BStartup, la primera unidad bancaria de España dedicada a startups que gesta los gigantes tecnológicos del mañana

Las claves

Las claves Generado con IA BStartup, de Banco Sabadell, fue la primera unidad bancaria española dedicada exclusivamente a startups, lanzada en 2013 para cubrir necesidades financieras específicas del sector. Ha invertido en más de 105 startups a través de BStartup10 y cuenta con verticales especializados en salud, transición energética y deeptech. BStartup ha financiado a startups con más de 1.000 millones de euros en diez años y dispone de hubs en Madrid y Barcelona, además de equipos en Valencia, Bilbao, San Sebastián y Málaga. Las startups Emily.AI y Kloutit destacan la implicación y acompañamiento de BStartup, no solo como inversor sino como socio estratégico desde fases iniciales.

El ecosistema emprendedor español ha experimentado en la última década un proceso de madurez que no se entendería sin la aportación de múltiples agentes protagonistas. Startups, pymes y grandes empresas, inversores, aceleradoras, universidades, centros de investigación, parques tecnológicos y las diferentes Administraciones públicas.

Todos y cada uno han construido el relato de un sector que mira al futuro con ambición, consciente de las dificultades, pero también de las fortalezas que ha ido forjando en este tiempo.

BStartup, perteneciente de Banco Sabadell, se convirtió en 2013 en la primera unidad bancaria de España dedicada a startups y ha sido testigo fiel de esta profunda transformación.

Pero ¿qué motivó su puesta en marcha? ¿Cómo ha ido adaptándose en este tiempo a la evolución del propio ecosistema emprendedor español? Y lo más importante, ¿cuáles son sus señas de identidad?

Yolanda Pérez, subdirectora general de Banco Sabadell y directora BStartup, nos ayuda a dar respuesta a estas y otras preguntas necesarias para elaborar la foto fija de esta pionera iniciativa de apoyo a startups y scaleups.

Al igual que hacen los emprendedores al detectar en el mercado una necesidad no cubierta en la que volcar todo su conocimiento y creatividad, BStartup surge tras identificarse por parte de Banco Sabadell una asignatura pendiente de este sector que estaba lastrando su crecimiento.

BStartup nació en 2013, en un momento complicado de salida de la crisis, cuando Banco Sabadell identificó que empezaba a haber cierta masa crítica de startups tecnológicas y que eran empresas que requerían modelos de financiación, de análisis de riesgo y de acompañamiento que no encajaban con los criterios tradicionales aplicados a las empresas convencionales en banca.

Yolanda Pérez, subdirectora general de Banco Sabadell y directora de BStartup.

Según explica Yolanda Pérez a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, "en aquel entonces, no existía ningún banco en España que ofreciera un servicio específicamente orientado a este tipo de compañías de fuerte componente innovador, que contribuirían a la innovación en la economía española, y pudiendo ser algunas de alto crecimiento".

Esa fue la clave para que desde el banco se decidiera apostar por "un modelo pionero y crear la primera unidad bancaria del país dedicada al cien por cien a startups. Queríamos ser el mejor partner financiero de estas empresas, acompañándolas desde etapas muy iniciales hasta su desarrollo como scaleups y su consolidación, combinando servicios bancarios especializados con un vehículo propio de inversión en capital", añade Yolanda Pérez.

Especialización y cercanía: las señas de identidad

El Sabadell es un banco de empresas con una aproximación muy clara a los diferentes segmentos y sectores empresariales, sus señas de identidad son la especialización y la cercanía, y estas son también las de BStartup, explica Yolanda Pérez.

Desde el principio, el programa construyó un servicio específico para startups, formando a gestores capaces de entender modelos de negocio innovadores y diferentes vías de financiación y creando procesos de riesgo adaptados a la naturaleza cambiante y escalable de este tipo de empresas y a su frecuente priorización del crecimiento frente a la rentabilidad.

