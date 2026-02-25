Cardumen Capital exhibe músculo: Nvidia compra al fondo español su participada israelí Illumex

Las claves nuevo Generado con IA Nvidia ha adquirido la startup israelí Illumex, participada por el fondo español Cardumen Capital, consolidando el papel de este fondo en el ecosistema tecnológico internacional. Gracias a esta operación, Cardumen Capital alcanzará niveles de DPI que lo sitúan en el Top Quartile de fondos globales comparables de 2019. Illumex ha desarrollado un catálogo de datos autónomo basado en inteligencia artificial, que optimiza el uso de datos empresariales y mejora la productividad mediante analítica avanzada. Cardumen Capital, con más de 300 millones de euros en activos bajo gestión, se especializa en inversiones en innovación y tecnologías disruptivas en mercados privados a nivel global.

El ecosistema innovador y tecnológico español suma un nuevo hito en esta nueva etapa de mayor consolidación y madurez. Según ha anunciado Cardumen Capital este 25 de febrero en un comunicado, Nvidia ha adquirido su participada israelí illumex, en lo que supone todo un espaldarazo para el fondo español.

Como resultado de esta operación y de la correspondiente distribución a inversores, Cardumen Capital se situará en niveles de DPI que lo posicionan en el Top Quartile de fondos comparables del 2019 a nivel global.

illumex ha desarrollado un catálogo de datos autónomo basado en analítica avanzada e inteligencia artificial que permite a las compañías optimizar sus recursos de datos, prevenir duplicidades y mejorar significativamente su productividad. Su solución reduce la dependencia de procesos manuales y facilita que los usuarios de negocio accedan de forma ágil y estructurada al análisis de datos.

Según las mismas fuentes, Cardumen Capital realizó su inversión en 2021, posicionándose como uno de los primeros inversores de la compañía y acompañando activamente su desarrollo estratégico hasta el proceso de venta.

Por su parte Nvidia, fundada en 1993, es hoy el principal motor de la economía global de inteligencia artificial. Tras revolucionar la informática con la invención de la GPU en 1999, lidera el sector de la computación acelerada.

Nuevo escenario para el fondo

Con una capitalización de mercado que supera los 4,5 billones de dólares, su arquitectura de chips y la plataforma CUDA, utilizada por más de cinco millones de desarrolladores en todo el mundo, se han convertido en la infraestructura estándar para el entrenamiento y despliegue de los modelos de IA más avanzados.

Se abre así un nuevo tiempo de posicionamiento a escala global de Cardumen Capital, una gestora de inversiones alternativas supervisada por la CNMV, presidida por Gil Gidron y fundada en 2018 por Gonzalo Martínez de Azagra e Igor de la Sota.

Con más de 15 años de experiencia y presencia en Europa, Oriente Medio y Asia, la firma está especializada en invertir en compañías y fondos en mercados privados, impulsando la innovación, las tecnologías disruptivas y la creación de valor a largo plazo.

Respaldado por inversores, corporaciones, instituciones, fondos de pensiones y family offices de primer nivel mundial, actualmente cuenta con más de 300 millones de euros en activos bajo gestión y un historial de inversión superior a 400 millones de euros.