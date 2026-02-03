Objetivo alcanzado: el capital riesgo sella con su tercer récord histórico en 2025 la madurez del ecosistema startup

España logra el tercer mejor registro histórico también en 'venture capital' en 2025 debido a las numerosas rondas en 'late stage venture'.

Las claves nuevo Generado con IA La inversión en capital riesgo en España alcanzó los 1.731 millones de euros en 2025, un 57% más que el año anterior, logrando el tercer mejor registro histórico. El volumen total de inversión de capital privado en 2025 fue de 6.403 millones de euros, impulsado principalmente por fondos internacionales, que aportaron el 63,8% del total. El sector muestra una mayor madurez, con el dinamismo de rondas de mayor tamaño y el crecimiento del middle market, aunque las fases iniciales aún requieren un mayor impulso inversor. La profesionalización en etapas tempranas y el papel de los business angels son clave para sostener el crecimiento del ecosistema startup y atraer inversión extranjera.

Las previsiones sobre la reactivación de la inversión en el ecosistema startup español en 2025, con especial hincapié en el segmento del venture capital, se han confirmado, lo que no sólo certifica el adiós al 'invierno inversor' -sobre el que ahondamos recientemente en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL-, sino que avala esa mayor madurez que venían identificando los actores protagonistas del ecosistema durante el año pasado.

Según las primeras estimaciones obtenidas por SpainCap a través de la plataforma europea EDC, el capital riesgo en España finalizó 2025 con un volumen de inversión de 1.731 millones de euros, lo que supone un 57% más que en 2024.

Las mismas fuentes fijan en 654 el número de inversiones realizadas, lo que conllevó un repunte del 3%. Los datos son contundentes y avalan ese giro de guión en favor de un sector más sólido, maduro y consolidado. Se trata del tercer mejor registro histórico en venture capital, tan sólo por detrás de 2021 y 2022, debido a las numerosas rondas en el segmento de 'late stage'.

En términos globales, el volumen de inversión del capital privado en España en 2025 alcanzó 6.403 millones de euros, un 1,8% más que en 2024, con un total de 828 inversiones, lo que supone también un incremento del 5,5%. En el caso particular del Private Equity, se registró un volumen de actividad de 4.672,7 millones de euros distribuidos en 174 inversiones

Desde SpainCap, su presidenta Elena Rico, insistía la semana pasada sobre "el papel estratégico del capital privado como motor de impacto económico y social en España. La actividad inversora pone de manifiesto el impacto directo en la economía y el empleo de calidad, la innovación y el crecimiento sostenible de las compañías, al tiempo que refuerza su capacidad para competir en mercados internacionales".

"El fuerte repunte de las desinversiones, junto con el dinamismo del venture capital en rondas de mayor tamaño y el crecimiento del middle market, ponen de manifiesto la madurez del ecosistema español y la calidad de los activos en cartera. En un contexto global cada vez más complejo, el capital privado es un aliado clave para fortalecer la productividad, atraer inversión extranjera y contribuir al desarrollo de un tejido empresarial más sólido, competitivo y orientado al largo plazo".

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha recogido la reacción de nombres propios del sector del capital privado en España sobre las cifras recogidas por la asociación y los análisis apuntan en una misma dirección: la mayor madurez del ecosistema es una realidad acreditada en nuestro país.

Así lo defiende Luis Garay, portavoz de Samaipata: "El venture capital en España cerró 2025 con una clara normalización del mercado tras los ajustes de los últimos años, en un entorno en el que vuelve a primar la calidad de activos, la disciplina financiera y la visibilidad operativa".

"En este contexto, se ha recuperado tracción en rondas de growth y late stage, impulsada por un mayor despliegue de capital por parte de fondos de crecimiento y por compañías que han reforzado su eficiencia, ajustando estructuras y priorizando modelos de crecimiento más sostenibles".

"El 'venture capital' 'cerró 2025 con una clara normalización del mercado tras los ajustes de los últimos años, en un entorno en el que vuelve a primar la calidad de activos, la disciplina financiera y la visibilidad operativa" Luis Garay, portavoz de Samaipata

En la misma línea se ha manifestado, a preguntas de esta redacción, Jorge Dobón, Managing Partener de Mission: "Los buenos resultados del venture capital representados en el estudio reflejan un proceso de madurez del sector donde, prácticamente en todas las fases de inversión, se está viendo un aumento en la calidad de los deals, en el número de inversores interesados, y por lo tanto, en el capital atraído".

Según el tipo de inversor, el informe de SpainCap refleja un mantenimiento del apetito de los fondos internacionales, tanto en el segmento del Private Equity como en el del capital riesgo, ya que cuentan con abundante liquidez y un demostrado interés por el mercado empresarial español.

Fondos internacionales: también en cifras récord

En 2025, el capital procedente de fuera de nuestras fronteras contribuyó con un volumen de inversiones de 4.082,5 millones de euros, lo que supone un 63,8% sobre el total, en 266 empresas de este país, "cifra récord en toda la serie hasta el momento". Las gestoras nacionales privadas, por su parte, aportaron 1.888 millones de euros en 155 inversiones focalizadas en compañías españolas.

"Creemos que esa tendencia está produciendo una atracción de fondos de capital extranjero, y un poder de inversión que hace que el mercado español converja hacia el potencial de mercados históricamente más maduros y empiece a competir de tú a tú con hubs de innovación como Reino Unido o EEUU", añade al respecto Jorge Dobón.