"A través del vehículo de inversión en 'venture capital' BStartup10, nos hemos convertido en uno de los inversores más activos en etapa 'seed' con 105 inversiones" Yolanda Pérez, subdirectora general de Banco Sabadell y directora BStartup

De igual forma, a través del vehículo de inversión en venture capital BStartup10, "nos hemos convertido en uno de los inversores más activos en etapa seed, habiendo alcanzado las 105 inversiones. Esta estrategia se vio complementada con los verticales BStartup Health, donde invertimos en startups de salud en etapas muy incipientes y BStartup Green con foco en la descarbonización y la transición energética".

Con esta carta de presentación, sobra decir que desde 2013 BStartup se ha convertido en un agente protagonista más de ese prolífico ecosistema emprendedor que describíamos al inicio del artículo. En concreto, coorganiza o participa en más de 100 encuentros del sector cada año.

La evolución de BStartup ha ido en paralelo al crecimiento del ecosistema emprendedor español. Lo que comenzó siendo un equipo muy reducido ha pasado a contar con un grupo de 50 especialistas dedicados exclusivamente al trabajo con startups.

Durante los 10 primeros años el banco, a través de BStartup, concedió más de 1.000 millones de euros de financiación a empresas innovadoras, pero solo el año pasado ya fueron casi 500 los millones de financiación bancaria a startups y scaleups.

Hub Startup Madrid y Hub Startup Barcelona

En lo referente al venture capital, con la creación de Sabadell Venture Capital para fases posteriores a las que entra BStartup, el Banco ha invertido en un total de 177 startups, lo que lo sitúa como uno de los inversores más activos del país.

Esta apuesta por la especialización en startups culminó con la inauguración en 2024 de Hub BStartup Madrid, un espacio de 600 metros cuadrados ubicado en Núñez de Balboa y dedicado íntegramente a startups y scaleups, atendido por un equipo de doce especialistas bancarios dedicados en exclusiva a sus 1200 clientes startups.

"El pasado mes de enero hemos sumado Hub BStartup Barcelona, en Passatge Mercader, junto a Rambla Catalunya, que da servicio a 1800 startups y scaleups. Estos dos espacios, además de ofrecer servicios financieros 360 para las startups y scaleups, se han convertido en nuevos espacios de encuentro, conversación y debate para todo el ecosistema emprendedor, puesto que ambos ofrecen un auditorio donde se celebran numerosas jornadas de interés", argumenta la directora de BStartup.

Adicionalmente se ofrece, de forma exclusiva a los clientes, salas perfectamente equipadas para celebrar reuniones con sus inversores y clientes, así como espacios de trabajo informales para poder usar sin reserva previa cuando el emprendedor se encuentre por la zona, indica Pérez.

Hub BStartup Madrid y el Hub BStartup Barcelona están a disposición de las startups y scaleups para coser ecosistema y fomentar sinergias.

Adicionalmente, BStartup cuenta con equipos especializados en Valencia, Bilbao, San Sebastián y Málaga, y en estos momentos damos servicio a más de 6.000 clientes en total.

"Como decía anteriormente, desde el principio intentamos estar muy presentes y apoyar y participar de una manera u otra en todas las iniciativas que hacen crecer y fortalecer el ecosistema innovador de nuestro país, por ejemplo patrocinamos desde el inicio los eventos más relevantes, como son el 4YFN-MWC y el South Summit, que han tenido un papel clave en esa consolidación", relata Yolanda Pérez.

Pero BStartup es mucho más. "Somos también puerta de entrada al Banco para aquellas empresas que pueden tener interés desde el punto de vista de la open innovation. Y creemos que también a través de la inversión en capital en fases iniciales hemos ayudado en sus primeros pasos a muchas empresas, entre ellas Signaturit, Cobee, Redpoints, Qida, Inbrain Neuroelectronics, Worldcoo, Adsmurai, Stayforlong, Admit Therapeutics, Exotticca, etc. de las que somos o hemos sido socios".

"Y hemos sido de los pioneros en inversión en techtransfer del deeptech en España desde 2017, con especial foco en salud y en climatetech, pero también en IA y cuántica", concluye.

Emily.AI y Kloutit: hablan las compañías BStartup

Pero qué mejor que sean las propias startups del ecosistema BStartup las que nos aproximen en primera persona a la experiencia que supone esta iniciativa.

