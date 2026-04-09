Sybol escala su verificación de credenciales con una ronda de más de un millón impulsada por la SETT y Repsol

Las claves nuevo Generado con IA Sybol ha cerrado una ronda de financiación superior al millón de euros, impulsada por la SETT y Repsol, para escalar su solución de verificación de credenciales. La startup española refuerza su expansión internacional y comenzará el despliegue de su plataforma de identidad digital corporativa en Estados Unidos, tras un acuerdo con Blockchain for Energy. La tecnología de Sybol permite emitir, compartir y verificar certificados digitales asociados a la identidad de empresas, facilitando el cumplimiento del nuevo reglamento europeo eIDAS2. Sus soluciones sustituyen los procesos documentales tradicionales por certificados digitales trazables, mejorando la seguridad, fiabilidad y eficiencia en el intercambio de información empresarial.

La startup Sybol está de enhorabuena. La compañía especializada en identidad digital y verificación de credenciales de nueva generación no sólo acaba de anunciar una ronda de financiación de más de un millón de euros, sino que ha sellado un acuerdo con Blockchain for Energy, un consorcio formado por algunas de las principales compañías energéticas de EEUU, que abre las puertas a una prometedora expansión por este mercado.

"Gracias a este acuerdo y a la inyección de liquidez, reforzamos nuestra estrategia de expansión internacional y comenzaremos el despliegue de nuestra plataforma empresarial en Estados Unidos de forma progresiva, mediante pilotos y acuerdos con grandes organizaciones", anuncia a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Raúl López, CEO de Sybol.

El objetivo es posicionar su wallet corporativo como "infraestructura para el intercambio de información verificable entre empresas en un mercado con alta adopción de sistemas que mejoren la seguridad entre corporaciones".

Su propuesta tecnológica da de lleno en una necesidad del sector empresarial en esta fase más madura y avanzada de la transformación digital en la que nos encontramos. La digitalización de los procesos empresariales y la evolución regulatoria europea están impulsando la adopción de soluciones que permitan acreditar y compartir información de forma más segura y estandarizada entre organizaciones. Y ahí reside, precisamente, el punto fuerte de la startup española.

Está especializada en identidad digital corporativa y credenciales verificables, de forma que su plataforma permite emitir, compartir y verificar certificados digitales asociados a la identidad de empresas y organizaciones. Esta función facilita el intercambio seguro de información y la digitalización de procesos de verificación empresarial.

Este modelo sustituye los procesos documentales tradicionales por certificados digitales trazables, reduciendo la carga operativa y mejorando la fiabilidad de la información.

La ronda de financiación, junto al anuncio de su expansión por Estados Unidos, lleva el proyecto liderado por Raúl López al siguiente nivel y permite acelerar el despliegue de su plataforma de verificación empresarial y su wallet corporativo basado en identidad digital. De hecho, según informa el CEO, la startup aumentará su equipo en el último trimestre del año.

"Gracias a este acuerdo y a la inyección de liquidez, reforzamos nuestra estrategia de expansión internacional y comenzaremos el despliegue de nuestra plataforma empresarial en EEUU" Raúl López, CEO de Sybol

La operación de financiación combina inversión pública y privada y cuenta con el respaldo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Pública y de la Función Pública, y de un grupo de inversores entre los que se encuentran Repsol, Grupo Synaptia, Bolboreta Innova Group, Tritemius, Venturade y Chromata Invest.

Con esta inyección de liquidez, Sybol impulsará la adopción de su plataforma en entornos corporativos, donde las empresas necesitan compartir información con terceros "de forma segura, verificable y reutilizable, sustituyendo procesos manuales y documentación difícil de validar", explican desde la compañía.

Cumplimiento del reglamento europeo eIDAS2

Su tecnología permite a las compañías cumplir además con el nuevo reglamento europeo eIDAS2 que introduce un marco común de identidad digital.

La normativa busca facilitar a ciudadanos y empresas la utilización de wallets digitales para identificarse y compartir información verificada en toda la Unión Europea. En este contexto, Sybol desarrolla uno de estos sistemas corporativo "alineado con esta evolución regulatoria y con el modelo de Business Wallet que se está proponiendo en Europa", añaden las mismas fuentes.

Los primeros despliegues de la compañía se están centrando en la emisión de certificados digitales aplicados a criterios de sostenibilidad, un ámbito donde la información se intercambia habitualmente en formato documental sin trazabilidad ni capacidad de validación automática y en la que se aplican múltiples criterios de diferentes fuentes.

Identidad digital del emisor y del cliente

Gracias a Sybol, los certificados se emiten asociados a la identidad digital del emisor y del cliente, en un formato estructurado que incorpora los atributos necesarios para su consumo directo por terceros.

Esto permite que plataformas de ESG, auditoría o reporting consuman la información como evidencia digital fiable desde el origen, eliminando la dependencia de documentos manuales y validaciones posteriores. Así, los certificados dejan de ser archivos estáticos y pasan a ser evidencias digitales trazables y vinculadas a identidades únicas.

La startup española inicia ahora una nueva etapa de crecimiento, con un pie puesto ya en Estados Unidos, y una coyuntura que augura una demanda al alza de sus servicios en los próximos años.