares".

¿Y Latinoamérica? No queda descartada, aunque será a medio plazo. "Comparte muchas de las mismas problemáticas: procesos manuales, baja digitalización y alta dependencia de la coordinación humana", indica el CEO. "Pero en esta fase, nuestro foco está claramente en consolidar nuestra posición en España antes de abordar esa expansión".

Sin duda, un proyecto con potencial para aportar valor a la economía digital y europea al que no perder la pista en los próximos años.