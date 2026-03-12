Logixs acelera sus soluciones de IA agéntica tras captar 2 millones de euros con el apoyo de José Antonio Álvarez

Las claves nuevo Generado con IA Logixs ha cerrado una ronda de financiación de 2 millones de euros respaldada por inversores de alto perfil como José Antonio Álvarez, exCEO del Banco Santander. La startup, liderada por José Moreno Balboa, se especializa en soluciones de IA generativa y agéntica para empresas, con más de 35 proyectos y un equipo de 70 profesionales. Logixs desarrolla AI Accelerators que permiten la implantación rápida y segura de casos de uso de IA en sectores como movilidad, retail, salud, banca y seguros. La compañía acelerará su consolidación en España y su expansión europea, avalada por la confianza de clientes y el creciente impacto de la IA en los resultados empresariales.

La inteligencia artificial generativa y los agentes agénticos están revolucionando la economía tal y como la conocemos. Pero el profundo proceso de cambio que afrontan las empresas necesita de compañeros de viaje de confianza para transitar con garantías por este camino y generar realmente un impacto positivo en el negocio.

La startup Logixs es un nombre propio en España en este campo. El proyecto liderado por José Moreno Balboa acaba de recibir un espaldarazo definitivo para convertirse en "la empresa de referencia en IA Generativa y agéntica para empresas en España y Europa".

El rápido apoyo recibido por parte del sector del capital para afrontar sus objetivos este 2026 con una ronda de dos millones de euros así lo atestiguan.

"Esta ronda refleja la confianza depositada en Logixs, ha sido una sorpresa para nosotros ya que en menos dos meses ya teníamos cerrado los inversores que iban a formar parte de esta nueva etapa. Contar con este grupo de inversores tan brillante nos permitirá acelerar mucho gracias a su experiencia y conexiones", afirma Francisco Moreno Balboa, CEO y fundador de Logixs.

El nombre de esos compañeros de viaje es definitorio del impacto que está llamado a tener la compañía. Logixs ha contado con el apoyo de José Antonio Álvarez, exCEO del Banco Santander y actual vicepresidente; Christian Gardiner, exCEO de SAS y senior advisor de PWC; Jorge Navea, exCEO de Astara y presidente de Al-Futtaim; Antonio Serrano Acitores, profesor en instituciones destacadas como el MIT o la URJC y Zigor Maritxalar, fundador de Grupo Implika, compañía líder del sector educativo, además de un inversor del mundo de private equity.

"Ayudamos a las compañías a pasar del interés estratégico por esta tecnología a casos de uso reales que generen impacto medible en negocio" Francisco Moreno Balboa, CEO y fundador de Logixs

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL recoge el análisis de José Moreno Balboa en esta nueva etapa en la que su visión práctica de la IA agéntica pisa el acelerador. "Ayudamos a las compañías a pasar del interés estratégico por esta tecnología a casos de uso reales que generen impacto medible en negocio", manifiesta a esta redacción.

Su valor diferencial radica en los AI Accelerators, "productos basados en IA, que suelen ser casos de uso transversales o específicos por sector y con una rápida implantación. Por ejemplo, se pueden usar en agentes para la venta online, gestión administrativa, gestión documental para despachos, etc".

"Nuestro trabajo consiste en acompañarlas de extremo a extremo, desde la identificación de oportunidades hasta la implantación técnica, la integración con sus sistemas y la adopción por parte de los equipos, fundamental".

Ese trato próximo es vital para generar la confianza, una pieza clave para el éxito con sus clientes. "La confianza en una tecnología tan transformadora solo se consigue cuando la empresa siente que mantiene el control. Por eso uno de nuestros pilares es que la IA se despliegue bajo un marco claro de gobierno del dato, ciberseguridad, trazabilidad y supervisión humana".

La IA entra en la cuenta de resultados

"Diseñamos soluciones que se integran con la arquitectura existente de cada cliente, respetando sus requisitos de compliance, privacidad y seguridad", añade.

Su propuesta da de lleno, por tanto, en un contexto global donde "la IA ya no está en fase de discurso; está entrando en la cuenta de resultados". Así lo defiende el CEO de Logixs: "Lo que vemos en el mercado es que las empresas ya no preguntan solo 'qué puede hacer la IA', sino 'cómo la implantamos bien, con seguridad y con impacto real'. Ese cambio es muy relevante".

"Las empresas ya no preguntan solo 'qué puede hacer la IA', sino 'cómo la implantamos bien, con seguridad y con impacto real'. Ese cambio es muy relevante" Francisco Moreno Balboa, CEO y fundador de Logixs

Su papel de acompañamiento y asesoramiento garantiza que esta transición crítica sea viable. "Muchas compañías no pueden o no tienen la capacidad para hacer internamente desde cero, porque necesitan rapidez, criterio técnico y experiencia de ejecución. Nosotros actuamos como acelerador, reducimos el tiempo entre la intención estratégica y la puesta en marcha".

La ronda, en ese sentido, se convierte, a juicio de Moreno Balboa, en "una señal de que hay una oportunidad muy clara: construcción de más Aceleradores IA y acompañamiento de las empresas en un momento en el que la adopción ya no es opcional, pero tampoco puede hacerse de forma improvisada", argumenta a esta redacción.

Sus clientes son empresas medianas y grandes que tienen retos claros de productividad, automatización, conocimiento interno o mejora de la experiencia de cliente.

"Dicho esto, tenemos especial tracción en industrias con una gran complejidad operativa y digital, como movilidad, retail, salud, banca y seguros". La compañía es socio de referencia para multinacionales y medianas empresas en el diseño y ejecución de proyectos de IA generativa, con experiencia en entornos reales de producción y alianzas estratégicas con líderes mundiales del IBEX 35 y empresas internacionales.

Expansión por Europa en marcha

Por otra parte, Logixs acelerará su consolidación en el mercado español y su expansión en Europa, donde ya se están materializando oportunidades en mercados clave como Francia, impulsadas por la experiencia de su consejo internacional.

Fundada en 2017, Logixs es una de las principales empresas españolas especializadas en IA generativa y agéntica, con más de 35 proyectos desarrollados y un equipo de 70 profesionales dedicados exclusivamente a este tipo de soluciones.

Esta inyección de capital valida el modelo de Logixs de implementar IA generativa con impacto real y medible en las operaciones empresariales, y confirma la confianza del mercado en el potencial transformador de esta tecnología. La nueva etapa de esta compañía, un ejemplo más del talento emprendedor español en un momento de profundos cambios en el ecosistema, no ha hecho más que empezar.