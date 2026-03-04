PLD Space acelera en su acceso al espacio: cierra una ronda de financiación Serie C de 180 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA PLD Space ha cerrado una ronda de financiación Serie C de 180 millones de euros liderada por Mitsubishi Electric y COFIDES. La inversión impulsa la transición de PLD Space a operaciones comerciales y la expansión de capacidades industriales y de lanzamiento. El acuerdo permitirá a Mitsubishi Electric usar el cohete MIURA 5 para lanzar satélites en Japón y Asia, consolidando a PLD Space como proveedor global. PLD Space prevé superar los 30 lanzamientos comerciales anuales en 2030, tras el primer vuelo de prueba del MIURA 5 en 2026.

El sector del New Space español da un paso de gigante este 4 de marzo de la mano de PLD Space, empresa internacional de transporte espacial, que ha cerrado una ronda de financiación Serie C de 180 millones de euros.

La operación ha estado liderada por el reconocido fabricante japonés Mitsubishi Electric Corporation junto a la empresa de referencia en la gestión de fondos públicos COFIDES, a través del Fondo de Coinversión (FOCO).

También han coinvertido el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y su fondo INNVIERTE, así como la gestora de fondos de capital riesgo Nazca Capital a través de su fondo Nazca Aeroespacial y Defensa INNVIERTE I FCR, el mayor fondo español especializado en defensa y uno de los mayores en Europa.

Con más de 350 millones de euros recaudados hasta la fecha, esta financiación impulsa la hoja de ruta estratégica de PLD Space, apoyando su transición a operaciones comerciales y la ampliación de sus capacidades industriales y de lanzamiento. Con ello, PLD Space consolida su posición entre un reducido grupo de empresas privadas a nivel mundial que desarrollan sistemas de lanzamiento completos, facilitando el acceso global al espacio gracias a una red estratégica de ubicaciones internacionales.

"Esta financiación refuerza nuestro liderazgo tecnológico e industrial en el mercado de lanzadores y nos permite ejecutar la siguiente fase de nuestra estrategia con la rapidez y la escala necesarias para competir a nivel mundial", ha destacado Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

"MIURA 5 se diseñó para cubrir un vacío claro y creciente de capacidad en el mercado, y este respaldo fortalece nuestra capacidad para dar el salto a nuestras operaciones comerciales. Además, acelera el despliegue de la infraestructura industrial y de lanzamiento necesaria para ofrecer un acceso fiable al espacio a una cartera cada vez mayor de clientes internacionales".

Por su parte, Tomonori Sato, presidente ejecutivo y presidente del grupo de Sistemas de Defensa y Espacio de Mitsubishi Electric, ha señalado: "Nos complace colaborar con PLD Space, una empresa que afronta el reto de ofrecer servicios de lanzamiento de satélites con una vocación global. Al combinar la capacidad de lanzamiento de PLD Space con las fortalezas de Mitsubishi Electric en el negocio de satélites, podremos responder a la evolución de las necesidades de los clientes, también en los mercados internacionales".

MIURA 5 para Japón y la región asiática

Este acuerdo seguirá garantizando el gobierno corporativo y la gestión operativa de PLD Space, al tiempo que aprovecha la presencia de Mitsubishi Electric en el negocio espacial, su experiencia industrial y los contratos de lanzamientos múltiples para apoyar el despliegue de futuras constelaciones de satélites.

PLD Space prestará a Mitsubishi Electric servicios de lanzamiento de pequeños satélites con su cohete MIURA 5 para Japón y la región asiática, lo que refleja la confianza del mercado internacional en la compañía y la sitúa como un proveedor de infraestructura fiable a escala global.

La ilicitana PLD Space lanzará en 2027 los primeros satélites 5G de Sateliot en la primera misión privada 100% española

En la operación, COFIDES ha coinvertido con Mitsubishi Electric mediante el Fondo de Coinversión (FOCO). Además, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y su fondo INNVIERTE, ha reafirmado su apoyo a PLD Space participando en esta ronda.

