La sociedad de inversión de Juan Roig invierte en Ionly, startup de baterías de litio para la independencia energética

Las claves nuevo Generado con IA La sociedad de inversión Angels, de Juan Roig, ha participado en una ronda de financiación de 1,2 millones de euros en la startup valenciana Ionly. Ionly desarrolla baterías de litio para almacenamiento energético, con soluciones seguras, sostenibles y fabricadas íntegramente en Europa. La inversión permitirá a Ionly automatizar la producción, optimizar la eficiencia y aumentar el volumen de baterías fabricadas, consolidando su expansión en el sector europeo. La startup, fundada por Alejandro Desco, busca convertir el almacenamiento energético en una pieza clave para la resiliencia de infraestructuras críticas en Europa.

El emprendimiento innovador con foco en la energía continúa este 2026 demostrando que está en el punto de mira del capital. La transición energética y el desarrollo de un modelo energético que prime un mejor uso de los recursos naturales es un reto de nuestro tiempo y el ecosistema startup está aportando proyectos de impacto.

La startup valenciana Ionly es uno de ellos. La compañía está especializada en el desarrollo de baterías de litio y con su tecnología disruptiva ayuda a empresas y hogares a ganar independencia energética con soluciones seguras, sostenibles y escalables.

Ionly ha cerrado recientemente una ronda de financiación de 1,2 millones de euros en la que ha participado Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, perteneciente a Marina de Empresas, junto con otras aportaciones de los socios, entre los que se incluyen Pascal Management, Lionbest, y Zemsania, así como las entidades públicas ENISA, AVI, IVF y CDTI, entre otros.

La startup, fundada por Alejandro Desco, busca ofrecer soluciones de almacenamiento energético fotovoltaico sostenibles y duraderas, desarrolladas y fabricadas localmente con un enfoque integral que abarca desde el diseño minimalista integrado en el hogar, hasta el soporte técnico.

La compañía fabrica íntegramente en Europa, lo que reduce la dependencia de proveedores asiáticos y se traduce en mayor estabilidad en la cadena de suministro, disponibilidad de la oferta y control de calidad.

Con esta inversión, Ionly podrá automatizar sus procesos de producción, optimizar la eficiencia operativa y aumentar de forma significativa el volumen de baterías fabricadas, gracias principalmente a la robotización de los procesos de montaje. Este avance permitirá a la compañía no solo reforzar su capacidad comercial, sino también impulsar su expansión, consolidando su posicionamiento en el sector europeo de soluciones de almacenamiento energético.

"En Ionly, queremos que el almacenamiento energético deje de ser solo un accesorio de las instalaciones fotovoltaicas y se convierta en la pieza clave para lograr la resiliencia de las infraestructuras energéticas críticas en Europa" explica Alejandro Desco, CEO de la compañía.

"En Ionly, queremos que el almacenamiento energético deje de ser solo un accesorio de las instalaciones fotovoltaicas y se convierta en la pieza clave para lograr la resiliencia de las infraestructuras energéticas críticas en Europa" Alejandro Desco, CEO de Ionly

Por su parte, Pepe Peris, director general de Angels, ha destacado que "quien marca la diferencia en una empresa es su fundador, IONLY es una empresa industrial con un líder que hace unos años detectó la oportunidad y ha sido capaz de desarrollar el producto; esa capacidad de ejecución es clave, pasar de visualizar una idea de cómo mejorar las baterías a ofrecerle la solución al cliente".

Alejandro Desco ha desarrollado gran parte de su trayectoria dentro del ecosistema de Marina de Empresas: cursó el EMBA en EDEM Escuela de Empresarios, continuó su crecimiento en Lanzadera y recientemente ha contado con la inversión de Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig que invierte en startups de Lanzadera.

Marina de Empresas

Fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, Marina de Empresas está compuesta por la escuela de negocios EDEM (presidida por Hortensia Roig), la aceleradora Lanzadera y la firma de inversión Angels. Marina de Empresas impulsa el talento individual para fortalecer el tejido empresarial y mejorar la sociedad.

Angels tiene como objetivo invertir en líderes emprendedores para desarrollar empresas sostenibles y conectarlas con inversores. Desde su creación, Angels ha invertido más de 40 millones de euros en 70 empresas.