Daniel Oliva es CEO y cofundador de Emily.AI, la startup española que quiere acabar con la oxigenoterapia manual usando inteligencia artificial. Reconoce a esta redacción que cuando BStartup se cruzó en su camino, Emily.AI estaba en una fase muy inicial.

Equipo fundador de la startup Emily.AI.

"La inversión de BStartup fue clave porque llegó en un momento en que el riesgo tecnológico y regulatorio aún era elevado. Nos permitió dar el salto de proyecto a compañía, profesionalizar el desarrollo, avanzar en el producto y, sobre todo, empezar a construir evidencia clínica real junto a hospitales".

Algarra detalla cómo el dinero es importante, pero no lo único importante en una startup en un momento tan temprano. "Más allá del capital, su acompañamiento ha sido diferencial. Nos han ayudado a estructurar la compañía, a tomar decisiones estratégicas en momentos críticos y a conectar con un ecosistema de inversores, corporates y talento que ha acelerado significativamente nuestro crecimiento".

"BStartup no solo ha sido un inversor, sino también un socio que ha creído en una visión compleja desde el principio y nos ha ayudado a convertirla en una oportunidad real de impacto global" Daniel Oliva, CEO y cofundador de Emily.AI

"En nuestro caso, BStartup no solo ha sido un inversor, sino también un socio que ha creído en una visión compleja desde el principio y nos ha ayudado a convertirla en una oportunidad real de impacto global". Ese acompañamiento en la cercanía, como compañero de viaje es lo que más valoran de la experiencia con BStartup.

Su mensaje a las startups es clarificador: "Lo recomendaríamos a emprendedores que busquen un socio activo, que aporte valor estratégico y esté dispuesto a implicarse en momentos clave del proyecto. Si lo que necesitas es únicamente capital, probablemente existen otras opciones. Pero si buscas construir algo ambicioso y complejo, con un partner que acompañe el camino, BStartup es una muy buena elección".

Esa mano tendida en los primeros compases del proyecto es también lo que más valora y destaca Albert Algarra, CEO y cofundador de Kloutit, una startup española que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las empresas a defenderse de los chargebacks o 'contracargos' en las compras online.

"Para nosotros, esas primeras conversaciones fueron especialmente valiosas porque nos ayudaron a aterrizar mucho mejor nuestra estrategia de fundraising. No estaban únicamente valorando la inversión en Kloutit, sino que realmente se implicaron en acompañarnos y ayudarnos a levantar la ronda, aportando feedback muy directo y útil", asegura a esta redacción.

Equipo de la startup española Kloutit.

Su inversión, además, ha tenido un impacto muy claro en la confianza que la compañía ha generado en el mercado. "Nosotros resolvemos un problema financiero para muchas empresas, y el hecho de que uno de los mayores bancos del mundo haya confiado en nosotros, genera una credibilidad inmediata frente a potenciales clientes".

"Antes incluso de que BStartup decidiera invertir en Kloutit, ya estábamos recibiendo ayuda de su equipo de forma totalmente desinteresada: tanto a nivel de la ronda como con feedback de producto y en otros muchos aspectos. Ese nivel de implicación desde el inicio es algo que no es tan habitual y que, en nuestro caso, ha marcado bastante la diferencia".

"El nivel de implicación de BStartup desde el inicio es algo que no es tan habitual y que, en nuestro caso, ha marcado la diferencia" Albert Algarra, CEO y cofundador de Kloutit

Echando la vista atrás y ante la pregunta de si elegirían de nuevo a BStartup como compañero de viaje, Albert Algarra lo tiene claro: "El ecosistema inversor en España ha crecido muchísimo en los últimos años, pero aun así, sin duda elegiría a BStartup como parte del accionariado. Su tesis de inversión y su forma de entender el apoyo a startups encajan muy bien con la realidad de las etapas iniciales, donde necesitas acompañamiento real más allá del capital".

Sin duda, Emily.AI y Kloutit ejemplifican ese valioso capital emprendedor de este país que con aliados como BStartup nos permiten entender la foto fija del ecosistema y lo más importante, todo lo que todavía está por venir.