Bcas pasa al siguiente nivel: la 'fintech' de financiación flexible para estudiantes capta 30 millones y suma el pago a plazos

Las claves nuevo Generado con IA Bcas, la fintech española de financiación educativa, ha cerrado una ronda de 30 millones de euros liderada por MyInvestor para impulsar su crecimiento y diversificar productos. La compañía introduce el pago a plazos como nueva línea de financiación, sumándose a su modelo ISA, permitiendo a más de 6.000 estudiantes acceder a formación sin barreras económicas. La demanda de cursos relacionados con inteligencia artificial ha crecido notablemente, consolidando a Bcas como referencia en el sector edtech español y europeo. Bcas opera en España y Alemania, con planes de expandirse por Europa tras afianzar su liderazgo nacional, y colabora con más de 60 instituciones educativas destacadas.

Estos primeros compases de 2026 confirman el momento de mayor madurez que el ecosistema emprendedor español está atravesando de la mano del final del 'invierno inversor' y la reactivación de la financiación, sobre todo en compañías en fases más maduras y avanzadas.

La empresa Bcas, a medio camino entre el sector edtech y fintech, ha anunciado este miércoles una ronda de financiación de 30 millones de euros que le permitirá consolidarse y pasar al siguiente nivel en su propuesta para financiar a estudiantes.

Su iniciativa emprendedora está viviendo un punto de inflexión al calor de la inteligencia artificial que ha aumentado el número de cursos que los alumnos demandan para no perderse el aterrizaje de esta tecnología tan transformadora.

Así lo confirma, en declaraciones a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, el co-CEO de Bcas, Bosco González del Valle. "La inteligencia artificial en lo que más ha afectado es en la demanda de los estudiantes. Ahora financiamos muchos cursos de IA, lo que quiere decir que la demanda es real".

La ronda ha sido liderada en exclusiva por MyInvestor, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa, añadir la financiación tradicional (pago a plazos) a un tipo de interés muy asequible y multiplicar el número de estudiantes que pueden acceder a financiación sin barreras económicas.

Con esta operación, Bcas entra en una nueva etapa de madurez financiera, alcanzando la rentabilidad y la estabilidad operativa.

Según sus previsiones, la compañía mantendrá un crecimiento sostenido superior al 50 % anual, consolidando su modelo como una solución clave para los centros de formación, donde todos los alumnos pueden acceder a financiación de forma asequible. BCAS se posiciona así como una herramienta estratégica dentro del ecosistema educativo.

"Esta ronda representa un hito clave para nosotros. Por un lado, valida nuestro modelo y, por otro, nos permite dar el siguiente paso en escala, diversificación de productos y poder abarcar toda la cadena de valor. Es una operación que refleja la madurez del proyecto y el compromiso de Bcas con un crecimiento sólido y sostenible", afirma Bosco González del Valle, co-CEO y cofundador de la startup.

Por tanto, esta inyección de financiación supone un nuevo salto de escala para la compañía, que consolida su posición como referente español en financiación educativa y como una de las pocas edtech españolas capaces de atraer grandes volúmenes de financiación estructurada.

La deuda permitirá a Bcas seguir ofreciendo sus acuerdos de participación en ingresos (ISA) y lanzar su nueva línea de financiación a plazos, ampliando así el abanico de soluciones adaptadas a las necesidades reales de alumnos y centros.

Más de 6.000 estudiantes

Gracias a esta nueva ronda, más de 6.000 estudiantes podrán acceder a programas de formación con alta empleabilidad sin barreras económicas. La nueva financiación permitirá a Bcas ampliar su capacidad operativa y ofrecer más opciones a los alumnos y centros educativos, consolidando su misión de democratizar el acceso a la educación de calidad.

Su modelo se basa en una combinación de financiación ISA (Income Share Agreement), por la que los estudiantes solo pagan cuando consiguen empleo, y soluciones de pago a plazos asequibles, lo que crea un sistema flexible, inclusivo y adaptado al perfil de cada alumno. De este modo, Bcas se posiciona como una herramienta integral de financiación educativa tanto para los centros formativos como para quienes desean mejorar su empleabilidad.

"Somos un negocio que necesita deuda para operar. Cuanto más creces, mayor capacidad de financiación necesitas. Esta nueva línea nos permitirá llegar a miles de estudiantes y ampliar nuestra oferta con fórmulas más flexibles, tanto para las escuelas como para los alumnos", explica Javier Ausín, co-CEO y cofundador de Bcas.

Actualmente, Bcas opera en España y Alemania, y prevé expandirse por Europa una vez hayan consolidado su liderazgo a nivel nacional, tratando de ser el referente europeo en financiación educativa.

En esta línea, Bosco González del Valle, puntualiza a esta redacción: "Hemos hecho pruebas de concepto en Francia, Alemania y Portugal, aunque la realidad es que para este 2026 y con el pago a plazos como nuevo producto queremos coger mucha cuota de mercado aquí en España antes de empujar fuera.

La compañía colabora actualmente con más de 60 instituciones, entre las que destacan algunas como la Ironhack, thePower, The Bridge o ISDI, seleccionadas tras un riguroso proceso que analiza factores como la empleabilidad, la madurez del proyecto o su impacto en el mercado laboral.

Desde su creación, BCAS ha financiado ya más de 3.800 estudiantes por un valor superior a 25 millones de euros, y forma parte del programa Digitaliza Madrid, donde ha sido reconocida entre las empresas tecnológicas más destacadas de la región junto a Jobandtalent o Fractal.

Con esta nueva ronda, la compañía refuerza su posición como referente en el acceso equitativo a la educación y avanza hacia su siguiente meta: duplicar su tamaño y su volumen de préstamos en 2026, manteniendo un crecimiento rentable y sostenible, según informan las mismas fuentes de Bcas.