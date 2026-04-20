Trámites con la Administración de días a minutos: Punto capta dos millones de Samaipata para acelerar su plataforma con IA

Patrik Bergareche Sainz de los Terreros y Javier Escribano Fernández son los cofundadores de Punto.

Las claves

Las claves Generado con IA Punto ha recibido una inversión de dos millones de euros del fondo Samaipata para impulsar su plataforma de automatización de trámites administrativos con IA. La plataforma de Punto permite a empresas y gestorías reducir más del 90% del trabajo manual en trámites administrativos, realizándolos en minutos en vez de días. Entre sus clientes destacan empresas del sector energético como Repsol, y concesionarios de Volkswagen, BMW, BYD o Mercedes. En el último año, Punto ha gestionado más de un millón de euros en trámites automatizados y busca expandirse a nuevos sectores y mercados europeos.

Patrik Bergareche Sainz de los Terreros y Javier Escribano Fernández acaban de dar el espaldarazo definitivo a su proyecto emprendedor que lleva los trámites administrativos de las empresas con la esfera pública al siguiente nivel gracias a una disruptora propuesta que aprovecha todo el potencial de la IA generativa.

Para ello han contado con el fondo Samaipata como aliado, que ha cubierto en su totalidad una ronda de financiación de dos millones de euros para impulsar el crecimiento de su equipo con perfiles de primer nivel y lanzar su plataforma en nuevos sectores de actividad.

Pero ¿cuál es el valor diferencial de su propuesta? Punto dispone de una plataforma integrable en los flujos de actividad de las empresas que contribuye a que puedan realizar sus trámites de manera ágil, transparente y segura.

La empresa utiliza tecnología con base de inteligencia artificial generativa y enriquecida con tecnologías avanzadas para ayudar a los equipos administrativos y financieros internos de grandes y medianas empresas, así como gestorías tradicionales, a realizar sus trámites administrativos en cuestión de minutos.

Esto les permite ahorrar más del 90% del trabajo manual típicamente dedicado a estos trámites, explican desde la compañía, además de realizar tareas que solían llevar horas o incluso días, en cuestión de minutos.

Punto lidera la automatización en sectores críticos como la automoción, donde agiliza matriculaciones y transferencias con la DGT, y la energía, mediante la gestión automatizada de Certificados de Ahorro Energético (CAEs).

Su cartera de clientes incluye desde sujetos obligados y delegados del sector energético, como por ejemplo Repsol y Delcae, hasta grandes grupos de concesionarios de Volkswagen, BMW, BYD o Mercedes, plataformas de vehículo de ocasión, empresas de renting, y gestorías tradicionales.

Más de un millón de euros en trámites automatizados

En el último año, Punto ha procesado con éxito miles de trámites automatizados, alcanzando un valor gestionado superior al millón de euros.

La empresa irrumpe en un momento de extrema regulación en Europa y un debate abierto acerca de la limitación que esta supone para la competitividad de las empresas españolas y europeas.

Los cofundadores de Punto.

"Desde que nacimos hace un año, hemos conseguido aliviar la carga burocrática de decenas de empresas en España reduciendo costes e impulsando su crecimiento. Con esta ronda, podremos incorporar al equipo nuevos perfiles de primer nivel y adaptar nuestra tecnología a nuevos sectores de actividad, convirtiéndonos en un aliado estratégico de las administraciones públicas para que cumplir con la ley no suponga una labor que frena el crecimiento de las empresas", ha declarado Patrik Bergareche Sainz de los Terreros, CEO y fundador de Punto.

"Punto es un ejemplo de lo que la IA puede hacer cuando se aplica a un problema concreto y de enorme escala", afirma Luis Garay, socio de Samaipata.

"Con este enfoque claro, Patrik y Javier han construido una plataforma capaz de automatizar trámites administrativos que suponen una gran carga para las empresas. Desde Samaipata creemos que tienen la oportunidad de liderar la automatización del cumplimiento administrativo en Europa", ha concluido.