La operación también ha contado con la participación de la gestora Nazca Capital mediante su fondo Nazca Aeroespacial y Defensa INNVIERTE I FCR, lo que aporta mayor solidez al grupo de inversores y refuerza el liderazgo de la compañía. En esta operación, Banco Santander ha actuado como asesor financiero y Deloitte como asesor legal de PLD Space.

Valoraciones oficiales de la operación

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha declarado que "el cierre de esta ronda consolida un proyecto estratégico nacido en nuestro país y con proyección global, situando a España en una posición clave en la nueva economía del espacio. Desde el Gobierno hemos acompañado su crecimiento, porque invertir en espacio es invertir en soberanía tecnológica, autonomía estratégica y empleo cualificado".

Ángela Pérez, presidenta y consejera delegada de COFIDES, ha afirmado que "esta operación de COFIDES mediante FOCO es un paso más en el apoyo a sectores estratégicos, entre ellos el aeroespacial, de la mano de un líder internacional como Mitsubishi Electric Corporation, contribuyendo a que España desempeñe un papel relevante en la autonomía europea de acceso al espacio".

Carlos Carbó, presidente ejecutivo de Nazca, ha subrayado que "nuestra inversión en PLD Space es una gran oportunidad para participar en un proyecto estratégico, con enorme potencial y fuerte respaldo institucional e industrial".

Una inversión que asegura la hoja de ruta estratégica

El nuevo capital impulsa la ampliación de la capacidad industrial de PLD Space y aumenta su capacidad de producción y de ensayos. Gracias a su presencia estratégica en distintos puntos del planeta, la compañía está construyendo una infraestructura de lanzamiento global y afianzando su posición entre las empresas privadas de lanzadores más avanzadas a nivel internacional.

PLD Space se prepara para dar el salto a proveedor de lanzamientos comerciales con misiones regulares para poner en órbita satélites y otras cargas útiles. MIURA 5 avanza según lo previsto hacia su primer vuelo de prueba en 2026 y se espera que la actividad comercial supere los 30 lanzamientos al año en 2030.

"A medida que sigue creciendo la demanda de acceso al espacio, estamos reforzando el ritmo de ensayos y la cadencia de vuelos necesarios para mantener la continuidad operativa en todas nuestras ubicaciones" Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

En este sentido, Ezequiel Sánchez añade: "A medida que sigue creciendo la demanda de acceso al espacio, estamos reforzando el ritmo de ensayos y la cadencia de vuelos necesarios para mantener la continuidad operativa en todas nuestras ubicaciones. Este enfoque refuerza los márgenes operativos y los marcos de garantía que los operadores globales utilizan para asegurar sus estrategias de acceso a órbita a largo plazo".

Con 170 millones de euros de financiación captados antes del cierre de la Serie C, PLD Space ha alcanzado un grado de madurez tecnológica e industrial inédito en el sector de los lanzadores. Esta evolución, lograda con un uso eficiente del capital, incluye hitos clave de desarrollo como el lanzamiento con éxito de su demostrador tecnológico MIURA 1 en octubre de 2023 y el avance continuado de su lanzador orbital MIURA 5, lo que valida una estrategia basada en la integración vertical, la reducción de riesgos y una ejecución rigurosa.

La compañía también ha avanzado de forma significativa en la remodelación del complejo de lanzamiento en el CSG en Kourou (Guayana Francesa), y ha sido seleccionada para el programa European Launcher Challenge (ELC) de la ESA, valorado en 169 millones de euros.

Estos logros confirman el buen momento de la empresa y la confianza de los mercados y de las instituciones en su hoja de ruta. PLD Space demuestra su progreso y consolida su liderazgo industrial mediante un modelo de integración vertical, basado en niveles de eficiencia y fiabilidad sin precedentes en Europa.