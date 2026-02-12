First Drop exhibe músculo inversor: rebasa los 19 millones en su fondo tras el apoyo de la SETT con 8,3 millones

De izquierda a derecha: Alejandro Valero, cofundador de First Drop; Manuel Nieto, cofundador de First Drop y Javier Ponce, director general de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

El invierno inversor ha dicho adiós en España de la mano de un ecosistema startup más maduro, profesionalizado y diverso, sin embargo, en este nuevo escenario son las fases más tempranas del emprendimiento las que vienen siendo menos atractivas para el capital privado.

La colaboración público-privada deviene en esta coyuntura esencial para que las ideas más iniciales puedan avanzar y tener una oportunidad de crecimiento y consolidación que las convierta con el tiempo en las scaleups y campeones tecnológicos que tanto España como Europa anhelan.

First Drop y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) protagonizan este 12 de febrero un ejemplo clarificador de esta necesidad para la economía digital española.

El fondo español especializado en inversión pre-seed de impacto social y medioambiental ha recibido una inversión de 8,3 millones de euros por parte de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), con la que supera ya los 19 millones de euros bajo gestión y "prevé llegar a 25 millones en los próximos meses".

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Manuel Nieto, cofundador de First Drop para radiografiar qué supone este punto de inflexión.

"Canalizar capital privado en fases iniciales suele ser complejo y más aún para fondos nuevos y, por ello, la financiación pública es fundamental para poder apoyar la creación de nuevos fondos y aportar capital a las fases más iniciales para que luego los grandes fondos puedan continuar en fases posteriores", afirma a esta redacción.

La inversión de la SETT, que ya se encuentra comprometida al 100%, se realiza a través de la facilidad Next Tech, uno de los instrumentos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. El capital se destinará íntegramente a inversión directa en startups, manteniendo un horizonte de despliegue hasta junio de 2029.

Invertir en 45 startups con un ticket medio de 300.000 euros

First Drop centra su estrategia en compañías tecnológicas de impacto en fase pre-seed, con especial foco en tecnología avanzada, inteligencia artificial, machine learning, ciberseguridad, manufactura aditiva y soluciones digitales aplicadas a salud, educación, sostenibilidad y economía circular.

"A día de hoy el sector que más nos atrae es el sector salud por las barreras que ha quitado la inteligencia artificial ayudando a llegar antes al mercado y el impacto que tiene en la vida de las personas es algo innegable", afirma el cofundador.

Y es que Manuel Nieto reconoce el papel preeminente de la IA en estos momentos en el ecosistema y su efecto tractor de proyectos y nuevas oportunidades de negocio.

"Es algo que damos por hecho. La IA suele estar en mayor o menor medida en todos los proyectos, ya que su objetivo es hacer más eficiente el proceso o poder escalar más rápido, por ello, lo entendemos como una herramienta de productividad sea el sector que sea más que pensar que estamos invirtiendo en empresas de inteligencia artificial".

El fondo prevé invertir en 45 startups, con un ticket medio de 300.000 euros, y capacidad de acompañamiento en rondas posteriores, potenciando su crecimiento y escalabilidad.

La participación de la SETT representa menos del 50% del capital del fondo, "reforzando el efecto multiplicador del capital público y facilitando la coinversión con inversores privados nacionales e internacionales".

La inversión contribuirá al desarrollo de empleo cualificado, al crecimiento de empresas de alta productividad y valor añadido, y al fortalecimiento del tejido tecnológico nacional, combinando impacto local con ambición global.

En su primer año completo de actividad, First Drop ha invertido 7,4 millones de euros, cerrado 12 nuevas operaciones y alcanzado un total de 23 inversiones comprometidas, con un ticket medio de 340.000 euros y foco en etapas pre-seed.

El fondo ha construido un portfolio de compañías de impacto como Motoreto, Fresh Greens, Agrow Analytics, Recovo, Banbu, Ealyx, Emendu, Minitales, Hirint y Ovianta, con especial énfasis en deep tech, IA y soluciones tecnológicas aplicadas a sostenibilidad, salud, empleo, educación y economía circular.

Estas inversiones han generado un impacto significativo: 4.300 millones de litros de agua ahorrados, 3.790 toneladas de CO₂ evitadas y 290.000 m² de bosque restaurados o conservados, entre otros logros ambientales y sociales.