Sipay eleva su participación al 100% en Sipos y refuerza su liderazgo en pagos digitales y software para Horeca

Las claves nuevo Generado con IA Sipay adquiere el 48% restante de Sipos y pasa a controlar el 100% de la compañía especializada en software para el sector Horeca. La operación consolida la estrategia de Sipay de integrar tecnología y pagos, ofreciendo una solución unificada desde la reserva hasta el cobro en hostelería. Sipos, ahora totalmente integrada, combina gestión de punto de venta, pagos y herramientas avanzadas de análisis para establecimientos de hostelería. Con esta adquisición, Sipay refuerza su inversión en tecnología y desarrollo comercial, apostando por la escalabilidad y el crecimiento en grandes cuentas del sector.

Sipay, fintech española con más de tres décadas de trayectoria, ha adquirido el 48% del capital de Sipos restante y se ha hecho así con el 100% de la compañía especializada en software de punto de venta para hostelería, restauración y hoteles.

La operación refuerza su apuesta por el sector Horeca y consolida su modelo de integración entre tecnología y pagos, con el objetivo de ofrecer a los negocios una experiencia unificada de principio a fin, desde la primera reserva o interacción con el cliente hasta el momento del cobro.

Sipos integra las soluciones de pago de Sipay y la evolución de Pikotea, empresa gaditana especializada en software para hostelería. La compañía ofrece tanto la digitalización de la operativa del establecimiento como la mejora de la experiencia del cliente en sala.

Tras la entrada de Sipay en su capital en febrero de 2025, ambas compañías han avanzado en la integración entre el TPV y el sistema de pago, con el objetivo de reducir fricciones, simplificar procesos y ofrecer una solución integral "todo en uno".

Con la adquisición del 100% de Sipos, Sipay inicia una nueva etapa enfocada en reforzar la inversión en tecnología, producto y desarrollo comercial. El objetivo es acelerar la evolución de la plataforma, mejorar su escalabilidad y consolidar su posicionamiento en el mercado, con especial atención a las grandes cuentas y a la apertura de nuevas oportunidades de crecimiento.

Solución todo en uno para la hostelería

La propuesta de Sipos es una solución pensada para el ritmo real de la hostelería y cubre en un sistema todo en uno la operativa del establecimiento. Incluye la gestión del punto de venta, comandas, control de caja, configuración de cartas y tarifas, gestión de mesas y turnos, y la coordinación entre sala y cocina. Además, incorpora herramientas avanzadas de análisis y reporting para el gestor.

La integración nativa de los pagos permite realizar el cobro dentro del propio flujo del TPV, lo que reduce pasos, evita fricciones y aporta mayor coherencia a la experiencia del cliente.

"La hostelería necesita plataformas que funcionen como un único sistema operativo del negocio: que conecten el front, la gestión y el cobro sin rupturas" José Luis Nevado, CEO de Sipay

"La hostelería necesita plataformas que funcionen como un único sistema operativo del negocio: que conecten el front, la gestión y el cobro sin rupturas. Con Sipos completamente integrada, reforzamos nuestra capacidad de ejecución e inversión para acelerar ese modelo", señala José Luis Nevado, CEO de Sipay.

"Esta integración total nos permite acelerar el desarrollo del producto y ofrecer al mercado una experiencia más robusta y coherente, adaptada a las necesidades reales de la hostelería", afirma, por su parte, Guillermo González-Outón, CEO de Sipos.

La operación supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Sipay y refuerza su posicionamiento en el mercado español como proveedor tecnológico especializado en Horeca. El grupo consolida así un modelo que integra el software de gestión y los pagos nativos en una única arquitectura.