Enzo Ventures, la bisagra estratégica que abre el talento del sur de Europa a los grandes fondos internacionales

Las claves nuevo Generado con IA Enzo Ventures se ha consolidado como un puente estratégico entre el talento del sur de Europa y los grandes fondos internacionales de inversión. El fondo, liderado por Edgar Vicente, ha apoyado a startups en fase inicial con una metodología boutique y ya prepara el lanzamiento de su segundo fondo. Enzo Ventures apuesta por la inteligencia artificial aplicada al mundo físico, especialmente en robótica, como próxima gran revolución socioeconómica. La gestora ha invertido en startups destacadas como Murphy, Orbio y Complaion, facilitando la entrada de capital internacional en proyectos con ambición global.

El ecosistema startup español exhibe una madurez en la actualidad que vislumbra un futuro prometedor al calor de tecnologías muy transformadoras como la inteligencia artificial y una red de agentes protagonistas que van desde los propios fundadores a corporaciones, fondos de inversión, business angels, aceleradoras, centros de investigación, universidades y Administraciones públicas.

Sin todos y cada uno de ellos sería difícil explicar qué ha sucedido en el emprendimiento español en la última década y cómo las nuevas generaciones de startups nacen cada vez con una vocación más global y ambición. Sana ambición.

Enzo Ventures encarna desde el sector del venture capital en nuestro país este nuevo tiempo. Comprometido con los equipos desde las fases más iniciales de las startups, el fondo liderado por Edgar Vicente se ha convertido en un termómetro de los cambios que se están dando en el seno de esta industria y de cómo fondos de capital riesgo internacionales han virado su atención hacia nuestro país atraídos por este nuevo talento 'made in Spain'.

Y la novedad de esta etapa es fruto tanto de la aportación de los jóvenes fundadores -con esa visión de ir a por todas desde el minuto uno y salir al exterior- como del resultado del círculo virtuoso que han ido construyendo los primeros unicornios y las primeras hornadas de startups de éxito en España.

Edgar Vicente conoce bien este profundo proceso de cambio en marcha. De hecho, desde Enzo Ventures lleva más de tres años identificando cuáles son las startups en fase early-stage más prometedoras del sur de Europa con una propuesta de venture capital boutique que ha logrado posicionar a la gestora como un actor clave en esta parte de la geografía europea.

Su labor en el primer fondo de Enzo Ventures lanzado hace tres años no ha pasado desapercibida para los fondos internacionales que ven en la marca de early-stage española un "nexo entre el sur de Europa y el resto del continente o, incluso, con los Estados Unidos, actuando como un puente que abre este mercado al mundo", explica Vicente en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

"Enzo se ha consolidado como una marca fuerte donde los inversores internacionales llegan hasta nosotros para contrastar qué está pasando en el sur de Europa y ser su punto de contacto para invertir juntos en este ecosistema", añade el inversor.

"Enzo se ha consolidado como una marca fuerte donde los inversores internacionales llegan hasta nosotros para contrastar qué está pasando en el sur de Europa y ser su punto de contacto" Edgar Vicente, CEO de Enzo Ventures

Tras un primer fondo, un ecosistema mucho más maduro con sed de crecimiento global y los retos que brindan la inteligencia artificial, llega la hora de imprimir un punto de inflexión.

Enzo Ventures echó a andar hace más de tres años con una propuesta diferenciadora muy centrada en crear valor en las primeras etapas de los equipos fundadores. Su objetivo estaba: "Ser la marca de referencia en el sur de Europa". De alguna manera, esta fase está llegando al final del camino.

Con más de 30 inversores y un primer vehículo de 10 millones de euros en fase de madurez -que ha reportado "retornos positivos", precisa Edgar Vicente-, la gestora ha validado una metodología que la faculta para preparar el lanzamiento de su segundo fondo encaminado a seguir escalando este modelo de éxito.

"Enzo suele actuar como follower (no lidera la ronda) aportando un ticket pequeño de entre 200.000 y 400.000 euros, lo que suele representar aproximadamente el 10% del tamaño total de la ronda. Hemos siempre querido ser el primer inversor, el primer creyente en estas compañías en diferentes sectores. Queremos ser un fondo que perdure en el tiempo y no nos verticalizamos en ninguna industria en concreto".

El cambio socioeconómico de la IA

Sin embargo, mirando al futuro y al nuevo tiempo que está por venir, el CEO deja claro que está en marcha en la firma un cambio de enfoque estratégico "hacia la inteligencia artificial aplicada al mundo físico", donde el hardware cobrará un mayor peso que hasta ahora. "En el primer fondo se primó el software y ahora toca evolucionar en esa línea".

"Creemos mucho en la robótica. Con el nivel de madurez que la inteligencia artificial ha alcanzado va a tener una gran aplicabilidad. Ha sido la gran olvidada en últimos años. Estamos estamos estudiando mucho el sector, viendo empresas de robótica que puedan tener aplicaciones en el mundo físico y la idea es ir a más en esta línea, aunque no exclusivamente".

Edgar Vicente, CEO De Enzo Ventures.

Para el CEO de Enzo Ventures, la inteligencia artificial va a suponer un "cambio socioeconómico brutal". "Es el más fuerte desde la Revolución Industrial, superando incluso el impacto de internet debido a su capacidad de transformar la productividad y el tejido social".

"Los líderes tecnológicos de los próximos 5 o 10 años se están creando ahora. Esa tecnología está creándose ahora, es decir, el próximo Microsoft, o el próximo Apple a nivel de valoración están surgiendo en estos momentos".

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Vicente advierte de que, pese "a la euforia, el 95% de los proyectos actuales de IA tienen valor cero". Ahí reside, a su juicio, uno de los grandes retos para los inversores: “Es más difícil que nunca. Deben identificar el ‘diamante’ o el ‘oro’ real dentro de una gran cantidad de propuestas que no aportan nada sustancial”.

Algunos de los 'diamantes' que Enzo ya ha identificado y ha contribuido a escalar en la actualidad son Murphy, Orbio o Complaion e ilustran la tesis de Enzo de actuar como el inversor local que facilita la entrada de fondos internacionales en proyectos con ambición global.

Sobre el papel de los inversores en esta fase de la IA: "Deben identificar el ‘diamante’ o el ‘oro’ real dentro de una gran cantidad de propuestas que no aportan nada sustancial" Edgar Vicente, CEO de Enzo Ventures

"En Murphy hemos sido el primerísimo inversor y, de hecho, el único fondo español que participó en esa ronda. Hemos sido el inversor sur europeo que entra y aporta valor con un ticket pequeño", indica Vicente.

Complaion es el ejemplo de que Enzo no sólo invierte en startups españolas. De hecho, está presente en diez geografías. Esta startup es empresa con sede en Milán que aplica la inteligencia artificial a temas burocráticos y compliance. "Es señalada como una de las compañías que más está creciendo en el sur de Europa y está próxima a cerrar una ronda de financiación muy grande", precisa Vicente.

Con un mercado español que se ha vuelto más maduro y atrae el interés de fondos internacionales de primer nivel que buscan cada vez más invertir en fases más tempranas, Enzo exhibe músculo y demuestra que, al igual que las startups españolas, está listo para pasar al siguiente nivel.