Trid Ventures, Decelera y Tiburon impulsan los servicios a domicilio de Webel con una ronda de 4,3 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Webel ha cerrado una ronda de financiación pre-serie A de 4,3 millones de euros liderada por Trind Ventures, con participación de Decelera, Tiburon y Mantas Mikuckas, ex COO de Vinted. La plataforma de servicios a domicilio cuenta con más de 2 millones de usuarios y 350.000 profesionales registrados, operando en 31 ciudades españolas y expandiéndose en Reino Unido. Webel ofrece precios entre un 30% y un 40% más bajos respecto a la competencia y comisiones reducidas para los profesionales, permitiéndoles controlar tarifas y horarios. La nueva financiación se destinará a marketing y desarrollo de producto para impulsar nuevas categorías y triplicar la facturación durante 2026, consolidando a Webel como referente europeo.

El ecosistema emprendedor continúa demostrando que cuando el proyecto es sólido, resuelve una necesidad no cubierta del mercado y tiene ese 'alma' que sólo los fundadores de raza son capaces de imprimir, el capital se rinde a los pies de una buena idea.

En un momento de mayor madurez del sector, la ronda de financiación de la startup Webel, conocida este 17 de marzo, es el claro ejemplo. La compañía de servicios a domicilio -desde limpieza, cuidados o un entrenador personal, entre otros- entra en una nueva etapa tras cerrar una ronda de financiación pre-serie A de 4,3 millones de euros con el objetivo de impulsar su crecimiento, reforzar su tecnología y ampliar su presencia en el mercado europeo.

La operación ha contado principalmente con la participación de inversores existentes, entre ellos Trind Ventures, que lidera la ronda, así como Decelera Ventures y Tiburon, entre otros.

Además, como novedad destacada, se incorpora al capital de la compañía Mantas Mikuckas, cofundador y ex COO de Vinted, uno de los grandes referentes europeos en marketplaces digitales.

“La confianza de inversores de referencia y la entrada de perfiles como Mantas Mikuckas refuerzan nuestra visión de construir la plataforma de referencia para contratar cualquier servicio a domicilio", explica Nacho Tejero, CEO y cofundador de Webel. "Nuestro objetivo es simplificar el acceso a estos servicios y ayudar a miles de profesionales a encontrar nuevas oportunidades de trabajo".

Webel ha experimentado un crecimiento de alrededor de 2,5 veces interanual, ha logrado triplicar la rentabilidad por cliente en el último año y se encuentra muy cerca de alcanzar la rentabilidad, consolidando así la viabilidad de su modelo de negocio.

Servicios a domicilio con nuevas categorías

Fundada en 2018, Webel nació con un doble objetivo. Por un lado, facilitar el día a día de las personas permitiéndoles contratar servicios a domicilio de forma sencilla y, al mismo tiempo, ofreciendo oportunidades de trabajo a miles de profesionales que pueden gestionar su actividad a través de la plataforma.

Actualmente la compañía cuenta con más de 2 millones de usuarios y alrededor de 350.000 profesionales registrados, con cerca de 1 millón de servicios publicados dentro del marketplace.

La plataforma opera ya en 31 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao, y ha iniciado su expansión internacional en Reino Unido.

Entre las categorías de servicios más demandadas destacan limpieza del hogar, plancha y manitas, aunque en los últimos meses han ganado peso otras nuevas categorías como pequeñas reformas, mudanzas, manicura, reparación de electrodomésticos, clases particulares o cuidado de niños.

Precios un 30-40% más bajos para los clientes

En los últimos años, Webel ha multiplicado su negocio de forma sostenida. Desde 2022, la compañía ha registrado crecimientos de 7,5x, 6,6x, 3,3x y 2,2x; este último año con una inversión menor en marketing respecto a años anteriores, con el fin de poner foco en producto. Consolida así su posicionamiento dentro del sector de los marketplaces de servicios, demostrando un incremento del tráfico orgánico muy significativo.

Por otro lado, uno de los factores diferenciales del modelo es su estructura de costes, que permite ofrecer precios entre un 30% y un 40% más bajos para los clientes respecto a otros competidores. Al mismo tiempo, los profesionales se benefician de comisiones significativamente inferiores a las habituales en el sector, además de mantener el control sobre sus tarifas, horarios y clientes.

Impulsar nuevas categorías y triplicar el negocio

La nueva financiación se destinará principalmente a marketing y desarrollo de producto, con el objetivo de escalar el modelo y dar mayor visibilidad a las nuevas categorías que la compañía ha incorporado recientemente.

“Estamos pasando de ser percibidos como una app de limpieza a convertirnos en una auténtica app de servicios a domicilio, con categorías tan relevantes como electricista, fontanero, reformas, mudanzas, clases particulares o cuidado de niños o ancianos, entre las más de 30 categorías actuales”, explica Nacho Tejero, CEO y cofundador de Webel.

"Estamos pasando de ser percibidos como una app de limpieza a convertirnos en una auténtica app de servicios a domicilio, con categorías como electricista, fontanero, reformas o mudanzas" José Manuel Nacho Tejero, CEO y cofundador de Webel

Este cambio estratégico amplía de forma significativa el mercado potencial de la empresa y permitirá multiplicar el alcance de la plataforma en los próximos años.

Así, entre los objetivos marcados tras esta ronda se encuentra triplicar la facturación durante este año 2026, mientras la compañía avanza y está cada vez más cerca de la rentabilidad.

El crecimiento de Webel se enmarca en una tendencia global hacia la digitalización de los servicios a domicilio, impulsada por la creciente demanda de soluciones rápidas y bajo demanda.

"Cada vez más servicios se solicitan de forma digital y a domicilio. Igual que pedimos comida o productos online en pocos clics, los usuarios empiezan a contratar cualquier tipo de servicio doméstico desde una app", señalan desde la compañía.

El mercado potencial es enorme: el sector global de servicios a domicilio supera el billón de euros, con un nivel de digitalización todavía limitado en comparación con otros sectores del comercio electrónico.

Tras esta ronda, Webel centrará sus esfuerzos a corto plazo en reforzar su presencia en España y, sobre todo, en impulsar las nuevas categorías lanzadas. La compañía también prevé ampliar su equipo, actualmente formado por unas 30 personas, con nuevas incorporaciones en marketing, tecnología y producto para impulsar el desarrollo de nuevas funcionalidades y mejorar la experiencia de usuario.

Por último, también con esta nueva financiación, Webel inicia una nueva etapa de crecimiento con la ambición de consolidarse como una de las grandes plataformas europeas de servicios a domicilio.