H. Ball (Atomico): "La ambición no cerrará por sí sola la brecha en valoraciones de las startups españolas: hay que salir a bolsa"

Hillary Ball, socia de Atomico al frente de la inversión en fase de crecimiento en la compañía. Su papel ha sido clave en la consolidación del unicornio español Travelperk, donde forma parte del consejo de administración tras la ronda de financiación de 190 millones de hace un año.

Las claves nuevo Generado con IA El ecosistema de startups español muestra madurez y crecimiento, con un aumento del 18% en la inversión en 2025 y Madrid como octavo centro tecnológico europeo. Hillary Bill (Atomico) destaca que la ambición de los fundadores españoles crece, pero insiste en que las salidas a bolsa exitosas son clave para cerrar la brecha de valoraciones con Europa. La financiación en IA se multiplicó por ocho en España en 2025, situando al país en el centro del auge tecnológico europeo, junto a sectores como defensa y robótica. Ejemplos como Perk (antes Travelperk) muestran cómo las startups españolas pueden liderar a nivel global al expandir servicios y resolver múltiples problemas para sus clientes.

El ecosistema emprendedor español afronta los primeros compases de 2026 con relativa estabilidad y un goteo continuado de rondas de financiación que invitan a la calma en lo relativo al capital, sin dejar de mirar de reojo cuanto está sucediendo en Oriente Medio.

Como ya publicó DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, la inversión en startups durante el año pasado constató que el denominado 'invierno inversor' ha quedado atrás, y que la inteligencia artificial se consolida como motor de creación de nuevos proyectos emprendedores donde el talento español tiene mucho todavía que decir.

El camino recorrido destierra caer en alarmismos, pero invita a estar alerta. A nadie escapa que la situación geopolítica surgida tras la guerra entre EEUU e Irán vierte nuevos interrogantes sobre el tablero y puede condicionar la llegada de financiación a España y la construcción de los grandes gigantes tecnológicos que tan necesarios son en este contexto.

¿Cómo ven los inversores internacionales la foto fija de las startups españolas? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y en qué fallan todavía para reducir la brecha de valoraciones respecto a sus socios europeos?

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Hillary Bill, socia de Atomico, la firma de venture capital con sede en Londres, que cada año publica el informe State of European Tech, un documento de referencia para conocer por dónde discurre el sector tecnológico e innovador en Europa.

Hillary Ball, socia de Atomico.

Hillary Bill es la responsable de la inversión en fases de crecimiento en la compañía, con una amplia experiencia en el sector tecnológico y su papel ha sido crucial en la última etapa del unicornio español Travelperk, del que forma parte del consejo de administración tras la ronda de financiación de 190 millones de euros hace un año.

Bill pone en valor la evolución del ecosistema español y destaca que "se mueve en la buena dirección". "En 2025 el capital invertido aumentó un 18% hasta alcanzar los 2.000 millones de dólares, y Madrid experimentó un incremento del 150% en la financiación, convirtiéndose en el octavo centro tecnológico más grande de Europa. Es una señal clara de un ecosistema en ascenso", relata Bill.

La socia de Atomico relativiza la ralentización en el número de rondas de etapas tempranas registradas el año pasado en toda Europa. "No es necesariamente una señal negativa. Estamos viendo menos acuerdos en etapas iniciales, pero rondas más grandes; los fundadores están recaudando más capital antes y construyendo con mayor convicción y recursos desde el primer día".

"Además, hay más fundadores que repiten, lo cual es clave para un ecosistema que madura. En última instancia, la calidad de las empresas que reciben financiación hoy definirá el flujo para 2027-28 y en España esa calidad es muy alta".

La inversora destierra, por otro lado, uno de los mitos que en demasiadas ocasiones -injustamente- ha acompañado al ecosistema español y que no siempre se corresponde con la realidad, no al menos en este momento de mayor consolidación y madurez de los proyectos: la falta de ambición.

Muy al contrario, Bill afirma que la ambición de los fundadores españoles "es cada vez mayor".

Generar "más liquidez" en el ecosistema

"El número de unicornios en España se ha multiplicado por cinco en la última década —ahora cuenta con 12— y vemos empresas recaudando rondas de crecimiento a una escala superior a los 200 millones de dólares", indica.