Los datos también revelan cómo las fases más tempranas han sido las menos beneficiadas. "El mercado continúa funcionando a dos velocidades, con una actividad especialmente intensa en pre-seed y seed alrededor de la IA, mientras que startups de la generación pre-AI aún sin escala afrontan un acceso a financiación más selectivo", indica Luis Garay desde Samaipata.

En paralelo, "se ha observado un mayor dinamismo en procesos de salida y rotación de portfolios, favorecido por el renovado apetito por activos tecnológicos en Europa y por compañías más sólidas tras los procesos de optimización recientes", añade.

De cara a 2026, el inversor espera continuidad en estas tendencias, "con oportunidades concentradas en compañías con diferenciación tecnológica, capacidad de ejecución e internacionalización, y métricas operativas cada vez más exigentes", concluye.

En definitiva, la mayor madurez del emprendedor revierte en un mayor impacto del conjunto del sector, como certifica Jorge Lobón desde Mission: "El hecho de que tengamos cada vez perfiles más completos montando compañías tecnológicas, en muchas ocasiones, con casos previos de éxito, está haciendo que la ambición de los fundadores españoles aumente, y que esto se traslade al potencial de retorno que percibimos los fondos de capital riesgo".

AEBAN pone el foco en impulsar el 'early stage'

Desde la Asociación Española de Business Angels Network (AEBAN) se suman a las valoraciones positivas que se derivan del informe de Spaincap sobre el incremento en el volumen de inversión del capital privado durante 2025.

Fernando Zallo, vocal de la Junta de AEBAN y director de ESADE BAN (ESADE Business Angels Network), en declaraciones a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, recalca que "el ecosistema español necesita que aumente la inversión en las etapas iniciales (early stage) tras varios años de descenso, por lo que sería clave para nuestro país que el repunte estimado por su informe en el último trimestre del año se pudiera consolidar en tendencia para los próximos meses".

Fernando Zallo, Fernando Zallo, vocal de la Junta de AEBAN y director de ESADE BAN (ESADE Business Angels Network).

"En inversión formamos parte de un ecosistema que se retroalimenta, donde los flujos de private equity y venture capital son un buen reflejo de madurez, pero donde los efectos (a modo de ondas) deben trasladarse a fases iniciales para volver a mover la rueda de la innovación y el emprendimiento", prosigue.

Zallo considera que la evolución favorable de la economía española, impulsada por el crecimiento del PIB y la creación de empleo, puede remar a favor de este objetivo, "lo que sería el marco idóneo para canalizar el ahorro privado hacia empresas emergentes innovadoras".

"Desde AEBAN colaboramos activamente para que el denominado Régimen 28 y la creación de la EU-INC se conviertan pronto en una realidad que elimine barreras y potencie el crecimiento de las startups" Fernando Zallo, vocal de la Junta de AEBAN

De confirmarse esta coyuntura, el siguiente paso debería ser la dinamización de las operaciones de M&A y facilitar las desinversiones en las carteras privadas, "entre ellas las aportaciones de los business angels".

"Este clima positivo se ve reforzado por el creciente interés de los fondos internacionales de venture capital y el volumen récord de inversión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) registrado en 2025.

En cuanto a sectores, desde AEBAN muestran su interés por "la evolución de compañías de software especializado en IA y el área de biotech/life sciences, que lideraron la actividad el pasado año, posicionándose como los verticales estratégicos de mayor tracción".

Finalmente, desde AEBAN reiteran su compromiso con el desarrollo regulatorio europeo. Colaboramos activamente para que el denominado "Régimen 28" y la creación de la "EU-INC", impulsados por Ursula von der Leyen en el Foro de Davos, se conviertan pronto en una realidad que elimine barreras y potencie el crecimiento de las startups innovadoras en todo el marco europeo", concluye Zallo.

Alberto Andújar, gerente de BIGBAN Inversores Privados.

Por su parte, el gerente de BIGBAN Inversores privados, Alberto Andújar, insiste en que el contexto positivo que describe el informe de SpainCap "refuerza una idea fundamental: el buen comportamiento de las fases avanzadas es consecuencia directa del trabajo realizado en las etapas iniciales. Sin un flujo constante de proyectos bien financiados y acompañados desde el early stage, no es posible sostener el crecimiento del conjunto del sistema a medio y largo plazo".

En este sentido, Andújar pone en valor "el papel del business angel", el cual considera "absolutamente clave".

"Los inversores privados en fases iniciales desempeñan un rol decisivo en la profesionalización de los equipos, la validación del modelo de negocio y la preparación de las compañías para futuras rondas de inversion" Alberto Andújar, gerente de BIGBAN Inversores Privados

"Los inversores privados en fases iniciales no solo aportan capital cuando el riesgo es más elevado y el acceso a financiación más limitado, sino que desempeñan un rol decisivo en la profesionalización de los equipos, la validación del modelo de negocio y la preparación de las compañías para futuras rondas de inversion".

"El hecho de que una parte muy significativa del capital invertido en España proceda de fondos internacionales subraya aún más la importancia del inversor patrio, que es quien asume el riesgo inicial y construye la base sobre la que posteriormente entra el capital institucional", reitera el representante de BIGBAN.