Y lanza un aviso a navegantes: "Sin embargo, la ambición por sí sola no cerrará la brecha. Para activar totalmente el engranaje, se necesitan salidas a bolsa exitosas que generen liquidez en el ecosistema".

"La ambición de los fundadores españoles es cada vez mayor, pero por sí sola no cerrará la brecha de valoraciones. Para activar totalmente el engranaje, se necesitan salidas a bolsa exitosas"

La socia de Atomico apela al último informe State of European Tech de la entidad en la que se demuestra que "la mayor limitación no es la falta de empresas de calidad, sino la carencia de un ecosistema europeo plenamente desarrollado de capital de crecimiento y mercados públicos".

El caso de la empresa Amadeus es paradigmático para la inversora en este sentido. "Fundada hace casi 40 años, todavía representa cerca del 90% de la capitalización bursátil tecnológica de España".

"Esto refleja que pocas empresas han alcanzado una salida a bolsa, pero también demuestra que, cuando lo logran, la escala puede ser extraordinaria. Cuando la próxima ola de empresas salga a bolsa, los retornos volverán al ecosistema en forma de capital, experiencia y la prueba de que es posible lograrlo", recalca la socia de Atomico.

Construir para mercados globales desde el principio es la receta que ofrece para que el ecosistema español sea más atractivo en esta coyuntura para los inversores internacionales.

El caso de éxito de Perk

"España ya desempeña un papel importante en este sentido, ya que representa el 5,5% de las primeras contrataciones internacionales de ventas que realizan las startups europeas tras sus rondas iniciales de financiación, lo que la convierte en una puerta de enlace comercial natural".

Perk -hasta noviembre de 2025 Travelperk- se convierte en este contexto en "un excelente ejemplo de esto a gran escala". Hillary Bill conoce bien el terreno que pisa. Nacida en Barcelona, la compañía española "se expandió rápidamente por el fragmentado panorama europeo y está redoblando su expansión en EEUU".

"Los fundadores que atraen el mejor capital no solo se expanden globalmente, sino que continúan resolviendo problemas adicionales para sus clientes hasta dominar una categoría completa"

"Se ha convertido en una plataforma global líder en su categoría, superando los 360 millones de dólares en ingresos anualizados y recaudando 200 millones en su última ronda".

"Los fundadores que atraen el mejor capital no solo se expanden globalmente, sino que continúan resolviendo problemas adicionales para sus clientes hasta dominar una categoría completa".

Es el caso de Perk. Comenzó con viajes de negocios, pero en la actualidad gestiona viajes, gastos, facturas, eventos y operaciones de equipo, abordando la complejidad administrativa del "trabajo en la sombra" (shadow work) que cuesta a las empresas unos 1,7 billones de dólares al año. Esa evolución es lo que separa a las buenas empresas de las generacionales", ratifica Bill.

Por último, la socia de Atomico brinda su visión sobre qué esperar de la IA en los próximos meses. Y sí, no hay sorpresas. Como era de esperar, la palabra inteligencia artificial es una de las primeras en su análisis.

Defensa y robótica: sectores al alza

"Los agentes de IA seguirán dominando la atención de los inversores en 2026. Esta categoría experimentó el mayor salto en la financiación europea en 2025, y España está en el centro de esa ola: la financiación para startups centradas en IA se multiplicó casi por ocho en un solo año".

La sombra de la IA es alargada. "No solo las nuevas empresas de agentes de IA serán atractivas; muchas compañías de software en etapas más avanzadas aprovecharán sus sistemas de registro, datos propios y flujos de trabajo para integrar capacidades de agentes de IA en sus productos".

"Los costes energéticos competitivos de España y su creciente infraestructura de computación la convierten en un lugar cada vez más atractivo para construir empresas de capital intensivo en defensa y robótica"

Por otro lado, la defensa y la robótica son áreas clave, cuya financiación "se duplicó con creces en Europa en 2025", según detalla Bill.

"Los costes energéticos competitivos de España y su creciente infraestructura de computación la convierten en un lugar cada vez más atractivo para construir empresas de capital intensivo en estos sectores".

La radiografía de la inversora invita a mirar al futuro con optimismo, desde la humildad de los retos que están todavía por lograrse, pero con el convencimiento de que los fundadores españoles tienen el talento necesario para afrontarlos. Sin duda, un 2026 apasionante que seguiremos muy de cerca en DISRUPTORES.